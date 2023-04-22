Банановая вода как удобрение: почему она так популярна и что она даст растениям в вашем саду и доме(1)
Если вы вдруг решите опросить своих знакомых на предмет того, есть ли у них дома хоть одно комнатное растение, то мы почти уверены, что число ответивших вам утвердительно, будет очень близко к 100 процентам. Популярность растений – комнатных и растущих в открытом грунте – в последние годы достигла своего пика. Поэтому неудивительно, что заботливые хозяева растений всегда находятся в поисках нового замечательного средства, которое поможет их растениям стать более здоровыми.
О положительном влиянии яичной скорлупы или кофейной гущи мы писали много раз. А недавно любители садоводства открыли новый перспективный продукт для себя: домашнюю банановую воду, пишет Reader's Digest.
Стефани Стивенсон, автор книги по выращиванию роз, объясняет, что эта недавняя тенденция во многом объясняется тем, что „приготовить воду из банановой кожуры легко и просто... не говоря уже о том, что она является естественным удобрением для [комнатных и садовых растений]“. Бананы богаты калием, кальцием, фосфором и магнием. Эта комбинация может стимулировать рост вашего растения“.
Что такое банановая вода?
Банановая вода – это вода, настоянная на банановой кожуре. Приготовить ее очень просто: залейте порезанную банановую кожуру водой и дайте ей настояться в банке или ведре в течение нескольких недель, а затем полейте ею растения. (Подробный пошаговый процесс мы рассмотрим чуть ниже). Согласно теории, при замачивании банановой кожуры в воду попадают питательные вещества, такие как калий и кальций, что создает недорогое домашнее жидкое удобрение.
Работает ли банановая вода?
Некоторые садоводы клянутся в этом, но в настоящее время нет научных доказательств того, что банановая вода действительно содержит достаточно калия, чтобы принести пользу растениям. (Это не значит, что банановая вода не работает. Возможно, ее просто нужно изучить более подробно.) Но обоснование использования банановой воды вполне разумно: бананы содержат много калия, который является важным макроэлементом, стимулирующим рост растений, укрепляющим стебли и помогающим растениям лучше противостоять засухе и вредителям.
Банановую кожуру необходимо разрезать, чтобы высвободить питательные вещества в форме, которую могут использовать растения (вспомните компост). Исследование, проведенное университетским колледжем Макерере, предполагает, что приготовление банановой воды с использованием вареной кожуры может быть более эффективным способом повышения уровня калия, но для этого необходимо провести дополнительные исследования.
Несомненно то, что многие домашние садоводы утверждают, что заметили разницу в состоянии своих растений после использования банановой воды. Астер Грин, автор книги Companion Planting in Raised Bed Gardens, отмечает, что, как минимум, использование банановой воды для растений – это „органический способ повысить уровень полива [и] уйти от дорогих синтетических удобрений“.
Какие растения любят банановую воду?
Вы можете использовать банановую воду для любого растения в вашем саду или коллекции комнатных растений. Хотя для определения эффективности банановой воды необходимы дополнительные официальные исследования, она точно не причинит им вреда. Дополнительное количество калия особенно полезно для плодоносящих и цветущих растений, хотя все растения могут получить пользу от небольшого количества калия.
Если вы не знаете, для каких растений использовать банановую воду, то Стивенсон советует обратить внимание в первую очередь на помидоры, перцы, розы, орхидеи, суккуленты и папоротники. Она утверждает, что вода из банановой кожуры полезна для предотвращения гниения цветоносов у томатов, когда нижняя часть помидора начинает становиться коричневой. „Магний поможет вашим цветам и растениям в фотосинтезе [и] поможет вашим растениям легче плодоносить и цвести“.
Безопасна ли банановая вода для всех растений?
В основном, да. Банановая вода для растений безопасна в использовании, и она нисколько не подавляет рост вашего растения. Однако бананы, выращенные традиционным способом, часто опрыскивают синтетическими пестицидами, поэтому вам не стоит использовать банановую воду для пищевых культур. Один из способов обойти эту проблему – делать банановую воду только используя кожуру органических бананов.
Важно отметить, что хотя банановая вода и содержит некоторые важные питательные вещества, она не обеспечивает растения всем необходимым для роста. Использование банановой воды в качестве единственного источника удобрений может привести к замедлению роста растений, пожелтению листьев и другим признакам нехватки питательных веществ. Чтобы избежать этого, используйте банановую воду в сочетании с другими органическими продуктами, такими как компост или удобрения.
Как часто можно использовать банановую воду для полива?
Банановую воду можно использовать для большинства комнатных и садовых растений еженедельно в рамках обычного графика полива растений. Просто наполните лейку банановой водой и поливайте растения как обычно. Такие растения, как суккуленты и кактусы, предпочитающие более сухие условия, следует поливать более экономно, чтобы предотвратить такие проблемы, как корневая гниль.
Существует ли альтернативное удобрение для растений?
Банановая вода сама по себе не обеспечивает достаточного количества питательных веществ для поддержания здорового роста растений. Поэтому полезным будет использование других удобрений, которые содержат хороший баланс питательных веществ.
Другой вариант для использования банановой кожуры в саду – кидать ее в компост. В процессе образования компоста микробы и полезные бактерии разлагают банановую кожуру и другие органические вещества, делая питательные вещества более доступными для растений.