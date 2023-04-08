Запарка с парником: на какие характеристики обратить внимание, выбирая новый
С первыми солнечными деньками дачники Эстонии отправляются проведать, как подсобное хозяйство пережило зиму. Этой весной многих ждут на дачах неприятные сюрпризы: зима принесла много осадков, холода чередовались с оттепелями, снега с дождями, и далеко не все крыши теплиц и парников под шапками из мокрого снежного покрова выдержали нагрузку. Между тем на подоконниках уже подрастает рассада, которой следует обеспечить летний дом. На что обратить внимание при выборе нового парника, чтобы он прослужил долго в нашем климате, узнала „МК-Эстония“.
Читательнице Яне фотографию ее парника с провалившейся крышей прислали соседи.
„Очень жаль, он прослужил-то всего 5-6 лет, – горюет женщина. – Впрочем, еще на стадии установки мы поняли, что совершили ошибку, купив эту модель. Алюминиевый каркас гнулся в руках, пазы для панелей были недостаточно глубокими, дверь то и дело перекашивало. После каждой летней бури приходилось придумывать, как укрепить конструкцию в том или ином месте“.
Женщина рассказывает, что, когда в первый июльский шторм частично выскочила из пазов и грозила улететь одна из панелей крыши парника, ее пришлось закрепить, повесив на конек крыши грабли. Затем в ход пошли перфорированная металлическая лента, силиконовый клей, сантехнический скотч…
„Мы соблазнились относительно низкой ценой, хотя 500 евро в те годы тоже были деньги немалые, кроме того, у соседей стоял на участке точно такой же парник. Но у соседей он прослужил еще меньше, чем у нас. Нам даже досталось несколько пластиковых панелей от их парника – взяли на всякий случай, и они действительно пригодились нам для ремонта“, – говорит Яна.
Сам дачник со стажем, Артем Шапенков, коммерческий директор Prime Line OÜ, имеет десятилетний опыт продажи парников и теплиц. По его словам, одна из самых больших проблем при выборе парника в недостатке информации. В первую очередь люди оценивают парник визуально – картинка вроде красивая, а качество, кажется, должно прилагаться автоматически, тем более что даже сравнительно низкая цена все равно бьет по карману. Однако в первую очередь надо учитывать, где и для какого климата была разработана конструкция.
Снеговая нагрузка
Одна из важнейших характеристик – какую снеговую нагрузку теплица выдержит. При оценке нагрузки необходимо иметь в виду, что при равной толщине слоя вес слежавшегося и мокрого снега значительно превышает вес снега свежевыпавшего.
„Для нашего региона необходимо, чтобы конструкция выдерживала хотя бы 150-160 кг снега на квадратный метр. А этот показатель часто не указывается ни на ценнике, ни на упаковке, ни в руководстве по сборке, тогда как как осведомлённая сторона должна предоставлять эту информацию. B инструкции должно быть четко прописано, в какой климатической зоне должна эксплуатироваться конструкция. И если вы используете теплицу в другой зоне, то будьте готовы убирать снег зимой с крыши и с боков, – говорит Шапенков. – Необходимо одновременно следить и за тем, чтобы при этом не возникала дополнительная временная нагрузка (например, когда снег собирают на одном краю крыши перед тем, как его сбросить)“.
Форма парника – полукруглая или остроконечная – зачастую дает надежду, что снег с нее сползет сам, и он действительно сползает, но в какой-то момент скатываться ему становится некуда. При этом возрастает давление на стены, которые мокрая тяжелая масса вполне способна продавить. Поэтому данные о снеговой нагрузке нужно обязательно уточнять. Если ответа на этот вопрос не получаете, лучше деньги на ветер не бросать.
„В Харьюмаа снег чаще бывает мокрым и тяжелым за счет высокой влажности, в Южной Эстонии его может быть больше, но он суше. С парниками, которые мы продавали, выдерживающими 160 кг/кв.м, мы никогда не получали обратной связи, что парник сломался под снегом“, – говорит Шапенков.
Если парник стоит рядом с домом, в котором живут круглый год, хозяева могут периодически счищать с теплицы накопившийся снег, а значит, им подойдет и более дешёвая, менее капитальная модель. А вот тем, кто приезжает на дачу только с мая по октябрь, стоит подумать о более крепком варианте, либо обеспечить теплицу дополнительными опорами, которые устанавливаются вертикально через каждый метр или два.
Дополнительные опоры
Специалист отмечает, что многие, подпирая крышу парника изнутри, рассчитывают, что ездить убирать снег им не придется. Однако поскольку парник под воздействием ветров „гуляет“, подпорки расшатываются и могут упасть – и крыша лишается опоры. И при этом неизвестно, в какой именно момент опора падает, когда нужно приехать поправить ее. Таким образом, нужно хорошо продумать меры, чтобы подпорка осталась на своем месте до весны.
Сотовый поликарбонат
Пластик тоже есть разного качества по толщине и удельному весу. „Производители очень часто снижают цену теплицы за счет качества пластика. А покупатель никак об этом не узнает, маркировки на пластике нет. Как правило, на рынке теплицы комплектуются поликарбонатом, вес которого 0.45-0,5 кг/м2, но покупатель может поинтересоваться, можно ли укомплектовать конструкцию более прочным пластиком, как минимум 0,6 кг/кв.м, если 0,65 или 0,7 – вообще хорошо. Некачественный продукт легко определить на ощупь: при легком нажатии он прогибается, словно картон. Чем больше у пластика удельный вес на квадратный метр, тем дольше прослужит. Если он слишком маленький – ребра жесткости, может, и будут служить, но внешний слой будет совсем тонюсенький. На прочность поликарбоната влияет и количество сот в листе. Их должно быть не менее 450.
Обычно в комплект поставки не входят торцевые профили для поликарбоната, и в его соты заползают букашки, жучки, да так там и остаются. Зимой птицы, гуляя по парнику, видят этих букашек и проклевывают пластик насквозь. Если торцы закрыть, это позволит дольше сохранить презентабельный вид и продлить срок службы парника.
Каркас
Самое уязвимое место у теплицы – каркас. От его прочности зависит, выдержит ли вся конструкция порывы сильного ветра, снеговую нагрузку и тяжесть подвязанных овощей. Качество металла может быть разным. Более мягкий металл удешевляет, но прочности не дает. Арочная теплица из профиля без усилителей не выдерживает снеговых нагрузок нашего региона. Если распорки есть – значит, уверенности больше. Если конструкция из профильной трубы, обращаем внимание на соединения.
Чаще всего на рынке встречаются оцинкованные профильные трубы с квадратным (20х20 мм) или прямоугольным (40х20 мм) сечением. Последний вариант прочнее, но и, соответственно, дороже. Важна также толщина металла. Теплицы для дачи с каркасами из металла толщиной даже 1 мм – большая редкость, 0,7 мм – оптимально. „Вот здесь сделана специальная выемка, придающая дополнительную жесткость, – показывает специалист. – Чтобы сломать такую трубу, нужно очень постараться. Можно на ней и повисеть, и пораскачиваться, ничего не будет с ней. Вообще хорошо бы перед покупкой посмотреть, пощупать образец, опираясь на жизненный опыт“.
Адекватная цена
Низкая цена должна насторожить потенциального покупателя. Золотое правило – чем дешевле, тем больше вероятность, что парник выдержит меньше снега. Каркас из алюминия, который становится хрупким на морозе, пластик низкого качества, большое количество кусков поликарбоната, из которых состоит покрытие, ослабляют конструкцию (если покрытие состоит из цельного куска поликарбоната, это придает дополнительную жёсткость). „Ценовой класс достаточно прочного для нашего климата парника площадью 8-12 квадратных метров начинается с 1000 или даже 1500 евро“, – делится Шапенков.
Современная пленка
Специалисты советуют тем, для кого покупка нового парника предприятие слишком дорогое, обратить внимание на парники из пленки. Если лет 15 назад садовой пленки хватало на один сезон, то сегодняшняя пленка при соответствующем монтаже и уходе может стоять дольше, чем пластик. Ее можно оставлять на зиму. Пленка больше всего боится провисания от воды. Если под пленку натянуть сетку или шнур, создавая что-то вроде паза, вода будет свободно стекать, и ничего с пленкой не сделается.
Поспешить, чтобы не остаться без…
Как в сетевых садово-строительных магазинах, так и в интернет-магазинах на парники спрос также вырос. Некоторых моделей на складах осталось 1-2 штуки, а иных нет уже вовсе. При этом для отдельных моделей в магазине можно заказать установку (сборка парника стоит около 300-400 евро), а для других нет, и покупатель должен будет сам решить этот вопрос.
Дмитрий Ларин, мастер по установке парников на дачах и огородах, говорит, что заказов на эту весну уже не принимает. „Сезон коротенький, всего два месяца, дальше уже люди хотят высаживать свою рассаду под крышу, – говорит он. – Поэтому у меня через день – новый парник, и больше уже просто взять не могу. Работаю без помощников, не разорваться. Желающих записываю на осень“.