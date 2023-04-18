ГАЛЕРЕЯ | Дизайнер интерьера IKEA делится идеями, как придать даче свежий вид без ремонта
С наступлением тепла люди больше времени проводят на даче. К сожалению, большинство дач не предназначены для более длительного проживания. Они слишком малы, недостаточно удобны и плохо освещены, отсутствует ощущение уюта. Даже функциональности двора может быть недостаточно. Дизайнер интерьера указывает на самые важные аспекты, которые следует учитывать при ремонте дачного домика.
„Чтобы сэкономить деньги, дачу можно ремонтировать постепенно. Комнаты можно было бы сначала разделить на зоны по функциям. Таким образом, вы получите более четкое представление о том, какие решения вам нужны для отдыха, пребывания на свежем воздухе, приема гостей или хранения вещей,“- — рекомендует Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.
Больше света без помощи электрика
Маленькие окна и темные полы, стены и мебель, часто поглощают свет из комнаты. По мнению дизайнера интерьеров, темные тона делают маленькое пространство еще уже, вне зависимости от того, как расставлена мебель.
Старая и неиспользуемая мебель от друзей или из городских квартир часто попадает на дачу. В результате может получиться смешение разных стилей и цветов, отсутствие комфорта и функциональности. „Самый быстрый способ без особых усилий обновить дачу – заменить темную мебель и текстиль на более светлые тона. Это внесет в комнату больше света и делает комнату визуально больше. Для более крупных предметов и мебели я рекомендую использовать однотонную палитру — белую или бежевую, а текстиль может быть разноцветным, полосатым, цветочным или в горошек,“- сказал Кастро.
Правильное освещение делает комнату более просторной и уютной. Самый простой способ улучшить освещение на даче — заменить все старые лампочки на более яркие и экономичные светодиодные.
„Подумайте о функциональности. Достаточно ли света или нужно больше: напольные, настольные или настенные светильники? Одним из хороших решений является использование торшера, который, так сказать, обеспечивает потолочное освещение и может быть размещен над диваном или обеденным столом. Таким образом, вы получаете центральное и уютное освещение, не прикрепляя ничего к потолку. Установить такие решения можно самостоятельно, без помощи электрика,“- говорит Кастро.
Расположите шкафы и полки на одной стороне
Чтобы избежать беспорядка в маленькой комнате, поверхности должны содержаться в чистоте, и все должно быть на своих местах. На даче нужны разные решения для хранения постельных принадлежностей, одежды и сезонных увлечений. Для этого хорошо подходят закрытые шкафы, ведь вещи прячутся за дверцами и в комнате царит гармония. Другой вариант — спрятать просторную комбинацию из открытых полок за шторами — шторы добавят уюта и вам больше не придется видеть предметы на полках.
„Иногда люди выбирают небольшие шкафы и размещают их в разных местах, чтобы сэкономить место. Но это часто имеет обратный эффект – в шкафах слишком мало места и вещи все равно кладут на пол, на комоды или еще куда-то. Вместо того, чтобы размещать шкафы на разных стенах комнаты, лучше выбрать одну стену и разместить всю мебель для хранения там,“-советует дизайнер интерьеров. Он добавил, что разные ящики и корзины пригодятся и на даче, чтобы все вещи были рассортированы и в удобных местах.
Пространство, которое меняется в зависимости от потребностей
Если пространство ограничено, лучше выбрать мебель, имеющую несколько назначений: диван-кровать, раздвижной обеденный стол, складные стулья и полку на колесиках. Последнюю можно, например, использовать для хранения вещей, а при необходимости и как приставной столик. „При выборе мягкой мебели важно иметь достаточно места для хранения постельных принадлежностей — например, встроенный ящик для белья, который помогает сэкономить место и время. Вы также можете рассмотреть кушетки, которые очень удобны для сна, а также идеально подходят для использования в качестве дивана в течение дня. Для дачи рекомендую выбирать предметы мебели, за которыми легко ухаживать, например, с моющимся чехлом,“- сказал Кастро.
Функциональные решения для улицы
Когда наступает теплая погода, большинству из нас хочется проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Терраса или внутренний двор - идеальное место, чтобы выпить утренний кофе, позагорать днем и расслабиться теплым летним вечером. „Функциональность – это самое главное, когда речь идет о садовой мебели. Стулья с регулируемыми спинками идеально подходят как для отдыха, так и для приема пищи за обеденным столом на свежем воздухе. Складные стулья и столы идеально подходят для дачи, так как они экономят место, когда не используются,“- говорит Кастро.
Важно выбирать мебель, предназначенную для использования на открытом воздухе и способную выдерживать суровые условия. Даже на закрытом балконе обычная комнатная мебель не выдерживает перепадов температуры, прямых солнечных лучей и влаги.
По словам Кастро, вам не нужно много покупать, чтобы обновить террасу. „Просто выберите подушки подходящего цвета для диванов, стульев и скамеек. Уличный ковер тоже кардинально меняет общую картину – он объединяет территорию в единое целое, легко моется и даже приглашает пройтись босиком. Добавьте освещение на солнечных батареях и свечи разного размера, чтобы создать уютную атмосферу теплыми летними вечерами,“- советует дизайнер.