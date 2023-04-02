Молодит или разрушает: правда ли, что прохлада в квартире помогает нам жить дольше

Зимние холода испытывают на прочность наши жилища— где-то батареи центрального отопления поддерживают комфортную температуру воздуха, а жильцам некоторых квартир приходится использовать дополнительные источники обогрева. Насколько вредит организму холод в квартире?

Комфортной температурой врачи и ученые называют +21 градус, выше — уже тяжело для организма, гораздо ниже — вызов для человеческого тела.

Ученые Университета Южного Уэльса провели эксперимент и выяснили, как низкая температура воздуха влияет на сердце, легкие и мозг. Они понижали температуру воздуха в помещении, где находились люди, с +21 до +10. И вот что получилось.

Переломный момент

„Вне зависимости от погодных условий человеческий организм всегда старается поддерживать свою внутреннюю температуру около 37 градусов, — рассказывает Дамиан Бейли, профессор физиологии и биохимии Университета Южного Уэльса. — Это необходимо для нормального функционирования жизненно важных органов“.

Во главе терморегуляции стоит мозг — он получает сигналы от кожи и крови и в соответствии с ними корректирует и реакции организма.

Так, при +18 градусах на поверхности тела начинают происходить видимые изменения. Например, полностью прекращается потоотделение — это происходит, чтобы остановить потерю тепла. Кроме того, волосы на руках встают дыбом, это происходит рефлекторно и позволяет нам стать более „пушистыми“ — и таким образом лучше удерживать тепло и предохранять организм от переохлаждения.

„Исследования показали, что +18 градусов по Цельсию в помещении для человека — это переломный момент, — подчеркивает доктор Бейли. — Именно тогда организм начинает бороться за поддержание своего температурного статус-кво“.

Если в помещении становится еще холоднее, то начинают стынуть пальцы — они становятся холодными и белеют. Происходит это из-за сужения сосудов — таким образом организм борется с потерей тепла.