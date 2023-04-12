Наш сад
12.04.2023, 17:16

Зеленые леса Европы все больше становятся коричневыми. И вот почему

 (1)
ФОТО: Gargantiopa | Shutterstock

Засухи и волны тепла приводят к тому, что в летние месяцы леса в Европе становятся коричневыми. В прошлом году от такого явления пострадали 37% средиземноморских и центральноевропейских лесов, пишет Delfi Dom& Sad.

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH) и Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта (WSL) изучали это явление на протяжении 21 года. Опубликованные ими в журнале Biogeosciences результаты, демонстрируют, что летнее превращение лесов из зеленых в коричневые, распространяется по всей Европе.

Что стоит за летним изменением цвета лесов в Европе?

Используя спутниковые данные высокого разрешения, исследователи определили периоды, когда участки леса летом были не такими зелеными, какими должны быть. Засуха, несомненно, сыграла в этом главную роль, но ее влияние не было мгновенным.

Исследователи отметили „эффект наследия“ интенсивных и продолжительных засушливых периодов, означающий, что способность деревьев переносить жару и засуху зависит не только от текущей погоды, но и от погоды предыдущих месяцев и лет.

Изучая события, которые предшествовали низкому уровню „зелености“ европейских лесов, исследователи определили погодные условия, влияющие на деревья в последующие годы. В частности, длительные периоды отсутствия дождей в течение предыдущих двух-трех лет были предвестниками летнего „побурения“ листвы.

Частые периоды высоких температур в течение не менее двух лет в умеренных зонах также оказывали значительное влияние.

„Перед тем как в Центральной Европе наблюдался пониженный объем зеленых лесов, мы обычно видели два сухих и жарких лета подряд“, – говорит Мауро Херманн, докторант Швейцарской высшей технической школы Цюриха и ведущий автор исследования.

Засуха также способствует появлению короедов и грибковых инфекций, а также лесных пожаров – все это может косвенно способствовать смене цвета лесов в зеленого на коричневый – отмечают исследователи.

Какие районы Европы больше всего страдают?

Средиземноморский регион страдает от летнего покоричневения лесов с начала 2000-х годов. Но в последние годы эта проблема распространилась на леса умеренного пояса в Центральной Европе.

В 2022 году, когда на континенте выдалось самое жаркое лето за всю историю наблюдений, в Европе произошло самое масштабное побурение: пострадало более трети лесов.

Что означает изменения цвета для лесов Европы?

Уменьшение зеленого цвета является признаком снижения жизнеспособности и усиления стресса в лесах. Оно также указывает на их отмирание.

В прошлом жаркие и сухие лета в Европе случались не так часто. После рекордной жары 2003 года цвет европейских лесов почти не менялся. Но повторяющиеся масштабные засухи и высокие температуры начиная с 2018 года, привели к обширному побурению. Если в этом году повторится рекордно жаркое и сухое лето 2022 года, то изменение цвета лесов может стать еще более распространенным явлением в Европе.

Например, в Германии и Швейцарии ели и буковые деревья преждевременно увядают, а целые леса сгибаются под воздействием постоянной жары и засухи.

Поскольку погода может быть не единственным фактором, способствующим этому явлению, исследователи подчеркивают, что ее нельзя использовать для предсказания будущего, но она может дать подсказки.

„Целенаправленный мониторинг погодных условий в течение нескольких сезонов может дать ценную информацию о вероятности преждевременного обесцвечивания листьев следующим летом“, – говорит Томас Вольгемут, руководитель исследовательского отдела динамики леса в WSL и соавтор исследования.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии