Почему нельзя вытирать со стола рукой: о чем говорят приметы

Пренебрежительное отношение к столу считалось неприемлемым. Стряхивание крошек со столешницы рукой по примете привлекает бедность и закрывает путь к счастью.

Еще одна примета гласит, что если незамужняя девушка будет снимать крошки со стола рукой, то останется одинокой или выйдет замуж за плохого человека.

После обеда хозяйке нельзя снимать крошки со стола рукой, чтобы в семье не было разлада и неприятностей.

Убирать крошки со стола рукой — к привлечению в жизнь множества неурядиц, способных отравить счастье и навлечь грести на семью.

Убирать стол рукой — к изменам и предательству. Такая уборка не сулит ничего хорошего семейной паре.

Еще одна примета гласит, что тем, кто убирает со стола руками, нужно готовиться к частым болезням и недугам.