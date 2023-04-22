Зачем французские хозяйки кладут рис в стиральную машинку: этот трюк вас сильно удивит(3)
Существует не один способ избавиться от неприятного запаха из барабана стиральной машинки. Если ни один из покупных специальных средств вам не помог, стоит попробовать и альтернативные методы. Например, использовать обычный рис, пишет Telegraf со ссылкой на pixelinform.
Результат от этого простого способа эффективный и гарантирует запах свежести на долгое время. По крайней мере в этом уверены опытные французские хозяйки. Рис также поможет взять под контроль процессы образования плесени, особенно на резиновой манжетке загрузочного отверстия.
Как вывести неприятный запах в стиральной машинке
Просто положите в барабан стиральной машинки мешочек с рисовой крупой. Он прекрасно впитывает влагу, поэтому благодаря ему снижается риск образования плесени.
Чтобы ваша стиральная машина служила вам верой и правдой долгие годы, необходимо периодически проводить простую чистку машинки. Профилактические меры помогают избавиться от запаха, накипи, плесени и любой грязи, которая скапливается в процессе работы.