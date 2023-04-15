Полезные советы
15.04.2023, 10:32

Как заточить нож фольгой: простой и доступный способ заточки за считанные секунды

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ФОТО: ninikas | Shutterstock

Алюминиевая фольга — один из самых полезных предметов в доме. Он отлично подходит для хранения остатков пищи, покрытия продуктов в духовке и даже может улучшить сигнал домашнего WiFi. Но знали ли вы, что эта „блестящая бумага“ — это отличный и быстрый способ заточить любой нож.

Если у вас тупые ножи и вы не знаете, как их точить, действительно можно обойтись простым куском алюминия, чтобы восстановить их остроту, пишет портал Telegraf со ссылкой на santeplus.

Как заточить нож фольгой

Если у вас нет инструмента для заточки под рукой, знайте, что алюминиевая фольга — не единственная альтернатива для заточки лезвий ваших ножей. Вы можете очень быстро и регулярно точить свои ножи — это очень просто:

  • Отрежьте несколько кусочков алюминиевой фольги;

  • Сложите их несколько раз, чтобы получилось около 6 слоев или даже больше;

  • Закрепите слои алюминия на столе с помощью скотча;

  • Затем проведите ножом по алюминию вперед и назад по одной, а затем по другой стороне лезвия. Будьте осторожны, чтобы не навредить себе!

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