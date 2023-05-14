Чем нужно обработать розы, как только появились бутоны: цветок будет расти быстрее и пышнее

Опытные цветоводы советуют удобрять розы четырьмя действенными подкормками.

В период бутонизации розы нуждаются в подкормке. С помощью удобрений вы простимулируете цветение. Лучше всего проводить обработку в пасмурную погоду, ветра быть не должно. Если после этого прошел дождь, то повторите манипуляцию.

Чем обрабатывать розы

Древесный пепел

Вещество насытит цветы азотом и магнием. Вы можете просто внести под розы по 1-1,5 стакана пепла (он должен быть мелким и без примесей) на 1 куст. Или же используйте золу в составе раствора: заполните ведро на треть пеплом, влейте горячую воду, дайте настояться в течение пары суток, процедите и полейте кусты (1 л на каждый будет достаточно). Не стоит сыпать золу прямо на листы и стебли.

Пищевая сода

Содой можно подкармливать взрослые растения, чтобы кальций „омолодил“ кусты и заставил их цвести пышнее. Разбавьте 1 ч. ложку соды в 5 л воды, перемешайте, добавьте 1 ч. ложку магния сульфата, половину чайной ложки нашатырного спирта. Полученным раствором опрыскивайте розы, но не под корень.

Куриный помет

Железо, магний, азот и калий – все эти полезные для роз вещества обеспечит подкормка куриным пометом. Смешайте 1 часть помета с 20 частями воды, накройте крышкой, оставьте настаиваться на 2-2,5 недели, после разбавьте водой 10 раз. Как только появились бутоны, лейте удобрение под корень, рассчитывайте в соотношении 10 л на 1 кв. метр.

Минеральные смеси

Отказываться от готовых удобрений не стоит, ведь они не менее благотворно сказываются на развитии роз. Попробуйте приготовить своими руками смесь из аммиачной селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и сульфата калия (10 г). Вы можете равномерно распределить массу под каждый куст или же растворить смесь в ведре воды, чтобы получить жидкую подкормку.