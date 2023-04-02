6 грубых ошибок в уходе за орхидеями, которые могут стать причиной гибели растения
Многие сетуют, что орхидея — капризный цветок, который невозможно сохранить до следующего цветения после покупки. Однако знатоки утверждают, что это одно из самых живучих комнатных растений. Существует несколько типичных ошибок, которые совершают новички после приобретения орхидеи в магазине, пишет klumba.guru.
Сажать в обычную землю
Орхидея — эпифит, ее нельзя сажать в землю: в природе цветок крепится корнями к другим растениям. В земляном грунте корни орхидеи недостаточно проветриваются и гниют.
Субстрат для орхидей может состоять в различных вариациях из обломков коры, керамзита, обожженных кусочков глины, каменного угля, кокосовых волокон. Он свободно укладывается в емкость, при этом образуются пустоты, обеспечивающие вентиляцию. Корни чувствуют себя свободно, могут прикрепляться к элементам грунта, получают достаточно кислорода и света.
Высаживать в непрозрачный горшок
В естественных условиях корни растения находятся на свету, и наравне с листьями участвуют в процессе фотосинтеза. В непрозрачном сосуде корни лишены света, поэтому возникает дефицит питательных веществ, что также может вызвать болезнь и гибель растения.
Пропускающая свет емкость позволяет корням полноценно реализовать свое природное предназначение — добывать питание из окружающей среды. Корме этого, используя такой горшок, легко контролировать состояние корней и степень влажности грунта.
Подкармливать растение после покупки
Это часто встречающаяся ошибка, которую совершают начинающие орховоды, желающие поддержать „обессиленное“ растение и продлить его цветение. Подкармливать сразу нельзя по следующим причинам:
растение испытывает стресс от перемены места обитания;
в теплице и в магазине цветок уже получал какое-то питание.
Подкормка может стать для орхидеи лишней и она погибнет, не выдержав нагрузки. Пересадив цветок в новый грунт, лучше дождаться, когда он отцветет, и только после этого наладить свою схему подкормок.
Поливать под корень из лейки
Такой метод полива не подходит для орхидей, так как вода быстро уходит сквозь субстрат, не задерживаясь в нем, и цветок недополучает влаги. Недостаточный полив ведет к гибели влаголюбивого растения.
Лучше всего осуществлять полив методом погружения — ставить горшки с цветами в емкость с теплой водой на 20–30 минут. Сквозь отверстия вода заливается в грунт. За это время элементы субстрата напитываются влагой, которую потом постепенно отдают корням. Такой метод также удобен для одновременной с поливом подкормки орхидеи, путем растворения в воде нужных веществ.
Опытные цветоводы практикуют также теплый душ, обливание растения водой из лейки в течение нескольких минут. Затем цветок нужно быстро высушить в теплом помещении без сквозняков и проследить, чтобы в листовых пазухах не оставалось влаги (можно их промокнуть мягкой салфеткой).
Размещать растение на южном окне
Цветок не выносит воздействия прямых солнечных лучей. В природе он находится на высоте не более 2 метров от земли, и довольствуется солнечным светом, пробивающимся сквозь кроны деревьев тропического леса.
На южном окне растение может получить ожог, который выглядит так:
листья ломкие и жесткие на ощупь;
окраска листовых пластин становится желтой или красной.
Ожоговые пятна не лечатся, и цветок может погибнуть. Лучше выбрать окно с мягким естественным освещением, которое комфортно переносится человеческими глазами. Если есть сомнения в том, что солнца слишком много, то можно закрепить защитный экран на стекле из белой бумаги или ткани.
Запоздалая пересадка
Насчет пересадки орхидеи после покупки в магазине существует только одно мнение — это следует сделать сразу, не дожидаясь, пока она отцветет. Внутри горшка с орхидеей всегда находится торфяная корзиночка или моховая пробка, в которые изначально высаживались молодые растения. Кроме этого, для безопасной транспортировки используют влагоемкие кокосовые чипсы и поролон.
Все это внутри горшка преет и создает влажность — благоприятные условия для развития микроорганизмов и бактерий. Корни в такой среде гниют и орхидея погибает. Пересадка растения сразу после покупки в здоровый субстрат обеспечит ему долгую жизнь. Пересадка никак не влияет на текущее цветение орхидеи.