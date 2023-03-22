Компенсаций за электричество, газ и отопление больше не будет(27)
Компенсации от государства за дорогую электроэнергию, газ и центральное отопление действуют только в отопительном периоде – то есть с 1 октября 2022 года до 31 марта 2023 года. То есть март – последний месяц, когда еще будут учтены компенсации от государства. В свете этого многие жители Эстонии могут ощутить бремя возросших счетов. Что же говорят поставщики электричества и газа, и будет ли Utilitas повышать тарифы на отопление, узнала „МК-Эстония“.
Многие еще помнят декабрь 2021-го и январь 2022 года, когда жителям Эстонии пришли огромные счета за электричество. Цены на бирже настолько выросли, что счета за электроэнергию порой превышали зарплату или пенсию – а то и в несколько раз!
Чтобы помочь людям справиться с оплатой счетов, государство стало частично компенсировать расходы на отопление, электричество и газ. Но теперь период компенсаций подходит к концу.
77,6 млн евро
Представитель Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер говорит: „Отопительный период заканчивается. И это значит, что последние счета с компенсацией от государства придут в апреле“.
По состоянию на конец января на компенсации за отопительный период 2022–2023 года ушло более 77 миллионов евро. Из которых на компенсации за электричество – около 44 миллионов евро, за газ – 18 миллионов евро и за отопление – 15,6 миллионов евро.
Частных клиентов, которым компенсировали расходы на электричество, было порядка 647 000 человек, за газ компенсации получили около 48 000 человек. То есть в среднем получается, что каждый житель Эстонии, который получал в этом отопительном периоде данную компенсацию, сэкономил на электричестве 68 евро. И те, у кого газ, сэкономили за полгода в среднем по 325 евро.
„Приближается весна, и отопительный период вместе с компенсациями закончится 31 марта, – констатирует Лаура Лаастер. – В то же время не нужно переживать: цены на электроэнергию остаются стабильными. А стоимость природного газа, например, вообще опустилась на самый низкий уровень за последние 18 месяцев – несмотря на то, что прогнозы погоды обещают нам еще холода. Цены держатся на более низком, чем обычно, уровне благодаря заполненным газохранилищам, поставкам сжиженного природного газа и низким ценам на топливо“.
В то же время, добавляет она, на рынке электричества происходят постоянные изменения.
„И семьи могут уже заранее думать о следующей зиме, – советует Лаура Лаастер. – По возможности имеет смысл инвестировать в энергосбережение дома и более эффективную отопительную систему. Например, можно ходатайствовать о пособии от Kredex. Также можно проанализировать свои договоры на газ и электричество и, если решите заключить новые, все хорошенько продумать. Разумно сделать хорошую предварительную работу по их изучению перед тем, как делать выбор. Изменение привычек и более энергосберегающее поведение – также хорошая возможность снизить свои счета за электричество, отопление и газ“.
Некоторые клиенты даже не заметят
„Государство до конца марта частично компенсирует клиентам стоимость электроэнергии – а именно ту часть, которая превышает 8 центов за кВтч (без НСО), и размер компенсации – не более 5 центов/кВтч, – говорят представители Eesti Energia. – Все это рассчитывалось автоматически и независимо от пакета клиента“.
Там добавляют, что в последнее время цены снизились, и, например, клиенты, которые выбрали биржевой пакет, даже не заметят, что из их счета пропала компенсация.
„В то же время цены не будут всегда на таком же уровне, и каждому человеку нужно продумать умные решения с прицелом на будущее. Особенно важно это для тех клиентов, которые выбрали универсальную услугу. Если в последние месяцы прошлого года это был самый выгодный пакет, то сегодня он – самый дорогой. И мы предлагаем клиентам выбрать либо фиксированный, либо биржевой пакет“, – отмечают в фирме.
Специалисты сетуют: „Прошлой осенью закон обязал продавцов энергии перевести всех клиентов, чьи тарифы, согласно договору, были дороже универсальной услуги, автоматически на универсальный пакет. В то же время продавцы энергии не могут так же автоматически перевести клиентов с универсальной услуги на более дешевые пакеты“.
Поэтому каждому клиенту, который хочет отказаться от универсальной услуги и покупать электричество подешевле, нужно самому обратиться к своему продавцу энергии.
„Мы советуем клиентам взвесить фиксированный пакет на полгода, тариф в котором – 16,39 центов/кВтч, и от договора можно отказаться и раньше. В то же время можно зафиксировать цену и на более долгий период – например, на три года или на семь лет. Самый дешевый фиксированный пакет – с тарифом в 15 центов за кВтч на семь лет. Но если вы можете сами управлять своим потреблением электричества и готовы к скачкам цен, то можно подумать и о биржевом пакете“, – советуют специалисты.
По словам представителя Eesti Energia Армена Каспарова, средняя биржевая цена в январе была 9,90 центов/кВтч, то в феврале – уже 13,58 центов/кВтч, однако в первые дни марта средняя биржевая цена составляла уже 13,78 центов/кВтч.
„Например, в понедельник, 27 февраля, самая низкая биржевая цена была 7,68 цента/кВтч ночью в 00:00, а самая высокая – 23,21 цента/кВтч в 20:00. Однако не всем людям удобно все свои домашние дела переносить на ночные часы, чтобы сэкономить энергию. Да и спад на рынке не будет длиться вечно“, – сказал он СМИ.
„Осенью цены на электричество на бирже были в среднем довольно высоки, и компенсацию выплачивали всем тем, кто выбрал биржевой пакет, а также тем, кто перешел на универсальную услугу, – отмечает член правления Alexela Тармо Кярсна. – В январе же средняя цена на бирже была низкой, поэтому у тех, кто выбрал биржевой пакет, компенсация была меньше. Однако ожидается, что колебания цен на рынке электроэнергии продолжатся в течение всего этого года, и мы сможем увидеть как очень низкие, так и очень высокие тарифы“.
Он добавляет, что январь и февраль показали, что клиенты, выбравшие биржевой пакет, оказались в более выигрышной позиции по сравнению с теми, кто перешел на универсальную услугу.
„В то же время риск, что цены опять сильно вырастут и окажутся выше, чем в универсальном пакете, у тех, кто выбрал биржевой пакет, никуда не делся, – подчеркивает Кярсна. – Поэтому мы в феврале представили свой новый пакет „Pingevaba“, или „Без забот“, который предлагает клиентам возможность сэкономить и купить электричество по низким биржевым ценам. И в то же время – защищает от скачков цен на рынке. Тарифы в этом пакете меняются каждый месяц, но электричество в этом пакете никогда не будет дороже универсальной услуги. То есть мы берем за основу среднюю цену на бирже и устанавливаем потолок (стоимость электричества в универсальном пакете), выше которого тариф быть просто не может. И в любой момент от этого пакета можно бесплатно отказаться“.
А что будет с отоплением?
„Государственная компенсация цен на централизованное теплоснабжение выплачивается до конца марта, т. е. начиная с апреля компенсация больше не будет вычитаться из счёта за потребление тепла. Апрельские счета потребители получат в начале мая“, – говорит представитель Utilitas Ольга Петрова.
Компенсации подлежат только счета бытовых потребителей (жилые дома) и, исходя из этого, компенсируют счета примерно для 70% зданий, отапливаемых Utilitas.
„Благодаря компенсации клиенты Utilitas заплатили более чем на 9 миллионов евро меньше за тепло с октября 2022 года по январь 2023 года, поэтому это, безусловно, стало большой помощью для людей, – подчеркивает Петрова. – Частным клиентам до конца марта будут продолжать компенсировать стоимость тепла, превышающая цену 80 евро/МВт-ч (без НДС) в размере 80 процентов. В разных зонах отопления цена тепла разная. Например, если цена тепла централизованного теплоснабжения составляет 97,15 евро/МВт-ч (текущий ценовой предел в Таллинне), она снизится для потребителя до уровня 83,43 евро/МВт-ч. На этом примере компенсация снизила цену тепла на 16%“.
Она добавляет: „Именно в эти месяцы, с октября по конец марта, потребление энергии – самое высокое из-за погодных условий. Как правило, с апреля погода теплее, и уходит меньше энергии на поддержание тепла в зданиях. Например, в зависимости от года, в апреле тепла уходит на 20–25% меньше, чем в марте. Таким образом, несмотря на потерю компенсации, размер счетов может не увеличиться“.
Кроме того, на размер счетов влияет изменение привычек потребления тепла. В зданиях, в помещениях которого уже имеются терморегуляторы, Utilitas рекомендует их использовать. Понижение температуры в помещениях здания на один градус снижает затраты на отопление здания примерно на 5%, а в новостройках до 10%.
„Не следует и забывать, что тепло расходуется и на нагрев бытовой воды, а значит, более экономное использование горячей воды также приведет к значительной экономии. В контексте здания важно, чтобы управляющие зданиями поддерживали отопительные приборы в порядке и правильно их настраивали“, – советует она.
В долгосрочной перспективе необходимо подумать о ремонте здания, потому что именно за счёт повышения энергоэффективности зданий будет достигнута наибольшая экономия в потреблении тепла. В марте этого года откроется новая программа поддержки реконструкции квартир KredEx, где будет профинансирована как комплексная реконструкция многоквартирных домов, так и обновление системы отопления. В рамках этой программы будет распределено в общей сложности 75 миллионов евро. В 2022–2027 годах государство направит на повышение энергоэффективности жилых зданий не менее 366 млн евро, которые поступают из структурных фондов Евросоюза.
Будет ли предприятие повышать цены? Петрова отвечает, что на данный момент Utilitas не подавало в Департамент конкуренции заявления об изменении цены тепла для потребителей.
Советы потребителям от Департамента защиты прав потребителей и технического надзора
Начало года принесло десятки обращений от потребителей в адрес Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) по вопросам продажи электроэнергии. Департамент приводит самые распространенные вопросы и ответы на них.
TTJA отмечает, что потребители не должны терять бдительность в отношении условий договоров и своих прав. Чтобы не потеряться на свободном рынке электроэнергии, нужно быть внимательным при заключении договора на электроэнергию и провести достаточно кропотливую предварительную работу.
1. „Длительное время пользовался биржевым пакетом, но недавно перешел на универсальную услугу. Может ли сейчас быть маржа больше при переходе с универсальной услуги на биржевую, чем раньше?“
Да. Продавец электроэнергии не обязан поддерживать прежнюю маржу.
2. „На какой срок можно заключить срочный договор на электроэнергию и может ли быть начислена неустойка за досрочное расторжение, если на рынке появился более дешевый пакет электроэнергии и я хочу перейти на него?“
Закон не регламентирует срок заключения договора на электроэнергию. Могут быть срочные договоры на электроэнергию с платой за досрочное расторжение или без нее, поэтому важно всегда обращать внимание на условия расторжения договора при заключении долговременного срочного договора на электроэнергию.
При заключении долгосрочного договора на электроэнергию с дополнительной оплатой за досрочное расторжение, преждевременный отказ от договора может повлечь за собой крупный штраф. Также можно предположить, что заключение такого договора на электроэнергию выгодно для потребителя в случае, если цена на электроэнергию остается высокой, но рискованно, если цена на электроэнергию падает. Если на рынок поступают предложения по более низкой цене и есть желание сменить пакет, на пакет налагается штраф.
3. „Может ли при досрочном расторжении срочного договора на электроэнергию быть наложен штраф, если я вынужден сменить место жительства?“
Это зависит от условий договора на электроэнергию, но у фирмы может не быть исключений в условиях досрочного расторжения договора, если потребитель продает недвижимость или у него заканчивается срок аренды жилой площади.
4. „Я заключил срочный договор на электроэнергию, но хочу перейти на универсальную услугу. Может ли продавец потребовать неустойку за досрочное расторжение срочного договора?
До 30.09.2023 продавец не вправе требовать неустойку или возмещения ущерба при заключении договора на универсальную услугу, если срочный договор был заключен до 23.09.2022.
5. „Может ли продавец в одностороннем порядке изменить условия договора на электроэнергию, в том числе цену?“
Продавец электроэнергии может в одностороннем порядке изменить условия договора, в том числе цену. Продавец обязан заблаговременно уведомить потребителя об изменении условий договора – обычно за один месяц. Если потребитель не согласен с изменениями, он вправе расторгнуть договор. Цены на пакеты, предлагаемые разными продавцами, можно сравнить на домашней странице www.elektrihind.ee. Как правило, тарифы в срочном договоре не могут быть изменены в течение срока действия договора, хотя по данному пункту есть исключения.
6. „Что мне делать, если я обнаружу, что мои права нарушены?“
Если у вас есть какие-либо вопросы, сначала обратитесь к продавцу электроэнергии, чтобы найти решение. Если вы не пришли к обоюдному соглашению с поставщиком и обнаружили, что ваши права нарушены, вы можете обратиться в комиссию по потребительским спорам или в суд для разрешения спора, вытекающего из договора. По вопросам, касающимся деятельности сетевого оператора, например, взимаемой платы за сетевую услугу, вы должны обращаться в Департамент конкуренции.