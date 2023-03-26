Горизонтальный небоскреб посреди пустыни – „невидимый“ дом в Калифорнии
Камни, песок и редкая растительность – таков типичный пейзаж Национального парка Джошуа-Три в Калифорнии. Но вдруг в поле зрения появляется огромный дом в форме коробки. И это не галлюцинация!
Вдохновленный классикой научной фантастики – культовым фильмом Стэнли Кубрика „Космическая одиссея 2001 года“ – дом напоминает настоящую коробку из зеркал, пишет портал Toptenrealestatedeals.com. Отражение на зеркальном фасаде здания меняется в зависимости от времени суток и погоды за окном, но драматический пейзаж каменистой пустыни остается неизменным.
Владельцам необычного дома хотелось чего-то современного, и архитектор Томас Орсински помог им реализовать эту идею. Теплоотражающее стекло придает зданию уникальный вид и не пропускает вредные ультрафиолетовые лучи. Кроме того, дом был продуманно построен в тени холма, чтобы на него не попадали самые интенсивные лучи полуденного солнца. В пустыне дни бывают очень жаркими, а ночи – знойными, поэтому тепловая масса бетона и 30-метровый бассейн, подогреваемый солнечной энергией, помогают поддерживать постоянную температуру в помещениях.
В доме, площадью 510 кв.м., четыре ванные комнаты, три спальни (в каждой спальне своя ванная комната), кухня и просторная гостиная. Не забыли о возможностях для отдыха и у бассейна – прямо рядом с ним установлены мягкие диваны и телевизор. С них можно насладиться и прекрасными видами, поскольку стеклянные стены открывают беспрепятственный вид на пустынный ландшафт. В доме также есть три раздвижные стеклянные двери, что позволяет наслаждаться природой еще ближе. В настоящее время дом выставлен на продажу почти за 17 миллионов евро.