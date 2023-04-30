Полезные советы
30.04.2023, 08:17

Почему нельзя вытирать со стола рукой: о чем говорят приметы

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ФОТО: MaLija | Shutterstock

Столу в прежние времена придавалось огромное значение, ведь за ним ели все члены семьи. Наши предки трепетно относились к этому элементу интерьера и сложили множество примет, которые и по сей день помогают избежать множества неурядиц.

Стол испокон веков считался местом сосредоточения силы, ведь за ним собирались все члены семьи. Стол накрывают в горе и радости, для повседневных нужд, встречи гостей и проводов близких в последний путь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что сулят приметы тем, кто будет стряхивать крошки после трапезы рукой, и что может произойти из-за такого простого жеста.

  • Пренебрежительное отношение к столу считалось неприемлемым. Стряхивание крошек со столешницы рукой по примете привлекает бедность и закрывает путь к счастью.

  • Еще одна примета гласит, что если незамужняя девушка будет снимать крошки со стола рукой, то останется одинокой или выйдет замуж за плохого человека.

  • После обеда хозяйке нельзя снимать крошки со стола рукой, чтобы в семье не было разлада и неприятностей.

  • Убирать крошки со стола рукой — к привлечению в жизнь множества неурядиц, способных отравить счастье и навлечь грести на семью.

  • Убирать стол рукой — к изменам и предательству. Такая уборка не сулит ничего хорошего семейной паре.

  • Еще одна примета гласит, что тем, кто убирает со стола руками, нужно готовиться к частым болезням и недугам.

  • Убирать крошки хлеба со стола — не только к бедности, но и к новым испытаниям, которые могут стать причиной распада семьи.

Народная мудрость испокон веков учит нас быть бережными, осторожными и приметливыми. Умение видеть знаки судьбы и жить в гармонии с природой не раз выручит, а мудрые знания наших предков помогут привлечь в жизнь счастье и процветание на долгие годы.

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