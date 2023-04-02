6 грубых ошибок в уходе за орхидеями, которые могут стать причиной гибели растения

Сажать в обычную землю

Орхидея — эпифит, ее нельзя сажать в землю: в природе цветок крепится корнями к другим растениям. В земляном грунте корни орхидеи недостаточно проветриваются и гниют.

Субстрат для орхидей может состоять в различных вариациях из обломков коры, керамзита, обожженных кусочков глины, каменного угля, кокосовых волокон. Он свободно укладывается в емкость, при этом образуются пустоты, обеспечивающие вентиляцию. Корни чувствуют себя свободно, могут прикрепляться к элементам грунта, получают достаточно кислорода и света.

Высаживать в непрозрачный горшок

В естественных условиях корни растения находятся на свету, и наравне с листьями участвуют в процессе фотосинтеза. В непрозрачном сосуде корни лишены света, поэтому возникает дефицит питательных веществ, что также может вызвать болезнь и гибель растения.

Пропускающая свет емкость позволяет корням полноценно реализовать свое природное предназначение — добывать питание из окружающей среды. Корме этого, используя такой горшок, легко контролировать состояние корней и степень влажности грунта.

Подкармливать растение после покупки

Это часто встречающаяся ошибка, которую совершают начинающие орховоды, желающие поддержать „обессиленное“ растение и продлить его цветение. Подкармливать сразу нельзя по следующим причинам:

растение испытывает стресс от перемены места обитания;

в теплице и в магазине цветок уже получал какое-то питание.

Подкормка может стать для орхидеи лишней и она погибнет, не выдержав нагрузки. Пересадив цветок в новый грунт, лучше дождаться, когда он отцветет, и только после этого наладить свою схему подкормок.

Поливать под корень из лейки

Такой метод полива не подходит для орхидей, так как вода быстро уходит сквозь субстрат, не задерживаясь в нем, и цветок недополучает влаги. Недостаточный полив ведет к гибели влаголюбивого растения.