IKEA начала сотрудничество с эстонским дизайнером Карлом Корсар, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия

„Миссия IKEA — улучшить повседневную жизнь многих людей. Дом – это место, где можно отдохнуть и почувствовать себя в безопасности. Место, где можно провести время с близкими, не беспокоясь. Дома человеку всегда должно быть хорошо, ведь дом – это наша крепость и убежище от остального мира. К сожалению, для многих это не так. Как специалисты по семейной жизни, мы не можем игнорировать печальную статистику, согласно которой каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергается насилию со стороны своего партнера, и зачастую это происходит дома. Мы запустили инициативу против насилия со стороны партнера, чтобы обратить внимание на эту проблему. Мы хотим объединить заинтересованные стороны и инициировать публичные дебаты в эстонском обществе для решения проблемы. Мы также создаем специальное решение в сотрудничестве с любимым эстонским дизайнером Карлом Корсар,“ - заявил Марко Пыдер, глава IKEA в Эстонии.

По словам дизайнера Карла Корсара, дом должен быть местом, где всегда хорошо. „Очень важно, чтобы мы вместе решали проблему насилия со стороны партнера и обращались к наиболее уязвимым членам общества. Долг каждого из нас — не закрывать глаза и действовать,“- сказал Корсар, призывая жителей и компании Эстонии присоединиться к инициативе против домашнего насилия.

Дизайнерская продукция в ограниченном количестве

В рамках инициативы „Заметь насилие“ впервые в Эстонии состоится уникальное сотрудничество между эстонским дизайнером и IKEA. „Самым важным для нас при выборе Карла в партнеры было то, что его действительно волнует проблема домашнего насилия и что он готов говорить на такую ​​неудобную и сложную тему,“- сказал Пыдер.

Карл Корсар создает дизайнерский продукт для специальной коллекции, который символизирует идею замечать насилие через графическую иллюстрацию. Продукция будет продаваться в ограниченном количестве и поможет привлечь внимание к проблеме, которая часто остается скрытой.

Проблема затрагивает каждую третью женщину в Эстонии