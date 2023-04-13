Чистый четверг: что можно и нельзя делать в этот день

Так, в Чистый четверг людям необходимо „очиститься“. В этот день важно закончить генеральную уборку, вынести из дома лишнее, а также очистить самого себя – помыться и навести „чистоту“ в голове.

День стоит начать с принятия ванны. По поверьям, утренняя вода может смыть все беды, укрепить здоровье и красоту. Если же вы откажетесь от принятия ванны сегодня, то год может быть неудачливым.

После того, как вы искупаетесь, следует навести чистоту в доме – вымыть полы, окна, стены. Постирать грязную одежду. Выбросить мусор, хлам из дома. Стоит перебрать одежду – ненужное отдать нуждающимся. Нельзя в этот день оставлять невымытую посуду, а также замоченное, но не постиранное белье.

Сегодня, 13 апреля, принято начинать готовить куличи. В этот день также можно начинать красить яйца.

Существуют и погодные приметы Чистого четверга. Так, если день солнечный, то весна обещает быть теплой. Если же холодно и ветрено, то и весна будет таковой.

Нельзя в Чистый четверг отмечать шумные праздники, веселиться, пить алкоголь. Плохой приметой является давать денег в долг, иначе можно отдать свое счастье.