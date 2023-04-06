СОВЕТЫ | 6 способов обновить дом меньше чем за час

1. Поставить цветы в вазу

Цветы оживляют интерьер и добавляют яркие акценты в цветовую гамму комнаты.

Тем, кто не готов ухаживать за живым растением на регулярной основе, подойдут букеты сезонных цветов. Сорта будут меняться в течение года, поэтому такой быстрый и простой способ декорирования не успеет приесться.

Запаситесь парой красивых ваз из стекла или керамики, чтобы была возможность подбирать их под тип цветов и настроение.

2. Убрать все лишнее

Чтобы обновить интерьер и почувствовать себя в нем лучше, не всегда нужно отправляться в строительный магазин или искать новый декор.

Порой достаточно потратить час на активное расхламление пространства, и результат вас уже впечатлит.

При этом расхламиться не значит обязательно избавиться от всего старого и ненужного. Например, в комнате, где нет проблем с порядком и организацией хранения, но все равно хочется что-то изменить, можно просто убрать весь (или почти весь) декор.

Свободное пространство даст ощущение легкости, которое, возможно, захочется оставить. Или вдохновит на поиски новых украшений, которые будет создавать желаемую атмосферу.

3. Заменить настенный декор

Еще один быстрый способ обновить интерьер — заменить настенный декор. При этом старые постеры, фотографии, подвесные кашпо и картины не нужно выкидывать: можно просто убрать их в коробку или в ящик до тех пор, пока не захочется снова обновить композицию.

Чтобы иметь возможность перевешивать предметы по своему желанию, используйте незаметные способы настенного крепления: жидкие гвозди, двусторонний скотч, липучки, крючки-паучки и т.п.

4. Постелить ковер

Мгновенный способ преобразить интерьер и одновременно выделить функциональную зону — постелить туда ковер.

Он может быть ярким, и тогда это оживит нейтральный светлый интерьер. А модель в спокойной гамме с ненавязчивым узором не перегрузит пространство визуально.

В просторной комнате можно также использовать пару изделий, уложив их внахлест, — это интересный интерьерный тренд.