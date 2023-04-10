Несколько поколений под одной крышей: как обставить комнату пожилого члена семьи

Нередко несколько поколений живут вместе под одной крышей. Это может быть связано с неожиданными изменениями в повседневной жизни, необходимостью облегчить жизнь, а может быть и естественным ходом вещей. Но как обставить комнату, предназначенную для пожилого родителя, чтобы он чувствовал себя комфортно? „При обустройстве комнаты пожилого человека важно выбрать подходящие решения, такие как мебель для хранения, освещение и отдельная зона для чтения или приема гостей,“- — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.

При выборе мебели учитывайте потребности жителя комнаты

В комнате пожилого человека должно быть достаточно места для хранения и места для личных вещей. „Самое главное – правильно подобрать мебель. Например, пожилые люди могут предпочесть мебель в более традиционном стиле. Она также должна быть удобной, легко передвигатьсяя и соответствовать возрасту – не слишком сложной, но при этом функциональной.,“ объясняет Кастро.

Отдавайте предпочтение элементам, поддерживающим целостность помещения. Если в комнате деревянные двери и подоконники, стоит выбрать другие деревянные детали, которые сочетаются друг с другом и с новым дизайном комнаты. Деревянные стеллажи, прикрепленные к стене, создают визуальную разделительную линию над кроватью, которая является не только украшением, но и удобным местом для предметов, которые хочется держать рядом с кроватью.

Тот факт, что у вещей нет определенного места, является одним из самых неприятных факторов для жителей Эстонии в их домах, на что указали 16% респондентов в последнем опросе IKEA „Домашняя жизнь“. Дизайнер интерьера говорит, что необходимые решения для хранения можно разместить даже в небольшой комнате, но в этом случае можно было бы предпочесть отдельные шкафы и решения с меньшей глубиной. Если места не хватает, хорошо, если дверцы шкафа не будут занимать много места. Нельзя забывать и о светодиодных лентах со встроенным датчиком, которые значительно облегчают поиск нужного в шкафу.