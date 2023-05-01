Срочно бросайте эту вредную привычку: почему не стоит заряжать свой телефон до 100%

И одной из самых плохих привычек является полная зарядка до 100%. Все потому, что зарядка таким образом может нанести вред аккумулятору. В чем опасность — читайте далее.

Почему нельзя заряжать смартфон до 100%

Если оставить смартфон подключенным к сети до тех пор, пока он не достигнет 100%, он будет склонен к перегреву, что может привести к повреждению его аккумулятора и других компонентов. Также гаджет постепенно будет терять свою автономию, и вам придется чаще его перезаряжать.

Рекомендуется заряжать смартфон несколько раз в день на короткое время и не более чем на 80% во избежание перегрева устройства. Именно поэтому не рекомендуется заряжать смартфон на ночь, чтобы он не достигал 100% заряда.