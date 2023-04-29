Почему раньше тополя сажали в каждом городе?

В 50-е годы прошлого века, когда по всей стране активно начали отстраиваться города, особое значение уделялось их озеленению. В рамках реализации этого плана сверху было спущено указание высадить в каждом населенном пункте достаточное количество растений. Тополя сажали в центрах городов, спальных районах, даже вдоль дорог, пишет Delfi Dom&Sad.

Дело в том, что тополя – крайне неприхотливые деревья, за которыми не нужен какой-то особый уход. Они прекрасно переносят как жару, так и холод, а также достаточно равнодушны к составу почвы. Кроме того, на рост тополей почти не влияют выхлопные газы автомобилей и вредные выбросы крупных предприятий, напротив, они их отлично перерабатывают, очищая воздух от ненужных веществ. Вдобавок тополя известны как рекордсмены в выработке кислорода и отдачи его в окружающую среду.

Еще одним фактором, заставившим руководство страны одобрить посадку тополей, стала компактность дерева. В один ряд можно было посадить больше именно этих деревьев, чем, к примеру, каштанов или кленов. А вытянутая крона дерева сокращала вероятность падения веток и уменьшала необходимость их обрезки.

Сказочные деревья, не так ли? Есть еще один факт, о котором мало кто знает – „мужские“ тополиные деревья не производят пух, то есть цветут только тополя женского пола. И в СССР изначально планировалось высадить только мужские деревья. Однако были установлены слишком сжатые сроки для высадки деревьев и кроме деревьев-мужчин пришлось использовать и женские. Что в итоге и стало повсеместной проблемой.

Но не стоит винить тополь во всех смертных грехах. На самом деле аллергия конкретно на тополиный пух – явление крайне редкое. Проблема в другом – пух с деревьев летит в то самое время, когда начинается сезонное цветение других растений, которые как раз и являются сильнейшими аллергенами, в том числе и дикорастущие злаки. Тополиный пух является лишь переносчиком – он собирает их пыльцу и разносит по всей округе. Именно поэтому тополя в итоге уступили в городах место другим деревьям, менее способствующим переносу аллергенов.