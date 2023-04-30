Что делать, если купленные саженцы оказались больными или плоды не соответствуют сорту?

„Не было у бабы забот…“

В прошлом году дачница Надежда Алексеева купила в одном из недавно открывшихся магазинов саженцы малины. Сорт, судя по описанию, был замечательный – устойчивый к болезням, морозостойкий, урожайный.

„На то, что кустики выглядели не слишком бодрыми, я не обратила особого внимания: они были уже последние на прилавке, раз другие покупатели расхватали – значит, надо брать! – делится разочарованием садовница. –Лишь потом обнаружила на листьях паутинного клеща, когда уже посадила малину в почву. Вместе с малиной приобрела головную боль – вывести этого вредителя очень трудно, тем более сейчас нельзя завозить яды из России, а местные средства клеща только пугают, но не уничтожают“.

Владелец дачного участка Олег Степанов вспоминает росшую на даче шикарную старую сливу, которая давала красновато-синие круглые плоды с медово-желтой мякотью. Когда спелую сливу делили пальцами на две половинки, косточка тоже распадалась на две части.

„Невероятно вкусная была слива, так жаль, что засохла“, – говорит Олег. Семья долго искала сливу того же сорта, пока наконец в одном питомнике клиентов не уверили, что у них есть именно то, что они ищут.

„Мол, редкий старый сорт, очень хороший. Мы купили. В результате только на третий год новая слива принесла горстку плодов – и это были мелкие овальные темно-синие сливы с терпким вкусом, ничего общего с нашей любимицей. И что делать? Новая-то укоренилась уже, ее тоже жалко“, – сердится Олег.

„У меня плохой опыт с семенами, – подхватывает Альбина Юриссон. – Часто бывает, что семена астры – с очень низкой всхожестью. Несколько лет назад купила семена васильков, зараженных каким-то вредителем, – сколько погибло рассады цветов, пока я поняла, откуда лезет зараза! Я и землю разную брала, и горшки для рассады кипятком ошпаривала, а всегда первыми начинали болеть именно молодые васильки, а от них заболевали все остальные растишки, и цветы, и столовая зелень“.

Что же делать, если купленный посадочный материал оказывается некачественным?