Зеленые леса Европы все больше становятся коричневыми. И вот почему(1)
Засухи и волны тепла приводят к тому, что в летние месяцы леса в Европе становятся коричневыми. В прошлом году от такого явления пострадали 37% средиземноморских и центральноевропейских лесов, пишет Delfi Dom& Sad.
Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH) и Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта (WSL) изучали это явление на протяжении 21 года. Опубликованные ими в журнале Biogeosciences результаты, демонстрируют, что летнее превращение лесов из зеленых в коричневые, распространяется по всей Европе.
Что стоит за летним изменением цвета лесов в Европе?
Используя спутниковые данные высокого разрешения, исследователи определили периоды, когда участки леса летом были не такими зелеными, какими должны быть. Засуха, несомненно, сыграла в этом главную роль, но ее влияние не было мгновенным.
Исследователи отметили „эффект наследия“ интенсивных и продолжительных засушливых периодов, означающий, что способность деревьев переносить жару и засуху зависит не только от текущей погоды, но и от погоды предыдущих месяцев и лет.
Изучая события, которые предшествовали низкому уровню „зелености“ европейских лесов, исследователи определили погодные условия, влияющие на деревья в последующие годы. В частности, длительные периоды отсутствия дождей в течение предыдущих двух-трех лет были предвестниками летнего „побурения“ листвы.
Частые периоды высоких температур в течение не менее двух лет в умеренных зонах также оказывали значительное влияние.
„Перед тем как в Центральной Европе наблюдался пониженный объем зеленых лесов, мы обычно видели два сухих и жарких лета подряд“, – говорит Мауро Херманн, докторант Швейцарской высшей технической школы Цюриха и ведущий автор исследования.
Засуха также способствует появлению короедов и грибковых инфекций, а также лесных пожаров – все это может косвенно способствовать смене цвета лесов в зеленого на коричневый – отмечают исследователи.
Какие районы Европы больше всего страдают?
Средиземноморский регион страдает от летнего покоричневения лесов с начала 2000-х годов. Но в последние годы эта проблема распространилась на леса умеренного пояса в Центральной Европе.
В 2022 году, когда на континенте выдалось самое жаркое лето за всю историю наблюдений, в Европе произошло самое масштабное побурение: пострадало более трети лесов.
Что означает изменения цвета для лесов Европы?
Уменьшение зеленого цвета является признаком снижения жизнеспособности и усиления стресса в лесах. Оно также указывает на их отмирание.
В прошлом жаркие и сухие лета в Европе случались не так часто. После рекордной жары 2003 года цвет европейских лесов почти не менялся. Но повторяющиеся масштабные засухи и высокие температуры начиная с 2018 года, привели к обширному побурению. Если в этом году повторится рекордно жаркое и сухое лето 2022 года, то изменение цвета лесов может стать еще более распространенным явлением в Европе.
Например, в Германии и Швейцарии ели и буковые деревья преждевременно увядают, а целые леса сгибаются под воздействием постоянной жары и засухи.
Поскольку погода может быть не единственным фактором, способствующим этому явлению, исследователи подчеркивают, что ее нельзя использовать для предсказания будущего, но она может дать подсказки.
„Целенаправленный мониторинг погодных условий в течение нескольких сезонов может дать ценную информацию о вероятности преждевременного обесцвечивания листьев следующим летом“, – говорит Томас Вольгемут, руководитель исследовательского отдела динамики леса в WSL и соавтор исследования.