Приближается День Земли. Как подружиться с домашними растениями: 6 советов

Многим людям нравится идея иметь растения в своем доме, но они опасаются, что не смогут ухаживать за ними. Правда в том, что забота о растениях может показаться на первый взгляд сложной, но на самом деле это не так. Достаточно небольшого объема знаний и практики, и вы можете стать успешным родителем для своих растений в кратчайшие сроки.

За последние 3 года в компанию EASYPOT доставили более 20 000 растений в их новые семьи, и собрали универсальные советы по уходу за растениями:

1. Выбирайте легкие в выращивании растения

Некоторые растения более живучи, чем другие, и могут выдерживать менее чем идеальные условия выращивания. Если вы новичок, ищите растения, за которыми легко ухаживать, такие как ZZ, змеиные растения или эпипремнум.

2. Если покупаете в магазине, проверьте листья

Проверьте их на наличие пятен или повреждений. Желтые или коричневые листья могут указывать на то, что растение нездорово и его может быть трудно оживить.

3. Если покупаете онлайн, смотрите отзывы покупателей

Ищите специализированные магазины, так как растения требуют особой доставки. Читайте отзывы и смотрите на настоящие фото покупателей. Обращайте внимание на комментарии о качестве растений, времени и условиях доставки, и качестве обслуживания клиентов. Обратите внимание на политику возврата: что происходит, если растение приезжает поврежденным?

4. Не пересаживайте сразу

Пересаживать растение нужно только тогда, когда оно вырастет из своего оригинального транспортировочного контейнера, что займет некоторое время, часто до года. Вы поймете, что пора пересаживать, когда увидите корни, выглядывающие из отверстий внизу контейнера или из почвы сверху. Пока же просто оставьте растение в контейнере и поставьте его в декоративный горшок.

5. Изучите правила игры с поливом