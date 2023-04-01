ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Какие вещи в доме крадут у нас счастье

Каждый раз при виде предмета, который подарил неприятный человек, вы вспоминаете о дарителе и испытываете отрицательные эмоции. Особенно, если подарок стоит на видном месте, и ваш взгляд слишком часто на него падает. Бывает, что другой человек специально дарит какой-нибудь подарок, чтобы вклиниться в вашу энергию. Этот предмет будет служить передатчиком счастья. Это может быть сделано из-за зависти вашему успеху, отношениям, богатству. Таких людей можно легко обнаружить. Если вдруг появляются проблемы на работе, в семье или в материальном плане, то у дарителя в этой сфере наоборот наблюдаются улучшения. Чтобы негативная энергия не забирала по кусочкам ваше счастье, освободите свой дом от неприятных подарков и в будущем не принимайте их от людей, которых не любите. Избавившись от нелюбимых предметов, вы сразу заметите, что ваше настроение, а вслед за ним и жизнь, станет лучше.

Грязные полы и бардак

Чтобы понять, почему даже в родных стенах чувствуется упадок сил и нет ощущения счастья, оглядитесь по сторонам. Если увидите вокруг мусор, грязь, пыль, то станет ясно, почему счастье не желает находиться в таком доме.



Скопившаяся пыль провоцирует застой положительной энергии. Это может отталкивать удачу и финансовое благополучие. Поэтому каждый раз во время уборки уделяйте особое внимание труднодоступным местам — в углах комнаты, под кроватью, на шкафах. Пусть энергия не застаивается в этих местах, а обновляется и приносит с собой благополучие и счастье.



Также обращайте внимание на окна и зеркала. Про них часто забывают, а ведь на этих поверхностях тоже любит скапливаться пыль. К тому же, согласно восточным поверьям в зеркалах накапливается негатив, потому что они запоминают все, что в них отражается. Чтобы этот негатив не разрушил счастье вашего дома, тщательно протирайте зеркала во время уборки.



Часто бардак в доме появляется из-за того, что хранится много вещей, которые никому не нужны, но выкинуть их жалко. Лишний хлам может спровоцировать беспокойство и плохое настроение. Ведь кажется, что шкаф полон, а на самом деле вещи вам не подходят. Пересмотрите вещи, которые там храните, и без жалости избавьтесь от всего ненужного. Тем самым вы откроете вход для чего-то нового и хорошего. Если вещи в хорошем состоянии, отдайте их на благотворительность. Тогда вы совершите доброе дело, и ваше настроение станет еще лучше.



Наполняя свой дом чистотой и уютом, вы привлечете в него счастье.