Полезные советы
26.04.2023, 10:05

Может взорваться или отравить: что нельзя разогревать в микроволновке

 
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

Современные хозяйки имеют на кухне целый арсенал бытовой техники, которая существенно упрощает процесс приготовления пищи. Особенно это касается микроволновой печи, с помощью которой можно быстро разогреть обед или сделать простой десерт, пишет Telegraf со ссылкой на Shuba.

Однако некоторые предметы или продукты, разогретые в микроволновке, представляют серьезную опасность — как для техники, так и для вашего здоровья. Вместе с Shuba разберемся, что не стоит класть в нее все подряд.

Что нельзя класть в микроволновку

Некоторые предметы не предназначены для микроволновки:

  • пластиковые контейнеры и столовые приборы, кроме специальной посуды;

  • емкости из пенопласта;

  • металлическая посуда и столовые приборы;

  • алюминиевая фольга;

  • бумажные пакеты и салфетки;

  • закрытые контейнеры.

Продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке:

  • сырые и вареные яйца — они могут взорваться;

  • сырое мясо — оно не будет равномерно и полностью прогреваться, что может привести к отравлению;

  • фрукты, особенно виноград, крыжовник, цитрусовые;

  • острый перец — когда вы откроете дверцу печи, может подействовать как перечный баллончик;

  • кокос.

Продукты, которые теряют свою ценность при разогреве:

  • рис;

  • грибы;

  • свекла;

  • шпинат;

  • сельдерей;

  • растительное и сливочное масло;

  • хлеб;

  • рыба.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии