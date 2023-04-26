Избавиться от крота: обзор народных способов и средств из магазина

Часто кроты появляются на участке зимой, а следы их присутствия обнаруживаются, уже когда растаял снег. Что делать? У наших бабушек и дедушек не было возможности покупать химию или другие средства против грызунов, поэтому в ход шли смекалка и подручные материалы. В наше время подходящее средство подобрать намного проще: в любом садово-строительном магазине можно найти антикротовые приспособления и химические смеси, кроме того, своими изобретениями для борьбы с неудобным соседом активно делятся в интернете участники многочисленных форумов и групп.

Если говорить не об открытом пространстве, а о закрытых клумбах или теплицах, то теплицу получится обезопасить, если стенки достаточно углубить под землю, создав препятствие, тогда у кротов не будет возможности проникнуть в теплицу. Для отпугивания кротов используют и охотничьих собак, но здесь есть и минус – внешний вид участка может сильно измениться из-за усердной работы четвероногого друга, так как собаки могут с большим энтузиазмом раскапывать кротовины“.

„Крот не поедает растения, его пищей по большей части являются именно беспозвоночные, – говорит биолог Эстонского музея природы Екатерина Песоцки. – Однако кроты роют тоннели, и это может причинить вред корням растений, также внешний вид кротовин на участке не является привлекательным, хотя это вопрос вкуса. Часто задают люди такой вопрос, как гуманно избавиться от кротов, как их спровадить? Увы, нет универсального средства, которое подошло всем. Что действительно не любят кроты, так это постоянную вибрацию. На участке, где пасутся коровы, козы или бегают лошади, обычно кроты не селятся или встречаются крайне редко. Но такой метод избавления от кротов не каждому подойдет.

В этих тоннелях кроты охотятся: в основном они питаются дождевыми червями, слизнями, личинками гусениц и жуков, земноводными и мелкими грызунами. Бугорки на поверхности почвы крот создает, выбрасывая лишнюю землю при строительстве тоннелей. Крот животное насекомоядное, и если в вашем огороде кто-то грыз морковь или обкусывал огурцы, то подозревать следует кого-то другого.

Большую часть своей жизни крот проводит под землей. Кроты любят мягкую, рыхлую, плодородную почву, поэтому ухоженные огороды и сад ы очень комфортная для них среда обитания. За день животное может прорыть тоннель длиной 50 м.

Крот европейский – зверек длиной от 12 до 16 см с темно-серой или бурой шерстью. Он плохо видит, зато обладает очень чутким слухом и острым обонянием. Встретить его можно по всей Евразии, в Эстонии крот не входит в число охраняемых видов.

Уж лучше сделать такую ароматную настойку на основе чеснока. Чеснок более неприятен для кротов и доступней для хозяина участка.

5. „Откройте банку с маринованными огурцами, съешьте их, а банку с рассолом поставьте на несколько дней в теплое место. Потом залейте в норку, крот навсегда уйдет“.

Не следует травить грунт выхлопными газами автомобиля. Корням растений нужен кислород, а не углекислота. Выхлопные газы отпугнут червей, и тогда у корней и вовсе не останется кислорода. Сами по себе выхлопные газы не взрывоопасны, а вот газ для гриля, который тоже иногда запускают в кротовые галереи и поджигают, способен при взрыве перепахать ваш газон.

Разлагающаяся плоть рыбы действительно дает сильный неприятный запах. Но рыба привлекает также и насекомых с личинками, а это уже хорошая еда для кротов. Так что запах от отходов рыбы может начать докучать вам лично и вполне способен вызвать обратный эффект. Коты, лисы и другие лесные животные тоже будут не прочь полакомиться у вас на участке.

Есть множество растений, запах которых кроты не переносят. Если есть возможность такие растения сажать по периметру участка или в грядках, то они действительно помогут. Но если кроты перекапывают газон, то нужно будет прибегнуть к другим способам.

Не все собаки и кошки любят ловить кротов. Но само присутствие кошачьих за счет запаха отпугивает кротов, хотя, если кот стерилизован, то его испражнения, скорее всего, действуют менее интенсивно. Собаки хорошо справляются с отпугиванием кротов, просто бегая по участку – кротам не нравится, когда сосед со второго этажа вечно топает по полу. Весовая категория собаки при этом имеет ключевое значение.

Мы собрали 15 народных способов избавления от кротов и попросили Артема Шапенкова , коммерческого директора Prime Line OÜ, прокомментировать их: насколько рабочий тот или иной способ и не нанесет ли он больше вреда, чем пользы?

Не стоит убивать этих полезных животных, лучше их отпугнуть со своего участка. Различные ловушки будут действенны только на стадии создания ходов, а уследить, какая лунка одноразовая, а какая нет, будет достаточно хлопотно.

Это, скорее всего, рецепт из прошлого. Что было под рукой, то в норки и кидали. Не следует все же прибегать к использованию карбида. При соприкосновении с водой выделяется огнеопасный газ, и результат может быть весьма плачевный для участка.

Отпугнуть кротов могут любые стойкие и острые запахи. Если не жалко природу и своих денег, то можно прибегнуть и к такого рода химическим средствам, но обязательно читать инструкции и следовать им.

Яд убьет крота, но также будет пагубно влиять и на другую живность в почве. Честно говоря, я стараюсь как можно меньше использовать яды в садоводстве. Яд может также успешно попасть в грунтовые воды, а отравленное животное – в пасть домашнего любимца.

Любые резкие запахи кроту не нравятся, обоняние у них очень сильно развито. Экскременты животных могут дать должный эффект, особенно если это экскременты кошачьих. Также кошачьи экскременты могут отпугивать и лесных зверей, ведь по запаху им будет казаться, что тут бродит их враг, например рысь.

8. „Положите собачьи какашки в норку“, „Песок из кошачьего лотка – во все ходы!“ и т. п.

Возможно, этот запах будет кротам довольно неприятен, но ведь и самому хозяину он будет так же неприятен. Да и сама процедура не из приятных.

7. „Во время праздников подвыпивших гостей отправляйте мочиться на кротовины: кроты сами сбегут“, „Отправлять в кротовые галереи содержимое септика или биотуалета“.

Это действенный способ, если кроты уже обосновались на участке и есть активные норки.

6. „Камышины, полые трубки вставить в норы под правильным углом – чтобы получался эффект свистка или дудки“.

14. „Воткнуть в землю палку, на палку надеть жестяную банку“.

Палка с банкой, воткнутая в грунт на участке, создает отпугивающий эффект для кротов только при определенных условиях. Задача палки – передать создаваемые банкой шум и вибрации в грунт. Лучше всего, „профессиональнее“, для этого подойдут металлический прут, труба. Банка сама по себе, без ветра и модификаций конструкции, особо шуметь не будет, это надо учесть. Если же банку оснастить лопастями для большей эффективности при слабом ветре, и если при вращении лопасти будут задевать какой-либо металлический элемент конструкции, создавая звон, то работать такой отпугиватель будет действительно эффективно. Но многое зависит от типа грунта. В песке между „зернами“ есть воздушное пространство, проходя через которое звук теряет свою интенсивность. В таком случае надо увеличивать количество шумелок на участке. На шесть соток, как правило, достаточно 1–4 таких отпугивателей.

15. „Вибрирующие устройства, „жужжалки“, которые втыкаются в землю“.

Вибрационные жужжалки действительно хорошо работают. Но стоит иметь в виду, что их надо максимально заглублять и в случае песчаного грунта увеличивать их количество. Из практики наших клиентов следует, что самый действенный, экологичный и разумный способ отпугивать кротов – это вибрационные механические шумелки.

Полезные советы Как поймать крота Хорошо продумайте, где вы установите ловушку.

Используйте щуп, чтобы обнаружить ходы и выяснить их направления.

Перед установкой вымойте руки (с мылом без запаха) или наденьте старые рабочие перчатки (новые из упаковки пахнут).

У крота невероятно хорошее обоняние, и если крот чует запах человека, то начинает его избегать. Оставьте новые ловушки под дождем на некоторое время.

Пользуйтесь чистыми инструментами.

Соблюдайте правила техники безопасности, чтобы не пораниться при установке ловушки для кротов.

Убедитесь, что дети и домашние животные не доберутся до ловушки. Некоторые ловушки могут быть опасны!

Следите за тем, чтобы домашние животные не мочились там, где установлены устройства.

Перемещайте ловушки, не оставляйте их стоять в неиспользуемых норах. Наблюдайте, где крот действует и движется. При необходимости расположение ловушек можно менять несколько раз в день.

Внутрь некоторых ловушек можно поместить червя или жука для приманки.

Сотрудничайте с соседями. Если соседские участки кишат кротами, вам придется контролировать и кротов ваших соседей, так как их потомство наверняка появится в вашем саду.

Вынимайте ловушки, если вы не можете проверять их ежедневно.

Пойманных кротов отвозите подальше и выпускайте на волю.

Крот в городе

Кротов можно встретить не только в сельской местности, но и в городе, например, на разделительной полосе Петербургского шоссе. Почему они выбрали такое странное место для жизни, объясняет биолог Эстонского музея природы Екатерина Песоцки.

Действительно, интересный вопрос, учитывая, что кроты не любят вибрацию. Не так давно мы обсуждали это с замечательным зоологом Андреем Милютиным. Дело в том, что, когда детеныши кротов подрастают, молодыe особи вынуждены находить для себя подходящее место жительства, в поисках которого они забредают в разные места. В условиях города животные могут попасть в экологические ловушки.

Кроты могут преодолевать определенное расстояние, продвигаясь не только под землей, но и по поверхности земли. Преодолев одну полосу движения, они оказываются на разделительной полосе и понимают, что за ней следует вторая полоса движения. В данном случае участок земли посреди асфальта является неким „спасением“, и животным ничего не остается, как охотиться вдоль этой разделительной полосы и прорывать свои ходы в поисках беспозвоночных. Этим кротам не очень повезло, в отличие от выбравших местом жительства лес или сад.

Если говорить именно о жизни кротов в Таллинне, то недавнее исследование мест обитания млекопитающих в столице выявило, что из 20 исследуемых зеленых зон столицы кроты встречались во всех 20 зонах. Особенно большое количество особей замечено в местах Мериметса, Лиллепи, в лесу Козе и лесу у озера Юлeмисте. Идеальные условия для крота – это мягкая, влажная, не слишком плотная почва лесов и садов. В такой почве удобно делать лабиринты, там изобилие еды. А жизнь на разделительных полосах на дороге далека от идеальных условий.