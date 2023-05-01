Срочно бросайте эту вредную привычку: почему не стоит заряжать свой телефон до 100%(4)
Чтобы батарея вашего смартфона работала очень долго и всегда работала хорошо, важно знать, как правильно заряжать телефон. Будучи настоящим повседневным устройством, вы должны быть осторожны при зарядке мобильного телефона, чтобы оптимизировать его работу, пишет Telegraf со ссылкой на портал santeplus.
И одной из самых плохих привычек является полная зарядка до 100%. Все потому, что зарядка таким образом может нанести вред аккумулятору. В чем опасность — читайте далее.
Почему нельзя заряжать смартфон до 100%
Если оставить смартфон подключенным к сети до тех пор, пока он не достигнет 100%, он будет склонен к перегреву, что может привести к повреждению его аккумулятора и других компонентов. Также гаджет постепенно будет терять свою автономию, и вам придется чаще его перезаряжать.
Рекомендуется заряжать смартфон несколько раз в день на короткое время и не более чем на 80% во избежание перегрева устройства. Именно поэтому не рекомендуется заряжать смартфон на ночь, чтобы он не достигал 100% заряда.