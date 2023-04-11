Караул, сосед затопил мою квартиру!
В многоквартирных домах часто возникают ситуации, когда из-за лопнувшего сливного шланга стиральной машины или изношенной водопроводной трубы вода заливает квартиры соседей снизу. В таком случае собственник квартиры должен нести ответственность и возмещать расходы соседей на ремонт пострадавших квартир. Если у виновника аварии нет возможности возместить крупную сумму убытков сразу, отношения с соседями могут сильно испортиться. Если же собственник квартиры в дополнение к жилищному страхованию оформил страхование ответственности, возмещать причиненный соседям ущерб будет страховая компания.
Согласно статистике Эстонского союза страховых обществ, в прошлом году было зафиксировано 29 400 страховых случаев по жилищному страхованию. Причиной почти половины из них стали протечки труб. Было зафиксировано 1700 связанных с жильем страховых случаев по страхованию ответственности, в большинстве из них ущерб был причинен соседям. Поэтому лопнувшие водопроводные трубы действительно являются распространенной проблемой, и такой страховой случай может произойти в любом доме.
Что же делать, если в квартире лопнула труба или сорвало кран?
Прежде всего перекройте главным вентилем воду, чтобы остановить ее распространение. Только после этого следует приступать к устранению последствий протечки. Покажите всем членам семьи, где в квартире перекрывается вода, чтобы они смогли быстро отреагировать в случае аварии.
Как избежать затопления квартиры?
Вот несколько советов.
Если вода уходит из раковины или ванны медленнее, чем обычно, необходимо обязательно устранить засор. Непроходимость труб не приведет ни к чему хорошему.
Знаете ли вы, что причиной очень многих затоплений в квартирах становится изношенный шланг для подвода воды, который может находиться, например, за стиральной машиной или под раковиной? Рекомендуется заменять шланги по истечении установленного изготовителем срока службы. Средний срок службы шланга для подвода воды составляет пять лет.
Если вы уезжаете из дома на продолжительное время, например в отпуск, перекройте воду.
Используйте только качественную сантехнику, приобретенную в надежном магазине.
Четверть жилых площадей не застрахована, и только у половины собственников жилья есть договор страхования ответственности
Число договоров страхования ответственности, заключенных одновременно с оформлением страхования жилья, в последние годы возросло. Однако, по оценочным данным, до половины объектов жилой недвижимости не имеет договора страхования ответственности. Страхование ответственности покрывает ущерб, причиненный другим людям, например, в случае если вы нечаянно затопите соседскую квартиру или если дерево из вашего сада во время урагана упадет на автомобиль соседа.
В прошлом году было заключено 438 600 договоров страхования жилья, в том числе по 325 700 договорам было оформлено страхование ответственности. Общий размер убытков, связанных со страхованием жилья, составил 42 миллиона евро, общий размер убытков по страхованию ответственности – 3 миллиона евро. Если в случае страхования жилья средняя сумма ущерба составила 1430 евро, то в случае страхования ответственности – 1720 евро.
Посмотрите, достаточная ли страховая сумма указана в вашем договоре страхования жилья – покроет ли она ущерб, например, в случае затопления соседями или пожара. Страховая сумма – это указанная в договоре денежная сумма, в пределах которой страховое общество возмещает нанесенный вами ущерб.
Ввиду наблюдаемого в последнее время роста цен подорожали ремонт, техника, меблировка и прочее домашнее имущество. Если указанная в договоре страховая сумма меньше суммы нанесенного соседу ущерба, оставшуюся денежную сумму придется заплатить соседу из собственных средств. При необходимости увеличьте эту сумму.
Страховщики рекомендуют выбирать страховую сумму размером как минимум 10 000 евро. Чем выше этаж, на котором вы живете, тем больше рекомендуемая сумма страхования ответственности.
Узнайте больше о страховании ответственности собственников жилья.