ВИДЕО | Обустроить квартиру - дорогое удовольствие? По каким ценам на эстонском рынке можно купить красивые вещи для интерьера?

В конце апреля в Таллинне прошла ярмарка дизайна и интерьера. Журналист rusDelfi Алина Захарова сходила на ярмарку, чтобы узнать, сколько стоят интересные и популярные решения для обустройства квартиры в 2023 году. На выставке продавались эксклюзивные обеденные столы по 7 000 евро, коллекционные куклы по 1 000 евро, яркие кресла по 2 000 евро и много всего другого. Смотрите видео!