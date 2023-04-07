Домашние „вредители“: приборы, которые „съедают“ больше всего электроэнергии и как с этим бороться

Потребление электроэнергии этими приборами можно сократить, если тщательно следить за их использованием. Например, уезжая из дома на длительное время, рекомендуется включать режим „отпуск“ воздушного насоса, снижая температуру нагрева. Вы также можете отключить бойлер, чтобы он не расходовал электроэнергию на нагрев воды каждый день, когда ею никто не пользуется. Однако не рекомендуется снижать температуру нагрева воды в бойлере ниже 60 градусов по Цельсию для ежедневного использования, так как опасные для жизни бактерии легионеллы могут выживать при температуре 20-50 градусов Цельсия.

„Например, если для обогрева дома площадью около 75 квадратных метров используется электронасос мощностью 6 кВт, то за один зимний день он может „съесть“ около 30-60 кВт/ч электроэнергии, а среднемесячное потребление электроэнергии составляет около 900-1200 кВт/ч. С учетом сегодняшних цен на электроэнергию на бирже отопление дома обойдется примерно в 320-430 евро. Потребление электроэнергии электрическим водонагревателем зависит от размера семьи и количества потребляемой горячей воды. Однако в среднем этот прибор потребляет около 400 кВт/ч в месяц, или около €142“, – подсчитывает Мазлевскис.

По словам Эрика Мазлевскиса, водонагревательные котлы можно поставить на второе место в списке самых потребляющих электроэнергию приборов. Если нагретая бойлером вода используется для принятия душа, мытья посуды или стирки, то ее потребление может составить около 12% от годовых расходов на электроэнергию в доме.

„На нагревательные и охлаждающие приборы, такие как кондиционеры или насосы, приходится большая часть электроэнергии, потребляемой в доме. Ежемесячное потребление электроэнергии этими приборами может составлять от 50 до 70% от общих расходов на электроэнергию, в зависимости от того, используются ли приборы для обогрева или охлаждения. Для обогрева это оборудование потребляет гораздо больше энергии, чем для охлаждения“, – отмечает Эрик Мазлевскис , инженер по цифровым продажам компании Schneider Electric.

Специалисты энергоуправляющей компании Schneider Electric составили список наиболее энергоемких бытовых приборов и подсчитали, насколько каждый из них влияет на наши счета за электричество.

Сколько электроэнергии потребляют другие приборы?

В среднем стиральная машина потребляет около 2-5%, посудомоечная машина – около 2-3%, а электрическая плита и духовка – около 8% от годового потребления электроэнергии в семье. Количество энергии, потребляемой этими приборами, зависит от частоты их использования. Частое мытье посуды с паром и приготовление пищи в духовке может увеличить ваш счет за электричество.

Духовка, включенная на час, добавит к вашему счету за электричество около 80 центов, а стиральная машина может добавить до 2,20 евро, если она настроена на стирку при высокой температуре.

Вы можете сократить расходы на электроэнергию, используя только полностью загруженную стиральную или посудомоечную машину, и еще более эффективно, запуская их ночью, когда тариф на электроэнергию ниже (если у вас есть соответствующее соглашение с поставщиком электроэнергии).

Бытовая электроника – компьютеры, цифровые видеомагнитофоны, телевизоры, стереосистемы – потребляют дополнительно 4-10 кВт/ч в день или 120-300 кВт/ч в месяц. „Это может стоить до 100 евро. Эти устройства обычно подключены к электросети дома и потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания“, – говорит Эрик Мазлевскис.

Освещение и холодильники потребляют около 20% электроэнергии

На освещение дома приходится примерно одна десятая часть, то есть около 10-12% ежемесячных расходов на электроэнергию. Потребление может быть еще выше, если вместо светодиодных ламп используются лампы накаливания. Домашнее освещение – это, пожалуй, самое простое, что мы можем контролировать, не оставляя свет включенным в других комнатах. Счета можно сократить еще больше, если установить датчики движения или присутствия, которые предотвращают трату электроэнергии, когда освещение в помещении не требуется.

Холодильник, постоянно подключенный к электросети, потребляет столько же электроэнергии, сколько и освещение. Стандартный холодильник потребляет около 150 кВт/ч электроэнергии в год, что составляет чуть более 50 евро.