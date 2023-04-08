Запарка с парником: на какие характеристики обратить внимание, выбирая новый

„Для нашего региона необходимо, чтобы конструкция выдерживала хотя бы 150-160 кг снега на квадратный метр. А этот показатель часто не указывается ни на ценнике, ни на упаковке, ни в руководстве по сборке, тогда как как осведомлённая сторона должна предоставлять эту информацию. B инструкции должно быть четко прописано, в какой климатической зоне должна эксплуатироваться конструкция. И если вы используете теплицу в другой зоне, то будьте готовы убирать снег зимой с крыши и с боков, – говорит Шапенков. – Необходимо одновременно следить и за тем, чтобы при этом не возникала дополнительная временная нагрузка (например, когда снег собирают на одном краю крыши перед тем, как его сбросить)“.

Сам дачник со стажем, Артем Шапенков, коммерческий директор Prime Line OÜ, имеет десятилетний опыт продажи парников и теплиц. По его словам, одна из самых больших проблем при выборе парника в недостатке информации. В первую очередь люди оценивают парник визуально – картинка вроде красивая, а качество, кажется, должно прилагаться автоматически, тем более что даже сравнительно низкая цена все равно бьет по карману. Однако в первую очередь надо учитывать, где и для какого климата была разработана конструкция.

„Мы соблазнились относительно низкой ценой, хотя 500 евро в те годы тоже были деньги немалые, кроме того, у соседей стоял на участке точно такой же парник. Но у соседей он прослужил еще меньше, чем у нас. Нам даже досталось несколько пластиковых панелей от их парника – взяли на всякий случай, и они действительно пригодились нам для ремонта“, – говорит Яна.

Женщина рассказывает, что, когда в первый июльский шторм частично выскочила из пазов и грозила улететь одна из панелей крыши парника, ее пришлось закрепить, повесив на конек крыши грабли. Затем в ход пошли перфорированная металлическая лента, силиконовый клей, сантехнический скотч…

„Очень жаль, он прослужил-то всего 5-6 лет, – горюет женщина. – Впрочем, еще на стадии установки мы поняли, что совершили ошибку, купив эту модель. Алюминиевый каркас гнулся в руках, пазы для панелей были недостаточно глубокими, дверь то и дело перекашивало. После каждой летней бури приходилось придумывать, как укрепить конструкцию в том или ином месте“.

Форма парника – полукруглая или остроконечная – зачастую дает надежду, что снег с нее сползет сам, и он действительно сползает, но в какой-то момент скатываться ему становится некуда. При этом возрастает давление на стены, которые мокрая тяжелая масса вполне способна продавить. Поэтому данные о снеговой нагрузке нужно обязательно уточнять. Если ответа на этот вопрос не получаете, лучше деньги на ветер не бросать.

„В Харьюмаа снег чаще бывает мокрым и тяжелым за счет высокой влажности, в Южной Эстонии его может быть больше, но он суше. С парниками, которые мы продавали, выдерживающими 160 кг/кв.м, мы никогда не получали обратной связи, что парник сломался под снегом“, – говорит Шапенков.

Если парник стоит рядом с домом, в котором живут круглый год, хозяева могут периодически счищать с теплицы накопившийся снег, а значит, им подойдет и более дешёвая, менее капитальная модель. А вот тем, кто приезжает на дачу только с мая по октябрь, стоит подумать о более крепком варианте, либо обеспечить теплицу дополнительными опорами, которые устанавливаются вертикально через каждый метр или два.

Дополнительные опоры

Специалист отмечает, что многие, подпирая крышу парника изнутри, рассчитывают, что ездить убирать снег им не придется. Однако поскольку парник под воздействием ветров „гуляет“, подпорки расшатываются и могут упасть – и крыша лишается опоры. И при этом неизвестно, в какой именно момент опора падает, когда нужно приехать поправить ее. Таким образом, нужно хорошо продумать меры, чтобы подпорка осталась на своем месте до весны.

Сотовый поликарбонат