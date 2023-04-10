Несколько поколений под одной крышей: как обставить комнату пожилого члена семьи
Иногда к детям переезжают пожилые родители, потому что такой образ жизни более удобен. Это означает, что семье приходится переделывать часть дома и создавать жилое пространство, подходящее для нужд мамы, папы, бабушки или дедушки. Дизайнер интерьеров делится советами, что нужно учитывать при оформлении комнаты пожилого человека.
Нередко несколько поколений живут вместе под одной крышей. Это может быть связано с неожиданными изменениями в повседневной жизни, необходимостью облегчить жизнь, а может быть и естественным ходом вещей. Но как обставить комнату, предназначенную для пожилого родителя, чтобы он чувствовал себя комфортно? „При обустройстве комнаты пожилого человека важно выбрать подходящие решения, такие как мебель для хранения, освещение и отдельная зона для чтения или приема гостей,“- — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.
При выборе мебели учитывайте потребности жителя комнаты
В комнате пожилого человека должно быть достаточно места для хранения и места для личных вещей. „Самое главное – правильно подобрать мебель. Например, пожилые люди могут предпочесть мебель в более традиционном стиле. Она также должна быть удобной, легко передвигатьсяя и соответствовать возрасту – не слишком сложной, но при этом функциональной.,“ объясняет Кастро.
Отдавайте предпочтение элементам, поддерживающим целостность помещения. Если в комнате деревянные двери и подоконники, стоит выбрать другие деревянные детали, которые сочетаются друг с другом и с новым дизайном комнаты. Деревянные стеллажи, прикрепленные к стене, создают визуальную разделительную линию над кроватью, которая является не только украшением, но и удобным местом для предметов, которые хочется держать рядом с кроватью.
Тот факт, что у вещей нет определенного места, является одним из самых неприятных факторов для жителей Эстонии в их домах, на что указали 16% респондентов в последнем опросе IKEA „Домашняя жизнь“. Дизайнер интерьера говорит, что необходимые решения для хранения можно разместить даже в небольшой комнате, но в этом случае можно было бы предпочесть отдельные шкафы и решения с меньшей глубиной. Если места не хватает, хорошо, если дверцы шкафа не будут занимать много места. Нельзя забывать и о светодиодных лентах со встроенным датчиком, которые значительно облегчают поиск нужного в шкафу.
Создайте отдельный уголок для отдыха
Дизайнер интерьера рекомендует разместить в комнате кушетку, которую можно использовать в качестве дивана в течение дня. Сделать из кушетки спальное место легко и быстро – нужно только выдвинуть нижнюю часть кровати и двуспальная кровать готова. „Благодаря кушетке спальня моментально превращается в гостиную. Днем или при приеме гостей ее можно использовать как диван, чтобы предложить место друзьям. Для повышения комфорта кушетку можно дополнить подушками, поддерживающими спину. Дополнительным преимуществом такого решения являются выдвижные ящики кушетки, в которых можно разместить сезонные вещи, которым обычно трудно найти место дома.“- говорит дизайнер IKEA.
Приятный уголок для отдыха и чтения можно создать с помощью кресла, которое необходимо выбрать так, чтобы оно подходило для пожилых людей. „Кресло должно быть эргономичным, чтобы пожилому человеку было легко встать, а также оно должно поддерживать спину. Высота подлокотников также имеет значение,“- говорит Кастро. При желании к стулу можно добавить чехол. Это продлевает срок службы стула, а также помогает обновить дизайн интерьера, ведь, сменив один цвет чехла стула на другой оттенок, вся комната приобретает новый вид.
Умные световые решения облегчают жизнь
Правильное освещение подчеркивает естественные цвета комнаты. Вы можете выбрать различные световые решения для комнаты - как потолочные, так и торшеры, а также настенные светильники.. „Часто бывает, что выключатели расположены не в удобных местах. Эту проблему можно решить с помощью смарт-устройств, подключив источники света к пульту дистанционного управления STYRBAR. С помощью пульта дистанционного управления вы можете не только включать и выключать свет, но и создавать настроение, изменяя интенсивность, цвет и теплоту света,“ –говорит Кастро.
Такое решение делает жизнь пожилого человека намного проще и комфортнее. Например, когда пора ложиться спать, больше не нужно идти к выключателю, чтобы выключить свет, лампы можно легко выключить с кровати — достаточно нажать кнопку включения.