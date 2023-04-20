Почему вы должны перестать закрывать жалюзи и шторы днем?

В статье упоминается исследование, опубликованное в журнале Microbiome, в котором описывается, как исследователи из Университета штата Орегон, возглавляемые доктором наук Ашкааном Фахимипуром, поместили бактерии, обнаруженные в пыли в доме, в три различные ситуации: одни — в темную комнату, другие — в комнату с видимым светом, а третьи — в комнату с ультрафиолетовым светом.

Исследователи изучили полученные через 90 дней результаты и отметили взаимосвязь между воздействием света и количеством бактерий в пыли, говорится в статье. Бактерии были более склонны жить и размножаться в темной комнате — их там стало на 12 процентов больше. В помещении, где бактерии подвергались воздействию дневного света, жизнеспособными были только 6,8 процента, а в комнате, где бактерии подвергались воздействию ультрафиолетового излучения, жизнеспособными остались только 6,1 процента.

Кроме того, те бактерии, которые находились в темноте, были более тесно связаны с респираторными заболеваниями, чем те, которые выживали даже при воздействии солнечного света. Таким образом, солнечный свет полезен не только из-за витамина D, но он также может спасти вас от респираторных заболеваний.

„Это исследование подтверждает вековую народную мудрость, согласно которой дневной свет способен убивать живущие в пыли микробы, но, чтобы понять основные причины изменений в пылевом микробиоме под воздействием света, нам нужно провести больше исследований“, - сказал биолог, эксперт по экспериментальным исследованиям Ашкаан Фахимипур.