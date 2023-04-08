Птица свила гнездо у дома: что гласят приметы

Соседство воробьев сулит одиноким людям скорую и благополучную свадьбу, а членам семьи — стабильный доход и отсутствие разногласий между близкими людьми. Если птицы поселились на балконе, то недоброжелатели не смогут переступить через порог.

Гнездо грачей рядом с домом по примете сулит возможное возгорание. Однако огонь является символом очищения, и если неприятность случится, то небольшая, а в доме больше не будет неурядиц и проблем.

Достаток символизируют дрозды, если решатся свить гнездо рядом с окном, на балконе или под коньком крыши. Чем больше у них вылупится птенцов, тем более радужной будет жизнь хозяев дома.

Гнездо ласточек испокон веков указывало на то, что в доме живут порядочные и честные люди. Такое соседство является сильным оберегом от любых напастей, поэтому его не тревожат и берегут. Ласточки нередко селятся в домах, где скоро играют свадьбы. Также гнездо птиц сулит скорейшее исполнение заветных желаний.

Не самое приятное соседство — это гнезда ворон и галок. Птицы часто селятся там, где есть скопление отрицательной энергетики. Заметив такое соседство, важно понимать, что птицы не виноваты, поэтому их гнезда не трогают. Напротив, увидев такой знак, нужно уделить внимание энергетике дома, очистить ее и обзавестись сильными талисманами для защиты от негатива из вне.

Стремительные стрижи селятся в домах, предвещая серьезные перемены к лучшему. Такое соседство гарантирует благополучный исход серьезных дел и скорое везение.

Еще более редкие соседи — это соловьи. Их гнездо рядом с домом сулит избавление от любых проблем и трудностей. Везение в делах и уход из жизни манипуляторов. Такой подарок судьбы не оставляют без внимания и всячески оберегают покой певчих птах.

Удачу в деловой среде, карьерный рост и везение в бизнесе ждут те, кто стал счастливым соседом трясогузок. Эти птички редко селятся рядом с домами, но если удача улыбнулась, то такое гнездо сулит лишь позитивные события.