Фэншуй кухни: как расположить предметы для привлечения благополучия в дом

Навести порядок на кухне и расположить все вещи правильно помоет древнее учение фэншуй. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют согласовать обустройство кухни с главными принципами учения, чтобы навсегда позабыть о неурядицах и проблемах. Благодаря верной расстановки кухонной утвари энергетика дома изменится в лучшую сторону.

1. Кухня — не склад, и об этом нужно помнить постоянно. В шкафах не должны находиться лишние предметы, неиспользуемая утварь или сломанные приборы. Каждая вещь должна быть функциональна и визуально вызывать приятные эмоции.

2. Располагать в кухне громоздкие предметы желательно в нижних ящиках. Хранить их на верхних ярусах нежелательно — их энергетика будет давить, вызывая подспудное чувство опасности, а также во избежание несчастных случаев.

3. Не стоит заставлять рабочие поверхности множеством разных предметов. Даже расставленные и сгруппированные, они будут создавать чувство беспорядка и внесет в пространство дисгармонию. Желательно, чтобы все поверхности были максимально пусты и чисты.

4. На кухне желательно присутствие баночки с медом, которая олицетворяет здоровье и богатство. Хранят ее в темном месте и выставляют на стол во время чаепития или приготовления различных блюд.

5. Располагать на кухне живые цветы — отличная идея. Энергетика растений поспособствует привлечению в дом благополучия. А вот сухие букеты или сухоцветы, напротив, не привнесут счастья. а ишь будут отравлять положительную энергетику дома.

6. В плите стараются не хранить кастрюль и противней. Их складывают в отдельный шкаф, чтобы зона готовки всегда была в чистоте и порядке. Не место в плите и многочисленным формам для выпечки.

7. Любителям магнитиков не стоит забывать, что пестрящее обилие значков и фигурок на холодильнике крадет благополучие. Не обязательно выкидывать многочисленные напоминания о приятно проведенных отпусках — их можно собрать на магнитной доске и повесить в другом месте.