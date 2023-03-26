Фэншуй кухни: как расположить предметы для привлечения благополучия в дом
Навести порядок на кухне и расположить все вещи правильно помоет древнее учение фэншуй. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют согласовать обустройство кухни с главными принципами учения, чтобы навсегда позабыть о неурядицах и проблемах. Благодаря верной расстановки кухонной утвари энергетика дома изменится в лучшую сторону.
1. Кухня — не склад, и об этом нужно помнить постоянно. В шкафах не должны находиться лишние предметы, неиспользуемая утварь или сломанные приборы. Каждая вещь должна быть функциональна и визуально вызывать приятные эмоции.
2. Располагать в кухне громоздкие предметы желательно в нижних ящиках. Хранить их на верхних ярусах нежелательно — их энергетика будет давить, вызывая подспудное чувство опасности, а также во избежание несчастных случаев.
3. Не стоит заставлять рабочие поверхности множеством разных предметов. Даже расставленные и сгруппированные, они будут создавать чувство беспорядка и внесет в пространство дисгармонию. Желательно, чтобы все поверхности были максимально пусты и чисты.
4. На кухне желательно присутствие баночки с медом, которая олицетворяет здоровье и богатство. Хранят ее в темном месте и выставляют на стол во время чаепития или приготовления различных блюд.
5. Располагать на кухне живые цветы — отличная идея. Энергетика растений поспособствует привлечению в дом благополучия. А вот сухие букеты или сухоцветы, напротив, не привнесут счастья. а ишь будут отравлять положительную энергетику дома.
6. В плите стараются не хранить кастрюль и противней. Их складывают в отдельный шкаф, чтобы зона готовки всегда была в чистоте и порядке. Не место в плите и многочисленным формам для выпечки.
7. Любителям магнитиков не стоит забывать, что пестрящее обилие значков и фигурок на холодильнике крадет благополучие. Не обязательно выкидывать многочисленные напоминания о приятно проведенных отпусках — их можно собрать на магнитной доске и повесить в другом месте.
8. Отличной идеей станет расположение вазы со свежими фруктами в центре обеденного стола. Главное — не забывать осматривать яблоки, груши и иные лакомства. Они должны быть чистыми и без явных повреждений. Энергетика кухни будет наполнена изобилием, если ваза не будет пустовать.
9. Важное правило кухни — чистота, порядок и опрятность. Расположение вещей будет выглядеть удачным, если верно подобрать цвета и использовать приглушенные оттенки, избегая разномастной посуды кричащих расцветок.
10. Кухня — место для готовки, поэтому устраивать в ней кабинет, хранить важные документы, лекарства и прочие лишние вещи не стоит. Энергетика этого помещения будет страдать, а дом будет наполняться энергетикой опустошения.