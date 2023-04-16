ВИДЕО | Помидоры тоже „плачут“. Ученые выяснили, что если растения не поливать и обрезать, то они начинают издавать звуки

Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом журнале Cell Press. На протяжении шести лет биологи прослушивали различные растения, включая кусты томатов, виноградную лозу, кактусы, посевы кукурузы, табака и пшеницы. По словам ученых, необходимо провести дополнительные анализы, чтобы выяснить причины этого явления.

Это своеобразное щелканье не улавливается человеческим ухом, но его могут услышать насекомые или млекопитающие, пишет Euronews.

Как записывались звуки растений?

Ученые использовали микрофоны для записи потенциальных звуков неповрежденных растений и особей, испытывающих стресс. По словам руководителя исследования Лилах Хадани из Тель-Авивского университета, ее команда проводила ряд манипуляций: „В основном мы надрезали стебли или нарушали режим полива: в обоих случаях растения издавали звуки“.

В начале эксперимента растения помещали в акустический ящик с тепличной средой. Полученные звукозаписи анализировались с помощью специального алгоритма, который „научился“ распознавать звуки, издаваемые растениями в стрессовых ситуациях – при засыхании или повреждении стебля. Несколько образцов звуков, собранных за небольшой промежуток времени, были доведены до слышимого диапазона.

Как утверждает Лилах Хадани, ультразвуковые колебания регистрировались у растений и раньше, но в первые в истории ученые задокументировали их распространение в воздушной среде.

Общаются ли растения с помощью звука?

Даже если человек не способен их „услышать“, это не означает, что растения „молчат“ и для других форм жизни. По мнению ученых, дальнейшие исследования могут дать больше информации о том, как растения взаимодействуют с окружающей средой.

„Есть два варианта: возможно, растения используют щелканье для коммуникации, но не исключено, что это лишь побочный продукт физиологических процессов“, – поясняет Хадани.