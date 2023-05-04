ВИДЕО | Обустроить квартиру - дорогое удовольствие? По каким ценам на эстонском рынке можно купить красивые вещи для интерьера?
В конце апреля в Таллинне прошла ярмарка дизайна и интерьера. Журналист rusDelfi Алина Захарова сходила на ярмарку, чтобы узнать, сколько стоят интересные и популярные решения для обустройства квартиры в 2023 году. На выставке продавались эксклюзивные обеденные столы по 7 000 евро, коллекционные куклы по 1 000 евро, яркие кресла по 2 000 евро и много всего другого. Смотрите видео!
Самыми яркими и оригинальными на выставке оказались эстонские производители Color Life. Муж и жена - Янек и Наталья все придумывают и делают сами. Этому делу они посвящают очень много времени и, конечно, гордятся своими оригинальными вещами.
А самым трендовым решением этого года стали панели на стену. На эстонском рынке появилось множество фирм, предлагающих разнообразить или освежить интерьер вашей квартиры. Это решение позволяет без использования обоев, оригинально украсить стены в квартире и еще и добавить подсветку.