Почему раньше тополя сажали в каждом городе?(9)
Еще 40 лет назад тополя были одними из самых распространенных деревьев, которые можно было встретить почти во всех городах. Именно их сажали во времена Советского Союза на бульварах крупных и не очень городов, в поселках и даже вдоль дорог. И каждый год в конце мая людям приходилось терпеть огромное количество летящего с деревьев пуха и мучиться аллергией. Так почему же именно тополя были выбраны в качестве основного способа для озеленения страны?
В 50-е годы прошлого века, когда по всей стране активно начали отстраиваться города, особое значение уделялось их озеленению. В рамках реализации этого плана сверху было спущено указание высадить в каждом населенном пункте достаточное количество растений. Тополя сажали в центрах городов, спальных районах, даже вдоль дорог, пишет Delfi Dom&Sad.
Дело в том, что тополя – крайне неприхотливые деревья, за которыми не нужен какой-то особый уход. Они прекрасно переносят как жару, так и холод, а также достаточно равнодушны к составу почвы. Кроме того, на рост тополей почти не влияют выхлопные газы автомобилей и вредные выбросы крупных предприятий, напротив, они их отлично перерабатывают, очищая воздух от ненужных веществ. Вдобавок тополя известны как рекордсмены в выработке кислорода и отдачи его в окружающую среду.
Еще одним фактором, заставившим руководство страны одобрить посадку тополей, стала компактность дерева. В один ряд можно было посадить больше именно этих деревьев, чем, к примеру, каштанов или кленов. А вытянутая крона дерева сокращала вероятность падения веток и уменьшала необходимость их обрезки.
Сказочные деревья, не так ли? Есть еще один факт, о котором мало кто знает – „мужские“ тополиные деревья не производят пух, то есть цветут только тополя женского пола. И в СССР изначально планировалось высадить только мужские деревья. Однако были установлены слишком сжатые сроки для высадки деревьев и кроме деревьев-мужчин пришлось использовать и женские. Что в итоге и стало повсеместной проблемой.
Но не стоит винить тополь во всех смертных грехах. На самом деле аллергия конкретно на тополиный пух – явление крайне редкое. Проблема в другом – пух с деревьев летит в то самое время, когда начинается сезонное цветение других растений, которые как раз и являются сильнейшими аллергенами, в том числе и дикорастущие злаки. Тополиный пух является лишь переносчиком – он собирает их пыльцу и разносит по всей округе. Именно поэтому тополя в итоге уступили в городах место другим деревьям, менее способствующим переносу аллергенов.