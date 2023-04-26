Может взорваться или отравить: что нельзя разогревать в микроволновке
Однако некоторые предметы или продукты, разогретые в микроволновке, представляют серьезную опасность — как для техники, так и для вашего здоровья. Вместе с Shuba разберемся, что не стоит класть в нее все подряд.
Что нельзя класть в микроволновку
Некоторые предметы не предназначены для микроволновки:
пластиковые контейнеры и столовые приборы, кроме специальной посуды;
емкости из пенопласта;
металлическая посуда и столовые приборы;
алюминиевая фольга;
бумажные пакеты и салфетки;
закрытые контейнеры.
Продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке:
сырые и вареные яйца — они могут взорваться;
сырое мясо — оно не будет равномерно и полностью прогреваться, что может привести к отравлению;
фрукты, особенно виноград, крыжовник, цитрусовые;
острый перец — когда вы откроете дверцу печи, может подействовать как перечный баллончик;
кокос.
Продукты, которые теряют свою ценность при разогреве:
рис;
грибы;
свекла;
шпинат;
сельдерей;
растительное и сливочное масло;
хлеб;
рыба.