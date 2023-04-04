ФОТО | Советы дизайнера: декор для пасхального стола
Пасха – самый важный праздник весны, знаменующий пробуждение природы и побуждающий нас освежить окружающее нас пространство. По словам дизайнера интерьера, при украшении пасхального стола нет необходимости в изобилии украшений. Вместо этого он призывает нас оглянуться назад, в детство, чтобы найти захватывающие идеи.
„Где бы вы ни жили, как бы вы ни готовились к праздникам, Пасха — это люди, отношения, пробуждающаяся природа и живые растения, а не обилие украшений. Для пасхального стола выбирайте натуральные материалы и цветовую палитру, позаимствованную у пробуждающейся природы: зелёный, коричневый, жёлтый цвета“, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Время осмотреть сундуки вашей бабушки
Если вы только начинаете планировать декор для пасхального стола, дизайнер интерьера советует не спешить с составлением списка покупок, не проверив предварительно, что уже есть у вас дома или у родителей, бабушек и дедушек. „Раньше пасхальный стол украшали естественным образом, льняной тканью, парусиной, деревянной и металлической посудой. Нынешний декор напоминает об этом. Поэтому для пасхального стола идеально подойдут бабушкины салфетки, вязанные крючком, и льняная скатерть, припасённая для особых случаев“, – говорит П. Кастро.
При покупке новой посуды или украшений дизайнер интерьера советует выбирать предметы, которые прослужат долгие годы. „Начните с создания прочной основы из качественной посуды, скатертей и стаканов, которые будут служить для различных торжеств, и добавьте несколько продуманных аксессуаров. Подумайте при выборе украшений о качестве и возможности повторного использования. Натуральные цвета и материалы очень легко сочетаются с различными аксессуарами и никогда не выйдут из моды“, – говорит Педро Кастро.
Он также призывает не бояться комбинировать старые предметы интерьера с новыми, поскольку такой эклектичный выбор придаёт уникальный и неповторимый штрих не только столу, но и самому дому.
Подбор декора к интерьеру дома
По словам дизайнера интерьера, правил оформления пасхального стола не существует. Тем не менее, подбирать декор к домашнему интерьеру можно и нужно.
„Если ваш дом выполнен в современном стиле, выбирайте чистые формы, минималистическое выражение, нейтральные цвета, стеклянные элементы, и не переусердствуйте с аксессуарами.Традиционные интерьеры можно дополнить более богатым декором: узорчатым столовым текстилем, витиеватыми тарелками, тонированными или гранёными стаканами. Свечи также добавят праздничного настроения и уюта. Если вам нравится сочетать разные стили, характерную мебель и аксессуары, вы также можете подчеркнуть это в оформлении стола, используя льняную скатерть вашей бабушки, миску ручной работы или разные тарелки с блошиного рынка. Их можно сочетать с тарелками поменьше, качественными стаканами и столовыми приборами. Все это добавляет уюта, уникального для вашего дома“, — говорит Педро Кастро.
Для тех, кто не знает, с чего начать, у него есть несколько конкретных идей сервировки стола:
Пасхальные яйца можно положить либо в тарелку с ростками пшеницы, либо в миску из плотной соломы.
Чтобы проявить особое внимание к своим гостям, украсьте их тарелки зеленью, гнездом для пасхального яйца, заячьими ушками из салфеток или забавными настольными карточками с написанными от руки именами гостей.
Скатерти и настольные дорожки всегда приятны на ощупь и могут использоваться в различных цветовых сочетаниях.
Цвет тарелок может варьироваться. Вы можете создавать оригинальные комбинации разных, но согласованных цветов, и комбинировать старые винтажные тарелки с современными.
Сосредоточьтесь также на доме
Как и весна, Пасха всегда ассоциируется с чистотой, опрятностью и новыми начинаниями. Возможно, многие из нас помнят целый день уборки и подготовки перед тем, как сесть за пасхальный стол.Таким образом, дизайнер интерьера призывает нас внести новизну и свежесть в наши дома, наведя порядок в давно забытом уголке, в ящиках стола или добавив немного весенних красок.
„Один из самых простых способов освежить интерьер – к тому же не требующий больших вложений и времени – это использование текстиля. Это могут быть лёгкие, яркие шторы, новый ковёр или постельное белье, новое сочетание диванных подушек в гостиной“, – рекомендует дизайнер интерьера IKEA.