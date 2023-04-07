Белые или коричневые? С солью или без? Эксперты — о тонкостях приготовления пасхальных яиц
Нужно ли обращать внимание только на цвет при поиске самых крепких яиц? Является ли соль тем волшебным минералом, который сделает скорлупу любого яйца твердой во время приготовления? И как появились голубые куриные яйца? Перед Пасхой самые увлеченные красильщики яиц часто задают себе одни и те же вопросы, ответы на которые нашел Delfi Dom&Sad, обратившись к экспертам.
Оказывается, лучший способ определить цвет яиц курицы – это не только посмотреть на ее родословную и породу, но и взглянуть на цвет мочки уха несушки. Ответы на эти вопросы дают эксперты, с которыми мы побеседовали: Илзе Граматиня, доцент факультета пищевых технологий Латвийского университета естественных наук и технологии (LBTU), и Томс Аушкапс, член правления и директор по коммуникациям и развитию Balticovo.