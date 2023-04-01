Неожиданный ущерб дому может нанести даже яблочный сок, купленный на ярмарке

По данным предприятия OÜ Roheline Laine, предлагающего круглосуточную домашнюю помощь, в прошлом году эстонцы чаще всего, то есть 563 раза, нуждались в помощи из-за повреждений труб и повреждений водой – на долю таких происшествий пришлось более половины выездов службы домашней помощи ERGO. „Помимо помощи сантехника, в 162 случаях клиентам потребовалась помощь слесаря по замкам и в 302 случаях – консультирование. Кроме того, все чаще возникали случаи, когда клиенту требовалась помощь в ​​результате неожиданного несчастного случая, например, ему была необходима уборка“, –сказал операционный менеджер OÜ Roheline Laine Тоомас Салумаа.

Больше всего неприятностей в домах Эстонии по-прежнему доставляет вода, а самый крупный ущерб и тяжелые последствия чаще всего вызывают пожары, – добавила руководитель портфеля страхования жилья и путешествий ERGO Анника Мялло. – При возникновении несчастного случая человек часто оказывается в ситуации, когда собственных возможностей недостаточно, и для быстрого реагирования нужна помощь специалиста“.

В качестве одного из самых необычных случаев Мялло вспоминает разбитое стекло в ванной комнате. „К тому времени, когда к клиенту приехала домашняя помощь, битым стеклом был покрыт как сам звонивший, так и весь пол ванной комнаты. К счастью, никто серьезно не пострадал, и благодаря дополнительной помощи клиенту удалось справиться с этой проблемой и очистить душевую комнату от осколков стекла“, – вспомнила она.

Однако Салумаа вспоминает и звонок от клиента, который попал в очень неприятную ситуацию, когда только что купленный им яблочный сок внезапно сделал комнату совершенно непригодной для проживания. „Когда клиент пришел домой, банка с яблочным соком взорвалась посреди кухни с такой силой, что все вокруг было покрыто осколками и яблочным соком. К счастью, в момент взрыва на кухне никого не было, однако на уборку помещения все равно ушло некоторое время“, – добавил он.