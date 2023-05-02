10 советов для желающих преобразить интерьер собственной квартиры к лету

Если стены в комнате пока белые, даже не пытайтесь „прикладывать“ к ним цветовой веер или образцы обоев. Белый фон все делает темнее, чем оно на самом деле есть. И, кстати, подбирая цвет, не забудьте „примерить“ его на всех стенах, при солнечном свете, утром и вечером при искусственном цвете.

Увлекшись выбором нового цвета стен легко забыть о существовании такой „незаметной“ вещи, как мебель. Между тем, стены все же должны гармонировать с ключевыми элементами в комнате. Поэтому, отправляясь за красками или обоями, держите в голове (или на смартфоне) и образ той мебели, которая будет в комнате. А если делаете ремонт и обставляете комнату заново — начинайте как раз с мебели.

Даже в идеальном доме легкий бардак неизбежен — вещи имеют тенденцию расползаться по комнате и группироваться. Но это совсем неплохо! Это придает комнате обжитый и даже уютный вид. Трюк и сложность в том, чтобы поддерживать „организованный бардак“ в состоянии, когда он не переходит границы. Для этого используйте корзиночки и коробочки для „сваливания“ однотипных мелких вещей, разграничивайте мысленно пространство на полках для „свалки“ книг и журналов (например, „от вазы до вазы“) и не забывайте, что определенные пространства все же должны быть свободны от всего. Когда все свободные поверхности покрыты ровным слоем разных вещей — это не „организованный бардак“, это просто бардак.

Украшение прежде голой стены — один из самых очевидных способов придать комнате более интересный вид. И наиболее простой и яркий способ самовыражения. Очень многие, впрочем, допускают одну и ту же ошибку — вешают картины, рисунки, фото или другие элементы искусства слишком высоко, из-за чего комната начинает выглядеть странно. Как-то непропорционально и неуютно. Так же странно, как ваши гости, которые задирают голову, чтобы посмотреть на картину. Перфекционисты скажут, что картины должны висеть таким образом, чтобы их центр располагался на высоте 145 сантиметров от пола. Мы же скажем — ориентируйтесь на свой рост, вы должны иметь возможность смотреть на повешенное на стену, не задирая голову.

5. Освещайте правильно

В каждой комнате должно быть три источника света — рассеянный, конкретный и подчеркивающий. Рассеянный или фоновый — это тот, который вы включаете, просто входя вечером в комнату. Конкретный выполняет определенную функцию, например, позволяет читать с комфортом, сидя в определенном кресле. Наконец, подчеркивающий, это свет, который акцентирует внимание на каких-то предметах интерьера или декора — например, подсвечивает картину.

6. Используйте занавески стратегически

Простой трюк сделать окна больше, чем они есть на самом деле, это использовать занавески, которые их длиннее. Их можно и не вешать „в пол“, достаточно будет плюс 20 сантиметров ниже линии подоконника и вот комната выглядит значительно более нарядно, чем на самом деле.

7. Применяйте некоторые советы из фэншуй в спальне

Не все советы фэншуй подходят и нравятся всем, многие из них также абсолютно непрактичны. Поэтому вы не обязаны им слепо подчиняться. Но кое-что на вооружение взять можно, просто потому, что это разумно. Например, совет держать открытое пространство по бокам от кровати или располагать кровать так, чтобы вы могли видеть дверь, но не находились прямо напротив. Совет не вешать люстру над кроватью также стоит принять во внимание, а идея всегда закрывать дверь в ванную комнату, если она ведет в спальню никогда не выйдет из моды.

8. Применяйте металлические вещи с умом

Все знают, что зеркала зрительно увеличивают пространство, но вовсе необязательно увешивать комнату зеркалами, достаточно не стесняться использовать блестящие металлические предметы там, где это уместно (рамки, ламы, и т.п.) чтобы добиться похоже эффекта. Металл отражает свет и комната становится светлее, а значит и больше.

9. Сделайте стену из фото

Это не в нашей традиции, но очень популярно на Западе и, возможно, поразит ваших гостей — увешать целую стену фотографиями, будь то природа или члены семьи. Это позволяет занять стену чем-то, отличным от ковра и, если сделано с умом, выглядит просто роскошно. Правила сооружения такой стены просты. Во-первых, используйте однотонные и стилистически одинаковые рамки. Во-вторых, сохраняйте между фотографиями 8-10 сантиметров места. В-третьих, повесьте в один из углов повыше однозначно самое большое фото, а остальные располагайте так, чтобы они соотносились сбалансированно. В-четвертых, фото и рамки должны быть разного размера. И, разумеется, не увешивайте фото просто рядами справа налево и сверху вниз, ведь ваша стена — это не доска почета.

10. Не бойтесь „плавающей“ мебели

Многие люди инстинктивно предпочитают расставлять мебель у стен, но это делает комнату похожей на коробочку и выглядит грустно и скучно. „Плавающая“ мебель, отвязанная от стен, позволяет создавать „комнаты внутри комнат“ и организовывать пространство самым неожиданным образом. Хорошо разделяют пространство диваны, столы, этажерки. Бонус такого подхода в том, что раз в полгода, например, можно все переставить и получить совсем другой результат. Экспериментируйте!