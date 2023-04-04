ФОТО | Советы дизайнера: декор для пасхального стола

„Где бы вы ни жили, как бы вы ни готовились к праздникам, Пасха — это люди, отношения, пробуждающаяся природа и живые растения, а не обилие украшений. Для пасхального стола выбирайте натуральные материалы и цветовую палитру, позаимствованную у пробуждающейся природы: зелёный, коричневый, жёлтый цвета“, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.

Время осмотреть сундуки вашей бабушки

Если вы только начинаете планировать декор для пасхального стола, дизайнер интерьера советует не спешить с составлением списка покупок, не проверив предварительно, что уже есть у вас дома или у родителей, бабушек и дедушек. „Раньше пасхальный стол украшали естественным образом, льняной тканью, парусиной, деревянной и металлической посудой. Нынешний декор напоминает об этом. Поэтому для пасхального стола идеально подойдут бабушкины салфетки, вязанные крючком, и льняная скатерть, припасённая для особых случаев“, – говорит П. Кастро.

При покупке новой посуды или украшений дизайнер интерьера советует выбирать предметы, которые прослужат долгие годы. „Начните с создания прочной основы из качественной посуды, скатертей и стаканов, которые будут служить для различных торжеств, и добавьте несколько продуманных аксессуаров. Подумайте при выборе украшений о качестве и возможности повторного использования. Натуральные цвета и материалы очень легко сочетаются с различными аксессуарами и никогда не выйдут из моды“, – говорит Педро Кастро.

Он также призывает не бояться комбинировать старые предметы интерьера с новыми, поскольку такой эклектичный выбор придаёт уникальный и неповторимый штрих не только столу, но и самому дому.

Подбор декора к интерьеру дома

По словам дизайнера интерьера, правил оформления пасхального стола не существует. Тем не менее, подбирать декор к домашнему интерьеру можно и нужно.