Что делать, если купленные саженцы оказались больными или плоды не соответствуют сорту?(2)
Сажая, ты счастлив – говорит эстонская пословица. Но счастье приходит лишь тогда, когда все идет по заранее намеченному плану: когда крепкое и здоровое растение радует садовника быстрым ростом и обильным урожаем. Но бывает и так, что купленное растение приносит только негативные эмоции. Что же делать тогда?
„Не было у бабы забот…“
В прошлом году дачница Надежда Алексеева купила в одном из недавно открывшихся магазинов саженцы малины. Сорт, судя по описанию, был замечательный – устойчивый к болезням, морозостойкий, урожайный.
„На то, что кустики выглядели не слишком бодрыми, я не обратила особого внимания: они были уже последние на прилавке, раз другие покупатели расхватали – значит, надо брать! – делится разочарованием садовница. –Лишь потом обнаружила на листьях паутинного клеща, когда уже посадила малину в почву. Вместе с малиной приобрела головную боль – вывести этого вредителя очень трудно, тем более сейчас нельзя завозить яды из России, а местные средства клеща только пугают, но не уничтожают“.
Владелец дачного участка Олег Степанов вспоминает росшую на даче шикарную старую сливу, которая давала красновато-синие круглые плоды с медово-желтой мякотью. Когда спелую сливу делили пальцами на две половинки, косточка тоже распадалась на две части.
„Невероятно вкусная была слива, так жаль, что засохла“, – говорит Олег. Семья долго искала сливу того же сорта, пока наконец в одном питомнике клиентов не уверили, что у них есть именно то, что они ищут.
„Мол, редкий старый сорт, очень хороший. Мы купили. В результате только на третий год новая слива принесла горстку плодов – и это были мелкие овальные темно-синие сливы с терпким вкусом, ничего общего с нашей любимицей. И что делать? Новая-то укоренилась уже, ее тоже жалко“, – сердится Олег.
„У меня плохой опыт с семенами, – подхватывает Альбина Юриссон. – Часто бывает, что семена астры – с очень низкой всхожестью. Несколько лет назад купила семена васильков, зараженных каким-то вредителем, – сколько погибло рассады цветов, пока я поняла, откуда лезет зараза! Я и землю разную брала, и горшки для рассады кипятком ошпаривала, а всегда первыми начинали болеть именно молодые васильки, а от них заболевали все остальные растишки, и цветы, и столовая зелень“.
Что же делать, если купленный посадочный материал оказывается некачественным?
Увидел вредителя – не молчи!
Мария Бризмер, главный специалист отдела здоровья растений и посадочного материала Сельскохозяйственного и пищевого департамента (РТА), говорит, что получают не слишком много таких жалоб, хотя время от времени в департамент поступают сообщения и об увядших или неухоженных растениях в продаже.
Специалист просит по возможности присылать в РТА фотографии, если где-то в продаже находятся больные или подверженные атаке вредителей растения.
„Если есть какие-либо сомнения в том, что это может быть регулируемый вредитель растений, инспектор выезжает туда, исследует ситуацию и при необходимости берет образцы. По результатам взятых проб (при обнаружении регулируемого вредителя растений) могут быть реализованы меры борьбы, которые могут включать изъятие растений из продажи, обязательство по их обработке или их уничтожение. PTA может определить меры борьбы только после подтверждения наличия вредителей растений, регулируемых законодательством“, – говорит Мария Бризмер.
Перед покупкой растений всегда стоит уточнить у продавца, возможен ли вообще и на каких условиях возврат растения или обмен на новое в случае возникновения проблем. Как правило, к купленному товару всегда можно предъявить претензии. Продавец всегда обязан забрать растение у клиента, если было установлено, что при покупке растение уже было заражено вредителем, регулируемым законодательством. Хотя в случае с живыми растениями бывает сложно доказать, что растения не были заражены у покупателя, отмечает специалист.
Если купленный в питомнике или другом месте продажи саженец не соответствует сорту или семена не прорастают, об этом необходимо сообщить в РТА. Сохранившиеся документы о покупке или пакетик от семян будут очень кстати. Производитель и распространитель растений несут ответственность за обеспечение сортовой подлинности продаваемых растений. Чтобы гарантировать подлинность сортов, в компания должны действовать соответствующие порядок и процедуры во избежание смешивания сортов.
Плоды по осени считают
Если вредителей можно обнаружить довольно скоро, то о несоответствии саженца указанному сорту покупатель узнает только через несколько месяцев или даже годы спустя, когда появятся плоды. Продавец вряд ли воспримет такую жалобу всерьез, и покупатели редко пытаются отстаивать свои права. Но, может, зря?
„Обязательно нужно сохранять товарный чек и товарное описание, выданное на растение (этикетка с указанием вида и сорта), а также, при наличии, паспорт растения. Если покупатель через несколько месяцев обнаружит, что купленный саженец не соответствует сорту, также стоит связаться с продавцом и сообщить в РТА, – говорит представитель департамента. – Помимо Сельскохозяйственного и продовольственного департамента покупатель может также обратиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора и в Комиссию по потребительским спорам“.
„Потребитель имеет право на получение необходимой и достоверной информации о предлагаемых товарах и услугах для осуществления осознанного выбора, а также своевременную информацию о рисках, связанных с товарами или услугами“, – говорит советник по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей Аап Андреас Ребас.
По его словам, потребитель имеет право предъявить претензии в течение двух лет. Если качество растения вызывает у потребителя вопросы, всегда следует сначала обратиться к продавцу и направить письменную жалобу (претензию), в которой должна быть изложена суть вопроса. Продавец обязан ответить на жалобу в течение 15 дней с момента получения жалобы. Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, потребитель имеет право обратиться в Комиссию по потребительским спорам – https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine. К заявлению необходимо приложить копии всех соответствующих документов.
„Дополнительную информацию о растениях, в том числе запрещенных в Эстонии, мы рекомендуем запрашивать в Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте, в административном ведении которого находится контроль за соблюдением требований к ввозу и вывозу растений и продуктов растительного происхождения, а также в надзор за их производством и сбытом, а также за производством и госнадзором за распространением“, – добавил Ребас.
Смотри в оба!
Производитель посадочного материала, как правило, гарантирует карантинную чистоту растительного материала и подлинность сорта.
Тем не менее, при покупке растений в горшках, когда характеристики сорта слабо развиты или не развиты вообще, растения могут быть перепутаны. Например, пионы, лилейники, некоторые гейхеры и хосты, лиственные и хвойные деревья и другие.
Претензии в отношении сортовой идентичности следует предъявлять во время цветения, плодоношения или развития указанных признаков при первой возможности.