Горизонтальный небоскреб посреди пустыни – „невидимый“ дом в Калифорнии

Владельцам необычного дома хотелось чего-то современного, и архитектор Томас Орсински помог им реализовать эту идею. Теплоотражающее стекло придает зданию уникальный вид и не пропускает вредные ультрафиолетовые лучи. Кроме того, дом был продуманно построен в тени холма, чтобы на него не попадали самые интенсивные лучи полуденного солнца. В пустыне дни бывают очень жаркими, а ночи – знойными, поэтому тепловая масса бетона и 30-метровый бассейн, подогреваемый солнечной энергией, помогают поддерживать постоянную температуру в помещениях.

В доме, площадью 510 кв.м., четыре ванные комнаты, три спальни (в каждой спальне своя ванная комната), кухня и просторная гостиная. Не забыли о возможностях для отдыха и у бассейна – прямо рядом с ним установлены мягкие диваны и телевизор. С них можно насладиться и прекрасными видами, поскольку стеклянные стены открывают беспрепятственный вид на пустынный ландшафт. В доме также есть три раздвижные стеклянные двери, что позволяет наслаждаться природой еще ближе. В настоящее время дом выставлен на продажу почти за 17 миллионов евро.