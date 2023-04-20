Простые советы молодым родителям, как создать безопасную и функциональную детскую комнату

Хотя в первые месяцы жизни ребенок большую часть времени проводит в спальне родителей, то на будущее хорошо если у ребенка будет собственное пространство. „Имеет смысл использовать универсальные решения, не требующие очень больших изменений по мере роста ребенка. В комнате должно быть достаточно места для хранения вещей, необходимая мебель как для ребенка, так и для родителей, а также книги, игрушки и другие предметы, развивающие творческие способности,“- сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.

Выбирайте мебель, которую не нужно будет менять в ближайшее время

Многие родители хотят обставить комнату своего ребенка так, чтобы в течение нескольких лет ее не нужно было переделывать.

„Думая о будущем, стоит выбирать мебель, которую легко приспособить к потребностям растущего ребенка. Например, для детской комнаты подходит модульный гардероб, который прослужит долгие годы, потому что со временем его можно расширять, добавляя детали, и он достаточно глубокий, чтобы вместить полноразмерные вешалки для одежды. Его внешний вид можно обновить, заменив двери или ручки, а функциональность можно увеличить с помощью новых решений для хранения,“- сказал Кастро.

По его словам, те же критерии следует использовать при выборе спального места. Дизайнер интерьера рекомендует выбирать кровать, которую легко менять. „Когда ребенок достаточно подрос, чтобы самостоятельно залезать в кроватку и вылезать из нее, дно можно опустить, а одну из более длинных сторон снять,“- добавил Кастро.

Для небольших пространств он рекомендует выбирать решения, которые выполняют более одной функции. Например, на скамье для хранения можно сидеть, прятать игрушки и даже учить детей убирать за собой.