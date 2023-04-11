Караул, сосед затопил мою квартиру!

Согласно статистике Эстонского союза страховых обществ, в прошлом году было зафиксировано 29 400 страховых случаев по жилищному страхованию. Причиной почти половины из них стали протечки труб. Было зафиксировано 1700 связанных с жильем страховых случаев по страхованию ответственности, в большинстве из них ущерб был причинен соседям. Поэтому лопнувшие водопроводные трубы действительно являются распространенной проблемой, и такой страховой случай может произойти в любом доме.

Что же делать, если в квартире лопнула труба или сорвало кран?

Прежде всего перекройте главным вентилем воду, чтобы остановить ее распространение. Только после этого следует приступать к устранению последствий протечки. Покажите всем членам семьи, где в квартире перекрывается вода, чтобы они смогли быстро отреагировать в случае аварии.

Как избежать затопления квартиры?

Вот несколько советов.

Если вода уходит из раковины или ванны медленнее, чем обычно, необходимо обязательно устранить засор. Непроходимость труб не приведет ни к чему хорошему.

Знаете ли вы, что причиной очень многих затоплений в квартирах становится изношенный шланг для подвода воды, который может находиться, например, за стиральной машиной или под раковиной? Рекомендуется заменять шланги по истечении установленного изготовителем срока службы. Средний срок службы шланга для подвода воды составляет пять лет.

Если вы уезжаете из дома на продолжительное время, например в отпуск, перекройте воду.

Используйте только качественную сантехнику, приобретенную в надежном магазине.

Четверть жилых площадей не застрахована, и только у половины собственников жилья есть договор страхования ответственности