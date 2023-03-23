Дизайнер: как превратить неиспользуемый чердак в комнату для хобби

Для решений в этой комнате мы черпали вдохновение из увлечений жителей этого дома. „Так как жители дома собирали старые игры и виниловые пластинки, мы также создали здесь дизайн интерьера с элементами ретро. Мебель под темное дерево подчеркивается матовыми поверхностями и дверцами из глянцевого стекла. Мы выбрали бирюзовый диван, который сочетается с ковром с геометрическим рисунком, что добавляет характер и динамику помещению,“ – объяснил дизайнер.

Второй шаг — добавить характер комнате с помощью выбора цвета стен и мебели. По словам руководителя отдела по дизайну интерьеров IKEA, неразумно сочетать мебель из разных коллекций и разных стилей, если они не дополняют друг друга. „В поисках вдохновения не пытайтесь совместить все понравившееся, что попалось на глаза, например, из 10 разных картинок, а оцените то, что действительно необходимо вам и вашей семье, и остановитесь на парочке похожих интерьерных образцов. Не нагромождайте в комнате много мебели, а хорошо продумайте мебельные решения и то, что вы собираетесь где-то хранить. Убедитесь, что выбранная вами мебель соответствует стилю и создает гармонию,“- советует Педро Кастро.

Создавая многофункциональное пространство, первое, что нужно сделать, это разделить его на зоны. „Если у членов семьи много разных увлечений, следует найти место для всех. Например, вы можете создать зону, которая будет служить как игровым уголком, так и домашним офисом. Или зона отдыха, где можно попрактиковаться на музыкальном инструменте или почитать книгу,“- сказал Кастро. Если комната хорошо разделена, нескольким членам семьи легче пользоваться ею одновременно.

„У каждого члена семьи могут быть свои увлечения и поэтому потребности в пространстве для хобби и досуга также могут различаться. На этом этапе важно найти баланс между разными интересами при выборе дизайна интерьера и мебели,“— сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA. Кроме того, это помещение может выполнять функцию зоны отдыха и досуга, а также домашнего офиса.

Выбирайте функциональную мебель

Если позволяет бюджет, дизайнер интерьеров IKEA призывает всех смело экспериментировать и использовать не только гостиную, но и кухонную мебель. „На этом чердаке использовались различные полки из нескольких коллекций. Даже кухонные шкафы, потому что они доступны разной высоты и ширины,“- сказал Кастро.

Исходя из функциональности, дизайнер интерьера хотел отделить телевизионную зону от рабочей зоны, поэтому была использована полка, на которую изначально предполагалось крепить столешницу. Однако благодаря необычной вместительности мансарды вместо столешницы была использована кухонная рабочая поверхность. Его основные преимущества заключаются в том, что рабочую поверхность можно обрезать до необходимого размера – при этом также можно создать необходимые отверстия для проводов. Например, эту рабочую поверхность обрезали по ширине ниши и разместили на полке, прикрутив с другой стороны регулируемые ножки стола.

„Не забудьте добавить комнате индивидуальности, повесив на стены большие картины и фотографии, чтобы в ней было видно лицо хозяина. Еще одна хорошая идея — использовать металлические и стеклянные рамы на дверцах шкафов. Эти рамки также могут выполнять функцию фоторамки, и вы можете поместить туда свои любимые картины и фотографии за стеклом. Последнее исследование IKEA „Домашняя жизнь“ показало, насколько важно, чтобы дом отражал то, кто мы есть, — тогда мы думаем о доме как об источнике нашего психического здоровья,“- сказал дизайнер.

Найдите решения, чтобы максимально использовать пространство

Мансардные помещения достаточно сложно обставить из-за их своеобразной формы. Зачастую, к сожалению, всевозможные настенные ниши остаются нетронутыми. Однако на самом деле они могут использоваться для разных целей. Например, одна ниша в наклонном потолке была превращена в уютный уголок для чтения и отдыха, а другая создана как уголок для хранения вещей.