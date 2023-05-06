Компостировать будут все: новые требования о сортировке мусора на даче

Спрашивали? Отвечаем!

„Сейчас, согласно действующему договору, у нас на даче вывозят смешанный мусор. В конце 2023 года в Эстонии изменятся условия вывоза мусора, горожане будут обязаны собирать бытовые биоотходы в отдельный контейнер. Дачников это тоже коснется?“ Алла Краснова

Да, коснется. Правила немного отличаются в разных самоуправлениях, но точно известно, что биоразлагаемые отходы – остатки еды, очистки овощей и т.п., - будет запрещено помещать в контейнеры для смешанных бытовых отходов не позднее конца 2023 года, а в некоторых местах правило будет введено уже этой весной. Отдельно собранные биоотходы можно компостировать у себя или сдавать компании, которая вывозит мусор.

„До сих пор у нас забирали несортированный мусор, и был только один контейнер. Я слышал, что в этом или следующем году дачники тоже начнут сортировать мусор. Значит ли это, что я должен поставить на даче сразу несколько контейнеров?“ Борис Фишман

Да, требуется несколько контейнеров, если биоразлагаемые отходы не компостируются.

„Хотелось бы узнать, правда ли, что владелец дачи или хутора должен доказать использование биоотходов в компосте, и тогда он может не платить за вывоз биоотходов. Если это правда, то как мне подтвердить наличие компостера на даче? Инспектор приедет проверять мое хозяйство?“ Михаил Николаевич

Как правило, достаточно отправить фото компостера, на котором видно, что он находится в использовании, специалисту по охране окружающей среды местного самоуправления. Не исключено, что представитель местного самоуправления захочет убедиться в том, что компостирование на месте действительно проводится. Водители мусоровозов обязательно начнут следить за тем, чтобы среди смешанного бытового мусора не оказалось биоразлагаемых отходов, ведь в дальнейшем их уже не будут принимать на свалку, а контейнеры, содержимое которых не соответствует правилам, не будут опорожнять. И счет за напрасный выезд должен будет оплачен.

„Каким требованиям должен отвечать компост на даче? Должен ли он иметь крышку, ограждение? На каком расстоянии от общего с соседями забора можно размещать компостную кучу?“ Мильви Кукк

Если вы компостируете садовые и ландшафтные отходы (траву, ветки и т.п.), у вас может быть открытая площадка для компостирования, а если вы хотите компостировать пищевые отходы, у вас должен быть закрытый компостер. Разумно договориться о расположении компостера между соседями или использовать один компостер. Если нет соглашения, то общее правило заключается в том, что и открытый ящик для компостирования, и закрывающийся компостер должны быть расположены на расстоянии не менее 5 метров от жилого дома на соседнем участке, если соседи не договорились об ином.

„Живем на даче только летом. Появляемся также по выходным в мае и сентябре. Соответственно - не производим мусора более чем по полгода. Раньше можно было отправить заявку на индивидуальный график на 3 или 5 лет вперед. Правила изменились, теперь я должна подавать заявление каждый год. Это очень неудобно!“ Елена Антоновна

Правила относительно минимального и максимального графиков, а также исключения устанавливает самоуправление. Вывоз мусора должен проходить согласно установленным Правилам обращения с отходами.

„У нас мусор вывозят раз в две недели по понедельникам. Решение, ехать на дачу или нет, мы принимаем спонтанно, это часто зависит от погоды, например. Если на выходных нас на даче не было, то и выставить за ворота контейнер некому. Однако в понедельник уже поздно предупреждать, чтобы к нам не ехали, т.к. мусоровозы начинают работу намного раньше, чем работники конторы. В итоге мы получаем штраф за холостой выезд. Как быть?“ Беляевы