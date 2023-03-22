ГАЛЕРЕЯ | Коллекция для ванной комнаты, вдохновленная каплей росы

Новая коллекция для ванных комнат Antao от Villeroy & Boch также следует этому принципу, идеально обыгрывая несовершенную форму капли росы. Особенность коллекции заключается в том, что поскольку в природе не бывает двух одинаковых капель росы, для каждого размера раковины в серии была создана отдельная форма.

При создании коллекции вдохновением для дизайнеров дизайнерской студии kaschkasch послужила капля утренней росы, и именно этот элемент объединяет раковину, ванну, мебель, зеркала и смесители. Форма капли росы наиболее четко видна в несколько ассиметричных накладных раковинах, которые доступны в трех разных размерах. Помимо придания предметам оригинального дизайна, органическая асимметрия обеспечивает и функциональные преимущества. С раковиной идеально сочетается смеситель, обладающий мягкими контурами капельки росы и доступный в хромированной, матовой черной и матовой никелированной отделке.

В производстве мебели коллекции использованы натуральные материалы и гармонично подобраны цвета. „Утренние ритуалы в ванной комнате вполне можно сравнить с прогулкой в лесу, которая дарит ощущение душевного покоя и равновесия на весь день“, – считают создавшие коллекцию дизайнеры Себастьян Шнайдер и Флориан Каллус. Среди других поверхностей из натуральных материалов, оформленных в модных цветах, в ассортименте мебели Antao также предлагается натуральное дерево – медовый дуб и теплый орех, и элегантная каменная поверхность из природного мрамора Боттичино. Ящики шкафов имеют светодиодную подсветку, позволяя хорошо видеть все необходимое.

Спокойное настроение, прекрасно подходящее для ванной комнаты, позволяет обеспечить атмосферное зеркало с подсветкой, яркость и цвет которого можно регулировать с помощью сенсорного датчика, и которое доступно в трех различных органичных формах.

Ванна также отражает тематику коллекции, а тонкая асимметрия капли росы делает ее особенно привлекательной. Ванна изготовлена ​​из содержащего 60% кварца материала Quaryl®, который приятно ощущается на коже и долго сохраняет воду горячей. Отдельностоящая ванна Antao с тонкими стенками доступна в однотонных цветах: Alpin White, Stone White, Grey и новом цвете Morning Green. Вы также можете купить двухцветную ванну с белой внутренней частью и цветной панелью, выбрав подходящий тон из 200 различных цветов. Особенно расслабляющий эффект предлагает технология SilentFlow, с помощью которой ванна наполняется водой тихо и успокаивающе через клапан, расположенный на дне ванны.