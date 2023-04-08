Птица свила гнездо у дома: что гласят приметы
Даже в мегаполисах природа берет верх, а значит, удивляться соседству пернатых не приходится. Тем не менее, птицы порой выбирают не самые обычные места для гнездований. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с народными приметами, чтобы верно растолковать такое соседство и получить ценные подсказки.
Гнездо голубей под крышей по примете сулит мир и благополучие всему дому. Если птицы облюбовали балкон одинокого человека, то он в скором времени встретит свою половинку. Семейной паре такое соседство сулит пополнение, а также птицы способны прогнать любой негатив от людей.
Если на балкон или по соседству пожаловали синицы, до в доме не будут переводиться достаток и благополучие. Считается, что птички сулят богатство и процветание той семье, рядом с которой поселились свили гнездо.
Аисты, решившие поселиться рядом с человеком — истинная удача. Птицы сулят не только прибавление в семье, но и достаток, благополучие и крепкое здоровье.
Соседство воробьев сулит одиноким людям скорую и благополучную свадьбу, а членам семьи — стабильный доход и отсутствие разногласий между близкими людьми. Если птицы поселились на балконе, то недоброжелатели не смогут переступить через порог.
Гнездо грачей рядом с домом по примете сулит возможное возгорание. Однако огонь является символом очищения, и если неприятность случится, то небольшая, а в доме больше не будет неурядиц и проблем.
Достаток символизируют дрозды, если решатся свить гнездо рядом с окном, на балконе или под коньком крыши. Чем больше у них вылупится птенцов, тем более радужной будет жизнь хозяев дома.
Гнездо ласточек испокон веков указывало на то, что в доме живут порядочные и честные люди. Такое соседство является сильным оберегом от любых напастей, поэтому его не тревожат и берегут. Ласточки нередко селятся в домах, где скоро играют свадьбы. Также гнездо птиц сулит скорейшее исполнение заветных желаний.
Не самое приятное соседство — это гнезда ворон и галок. Птицы часто селятся там, где есть скопление отрицательной энергетики. Заметив такое соседство, важно понимать, что птицы не виноваты, поэтому их гнезда не трогают. Напротив, увидев такой знак, нужно уделить внимание энергетике дома, очистить ее и обзавестись сильными талисманами для защиты от негатива из вне.
Стремительные стрижи селятся в домах, предвещая серьезные перемены к лучшему. Такое соседство гарантирует благополучный исход серьезных дел и скорое везение.
Еще более редкие соседи — это соловьи. Их гнездо рядом с домом сулит избавление от любых проблем и трудностей. Везение в делах и уход из жизни манипуляторов. Такой подарок судьбы не оставляют без внимания и всячески оберегают покой певчих птах.
Удачу в деловой среде, карьерный рост и везение в бизнесе ждут те, кто стал счастливым соседом трясогузок. Эти птички редко селятся рядом с домами, но если удача улыбнулась, то такое гнездо сулит лишь позитивные события.
Сорочье гнездо оберегает челнов семьи от сплетен и скандалов. Примета гласит, что подкармливать птиц, свивших гнездо рядом с домом, к удаче в семейных делах, завершению одиночества и прощанию с манипуляторами.
Каким бы ни было соседство, важно позитивно относиться к внезапным гостям. Птицы не селятся надолго, поэтому небольшие неудобств можно перетерпеть. Верить или нет в приметы — дело каждого, однако позитивны настрой и умение привлекать в жизнь счастье поможет справиться с любыми неприятностями, даже если приметы говорят обратное.