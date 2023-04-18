ГАЛЕРЕЯ | Дизайнер интерьера IKEA делится идеями, как придать даче свежий вид без ремонта

„Чтобы сэкономить деньги, дачу можно ремонтировать постепенно. Комнаты можно было бы сначала разделить на зоны по функциям. Таким образом, вы получите более четкое представление о том, какие решения вам нужны для отдыха, пребывания на свежем воздухе, приема гостей или хранения вещей,“- — рекомендует Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.

Больше света без помощи электрика

Маленькие окна и темные полы, стены и мебель, часто поглощают свет из комнаты. По мнению дизайнера интерьеров, темные тона делают маленькое пространство еще уже, вне зависимости от того, как расставлена ​​мебель.

Старая и неиспользуемая мебель от друзей или из городских квартир часто попадает на дачу. В результате может получиться смешение разных стилей и цветов, отсутствие комфорта и функциональности. „Самый быстрый способ без особых усилий обновить дачу – заменить темную мебель и текстиль на более светлые тона. Это внесет в комнату больше света и делает комнату визуально больше. Для более крупных предметов и мебели я рекомендую использовать однотонную палитру — белую или бежевую, а текстиль может быть разноцветным, полосатым, цветочным или в горошек,“- сказал Кастро.

Правильное освещение делает комнату более просторной и уютной. Самый простой способ улучшить освещение на даче — заменить все старые лампочки на более яркие и экономичные светодиодные.

„Подумайте о функциональности. Достаточно ли света или нужно больше: напольные, настольные или настенные светильники? Одним из хороших решений является использование торшера, который, так сказать, обеспечивает потолочное освещение и может быть размещен над диваном или обеденным столом. Таким образом, вы получаете центральное и уютное освещение, не прикрепляя ничего к потолку. Установить такие решения можно самостоятельно, без помощи электрика,“- говорит Кастро.

Расположите шкафы и полки на одной стороне