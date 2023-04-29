Еда не прилипнет к сковороде: гениальный лайфхак от повара

Нужно поставить сковороду на средний огонь на минуту или две, а затем капнуть в нее несколько капель воды для проверки. Если вода шипит или ничего не делает, подождите еще немного. Если вода распадается на маленькие шарики — это означает, что посуда слишком горячая, и вам нужно выключить огонь и дать ей остыть.