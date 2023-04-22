Банановая вода как удобрение: почему она так популярна и что она даст растениям в вашем саду и доме

О положительном влиянии яичной скорлупы или кофейной гущи мы писали много раз. А недавно любители садоводства открыли новый перспективный продукт для себя: домашнюю банановую воду, пишет Reader's Digest.

Стефани Стивенсон, автор книги по выращиванию роз, объясняет, что эта недавняя тенденция во многом объясняется тем, что „приготовить воду из банановой кожуры легко и просто... не говоря уже о том, что она является естественным удобрением для [комнатных и садовых растений]“. Бананы богаты калием, кальцием, фосфором и магнием. Эта комбинация может стимулировать рост вашего растения“.

Что такое банановая вода?

Банановая вода – это вода, настоянная на банановой кожуре. Приготовить ее очень просто: залейте порезанную банановую кожуру водой и дайте ей настояться в банке или ведре в течение нескольких недель, а затем полейте ею растения. (Подробный пошаговый процесс мы рассмотрим чуть ниже). Согласно теории, при замачивании банановой кожуры в воду попадают питательные вещества, такие как калий и кальций, что создает недорогое домашнее жидкое удобрение.

Работает ли банановая вода?

Некоторые садоводы клянутся в этом, но в настоящее время нет научных доказательств того, что банановая вода действительно содержит достаточно калия, чтобы принести пользу растениям. (Это не значит, что банановая вода не работает. Возможно, ее просто нужно изучить более подробно.) Но обоснование использования банановой воды вполне разумно: бананы содержат много калия, который является важным макроэлементом, стимулирующим рост растений, укрепляющим стебли и помогающим растениям лучше противостоять засухе и вредителям.