Компенсаций за электричество, газ и отопление больше не будет

„И семьи могут уже заранее думать о следующей зиме, – советует Лаура Лаастер. – По возможности имеет смысл инвестировать в энергосбережение дома и более эффективную отопительную систему. Например, можно ходатайствовать о пособии от Kredex. Также можно проанализировать свои договоры на газ и электричество и, если решите заключить новые, все хорошенько продумать. Разумно сделать хорошую предварительную работу по их изучению перед тем, как делать выбор. Изменение привычек и более энергосберегающее поведение – также хорошая возможность снизить свои счета за электричество, отопление и газ“.

„Приближается весна, и отопительный период вместе с компенсация ми закончится 31 марта, – констатирует Лаура Лаастер. – В то же время не нужно переживать: цены на электроэнергию остаются стабильными. А стоимость природного газа, например, вообще опустилась на самый низкий уровень за последние 18 месяцев – несмотря на то, что прогнозы погоды обещают нам еще холода. Цены держатся на более низком, чем обычно, уровне благодаря заполненным газохранилищам, поставкам сжиженного природного газа и низким ценам на топливо“.

Частных клиентов, которым компенсировали расходы на электричество, было порядка 647 000 человек, за газ компенсации получили около 48 000 человек. То есть в среднем получается, что каждый житель Эстонии, который получал в этом отопительном периоде данную компенсацию, сэкономил на электричестве 68 евро. И те, у кого газ, сэкономили за полгода в среднем по 325 евро.

По состоянию на конец января на компенсации за отопительный период 2022–2023 года ушло более 77 миллионов евро. Из которых на компенсации за электричество – около 44 миллионов евро, за газ – 18 миллионов евро и за отопление – 15,6 миллионов евро.

Представитель Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер говорит: „Отопительный период заканчивается. И это значит, что последние счета с компенсацией от государства придут в апреле“.

Чтобы помочь людям справиться с оплатой счетов, государство стало частично компенсировать расходы на отопление, электричество и газ. Но теперь период компенсаций подходит к концу.

Многие еще помнят декабрь 2021-го и январь 2022 года, когда жителям Эстонии пришли огромные счета за электричество . Цены на бирже настолько выросли, что счета за электроэнергию порой превышали зарплату или пенсию – а то и в несколько раз!

По словам представителя Eesti Energia Армена Каспарова , средняя биржевая цена в январе была 9,90 центов/кВтч, то в феврале – уже 13,58 центов/кВтч, однако в первые дни марта средняя биржевая цена составляла уже 13,78 центов/кВтч.

„Мы советуем клиентам взвесить фиксированный пакет на полгода, тариф в котором – 16,39 центов/кВтч, и от договора можно отказаться и раньше. В то же время можно зафиксировать цену и на более долгий период – например, на три года или на семь лет. Самый дешевый фиксированный пакет – с тарифом в 15 центов за кВтч на семь лет. Но если вы можете сами управлять своим потреблением электричества и готовы к скачкам цен, то можно подумать и о биржевом пакете“, – советуют специалисты.

Специалисты сетуют: „Прошлой осенью закон обязал продавцов энергии перевести всех клиентов, чьи тарифы, согласно договору, были дороже универсальной услуги, автоматически на универсальный пакет. В то же время продавцы энергии не могут так же автоматически перевести клиентов с универсальной услуги на более дешевые пакеты“.

„В то же время цены не будут всегда на таком же уровне, и каждому человеку нужно продумать умные решения с прицелом на будущее. Особенно важно это для тех клиентов, которые выбрали универсальную услугу. Если в последние месяцы прошлого года это был самый выгодный пакет, то сегодня он – самый дорогой. И мы предлагаем клиентам выбрать либо фиксированный, либо биржевой пакет“, – отмечают в фирме.

Там добавляют, что в последнее время цены снизились, и, например, клиенты, которые выбрали биржевой пакет, даже не заметят, что из их счета пропала компенсация.

„Государство до конца марта частично компенсирует клиентам стоимость электроэнергии – а именно ту часть, которая превышает 8 центов за кВтч (без НСО), и размер компенсации – не более 5 центов/кВтч, – говорят представители Eesti Energia. – Все это рассчитывалось автоматически и независимо от пакета клиента“.

„Например, в понедельник, 27 февраля, самая низкая биржевая цена была 7,68 цента/кВтч ночью в 00:00, а самая высокая – 23,21 цента/кВтч в 20:00. Однако не всем людям удобно все свои домашние дела переносить на ночные часы, чтобы сэкономить энергию. Да и спад на рынке не будет длиться вечно“, – сказал он СМИ.

„Осенью цены на электричество на бирже были в среднем довольно высоки, и компенсацию выплачивали всем тем, кто выбрал биржевой пакет, а также тем, кто перешел на универсальную услугу, – отмечает член правления Alexela Тармо Кярсна. – В январе же средняя цена на бирже была низкой, поэтому у тех, кто выбрал биржевой пакет, компенсация была меньше. Однако ожидается, что колебания цен на рынке электроэнергии продолжатся в течение всего этого года, и мы сможем увидеть как очень низкие, так и очень высокие тарифы“.

Он добавляет, что январь и февраль показали, что клиенты, выбравшие биржевой пакет, оказались в более выигрышной позиции по сравнению с теми, кто перешел на универсальную услугу.

„В то же время риск, что цены опять сильно вырастут и окажутся выше, чем в универсальном пакете, у тех, кто выбрал биржевой пакет, никуда не делся, – подчеркивает Кярсна. – Поэтому мы в феврале представили свой новый пакет „Pingevaba“, или „Без забот“, который предлагает клиентам возможность сэкономить и купить электричество по низким биржевым ценам. И в то же время – защищает от скачков цен на рынке. Тарифы в этом пакете меняются каждый месяц, но электричество в этом пакете никогда не будет дороже универсальной услуги. То есть мы берем за основу среднюю цену на бирже и устанавливаем потолок (стоимость электричества в универсальном пакете), выше которого тариф быть просто не может. И в любой момент от этого пакета можно бесплатно отказаться“.

А что будет с отоплением?