Почему нельзя вытирать со стола рукой: о чем говорят приметы(8)
Столу в прежние времена придавалось огромное значение, ведь за ним ели все члены семьи. Наши предки трепетно относились к этому элементу интерьера и сложили множество примет, которые и по сей день помогают избежать множества неурядиц.
Стол испокон веков считался местом сосредоточения силы, ведь за ним собирались все члены семьи. Стол накрывают в горе и радости, для повседневных нужд, встречи гостей и проводов близких в последний путь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что сулят приметы тем, кто будет стряхивать крошки после трапезы рукой, и что может произойти из-за такого простого жеста.
Пренебрежительное отношение к столу считалось неприемлемым. Стряхивание крошек со столешницы рукой по примете привлекает бедность и закрывает путь к счастью.
Еще одна примета гласит, что если незамужняя девушка будет снимать крошки со стола рукой, то останется одинокой или выйдет замуж за плохого человека.
После обеда хозяйке нельзя снимать крошки со стола рукой, чтобы в семье не было разлада и неприятностей.
Убирать крошки со стола рукой — к привлечению в жизнь множества неурядиц, способных отравить счастье и навлечь грести на семью.
Убирать стол рукой — к изменам и предательству. Такая уборка не сулит ничего хорошего семейной паре.
Еще одна примета гласит, что тем, кто убирает со стола руками, нужно готовиться к частым болезням и недугам.
Убирать крошки хлеба со стола — не только к бедности, но и к новым испытаниям, которые могут стать причиной распада семьи.
Народная мудрость испокон веков учит нас быть бережными, осторожными и приметливыми. Умение видеть знаки судьбы и жить в гармонии с природой не раз выручит, а мудрые знания наших предков помогут привлечь в жизнь счастье и процветание на долгие годы.