Весеннее обновление: 5 советов дизайнера

Генеральная уборка

Весна — самое время затеять генеральную уборку и избавиться от лишнего „хлама“. Если вы храните сезонную одежду и обувь отдельно, то начните с гардероба: уберите подальше теплые свитера и пуховики и достаньте легкие жакеты, рубашки и платья. Не складируйте вещи просто так — все, что давно не носите, отдайте на переработку или благотворительность.

Текстиль

Присмотрите новый текстиль: занавески, пледы, декоративные чехлы для подушек или постельное белье. Выбирайте нежные, весенние тона: смена цветовой палитры интерьера точно привнесет ощущение новизны в вашу жизнь. Если вы совсем недавно въехали в новую квартиру, не забудьте купить шторы блэкаут к лету. Это могут быть жалюзи, плиссе или рулонные шторы.

Посуда

Прикупите новую посуду. Не обязательно менять всю свою коллекцию, просто, сделайте себе небольшой подарок — пара новых чашек или ваза. Сейчас особенно популярна керамика ручной работы. Обратите внимание на что-то уникальное и неповторимое.

Фотографии и постеры

Еще один простой способ освежить интерьер — украсить стены новыми фотографиями, постерами или картинами. Для этого даже не обязательно что-то покупать. Если у вас уже есть сложившаяся коллекция, то просто поменяйте предметы местами. Этого может быть достаточно, чтобы изменить восприятие всего пространства!

Цветы

Ну и, наконец, позвольте себе маленькую радость — купите свежие цветы! Ведь они существуют не только для торжественных случаев. Если хотите, чтобы в воздухе витали приятные ароматы, обратите внимание на такие „пахучие“ виды, как гиацинты, нарциссы, мускари и сирень.