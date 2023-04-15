Как заточить нож фольгой: простой и доступный способ заточки за считанные секунды

Алюминиевая фольга — один из самых полезных предметов в доме. Он отлично подходит для хранения остатков пищи, покрытия продуктов в духовке и даже может улучшить сигнал домашнего WiFi. Но знали ли вы, что эта „блестящая бумага“ — это отличный и быстрый способ заточить любой нож.