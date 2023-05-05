Простой лайфхак: какие 3 функции нужно отключить на телефоне, чтобы сохранить заряд батареи

Чтобы мобильный телефон дольше оставался заряженным, стоит отключить три популярные функции. Об этом рассказали эксперты uswitch.com.

Во-первых, рекомендуется деактивировать Bluetooth. Если вы не подключаетесь к Bluetooth-устройству, такому как смарт-часы или наушники, то отключите Bluetooth-соединение вашего телефона. Это имеет огромное значение для того, как долго может не разряжаться ваша батарея.

Во-вторых, точно так же, если вам не нужно подключаться к точке доступа Wi-Fi, то отключите эту опцию на телефоне. Беспроводные технологии сильно расходуют заряд аккумулятора, поэтому их деактивация позволит вам использовать смартфон на несколько часов дольше.

В-третьих, вы можете выключить GPS. Эту возможность большинство картографических приложений используют для определения вашего местоположения. К сожалению, это очередной „пожиратель“ батареи. Если вы не используете те же Google Maps, то отключите GPS. Вы не заметите никакой разницы в возможностях вашего телефона, но эта уловка увеличит время автономной работы.