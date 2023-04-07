Полезные советы
07.04.2023, 11:26

Белые или коричневые? С солью или без? Эксперты — о тонкостях приготовления пасхальных яиц

 
Кетия Нуке-Осите
ФОТО: Viktory Panchenko | Shutterstock

Нужно ли обращать внимание только на цвет при поиске самых крепких яиц? Является ли соль тем волшебным минералом, который сделает скорлупу любого яйца твердой во время приготовления? И как появились голубые куриные яйца? Перед Пасхой самые увлеченные красильщики яиц часто задают себе одни и те же вопросы, ответы на которые нашел Delfi Dom&Sad, обратившись к экспертам.

Оказывается, лучший способ определить цвет яиц курицы – это не только посмотреть на ее родословную и породу, но и взглянуть на цвет мочки уха несушки. Ответы на эти вопросы дают эксперты, с которыми мы побеседовали: Илзе Граматиня, доцент факультета пищевых технологий Латвийского университета естественных наук и технологии (LBTU), и Томс Аушкапс, член правления и директор по коммуникациям и развитию Balticovo.

У каких яиц прочнее скорлупа – белых или коричневых?

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