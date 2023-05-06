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06.05.2023, 11:10

Компостировать будут все: новые требования о сортировке мусора на даче

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ФОТО: Alison Hancock | Shutterstock

В ближайшее время требование сортировать мусор, отделяя биоотходы, коснется и горожан, и дачников. „МК-Эстония“ выяснила, как поступать с остатками еды и сорняками, чтобы не получить штраф, и как организовать правильное компостирование на своем участке.

Несколько лет назад, когда дачников обязали заключать договоры о вывозе мусора, это новшество было принято в штыки. Дачники привыкли сортировать мусор главным образом на две категории – то, что горит, и то, что гниет.

Первое сжигали в печах, бочках и кострах, второе отправлялось в компостную яму или на компостную же кучу. Небольшое количество оставшегося мусора вывозили с участка до первого попавшегося контейнера (а то и просто бросали у обочин).

Не сразу дачники оценили, как удобно, если мусор регулярно вывозит машина, но все же жаловаться стали меньше. И вот новая напасть: со следующего года в Эстонии вводится требование сортировать мусор. Коснутся ли новые правила дачников? Чиновники говорят – да.

Правила для всех

По словам Реэт Сийлаберг, руководителя отдела экономики замкнутого цикла Департамента окружающей среды, переходный период завершится в 2023 году, к концу которого все домохозяйства должны иметь возможность либо вывозить отходы, либо компостировать их на месте.

Все изменения направлены на сокращение отходов и загрязнения. Биоотходы, выброшенные в смешанный мусор, портят все содержимое контейнера, в результате для переработки уже ничего не годится. При раздельном сборе снижается вредное воздействие на окружающую среду, и только так можно производить из биоотходов ценный компост или биогаз.

Сортировка: 80% биоотходов в настоящее время не попадают в оборот, потому что их выбрасывают в смешанные бытовые отходы.

„80% биоотходов в настоящее время не попадают в оборот, потому что их выбрасывают в смешанные бытовые отходы. Во-первых, сами биоотходы представляют собой материал, который можно перерабатывать и превращать в биогаз и компост. Если биоотходы не попадают в контейнер смешанных бытовых отходов, его содержимое также значительно чище, и есть возможность вторичной переработки материалов оттуда, - объясняет специалист. - Загрязненный материал не пригоден для переработки. Когда биоотходы выбрасывают в мусор, они попадают на свалку, где образуют загрязняющий фильтрат и выделяют в воздух метан - парниковый газ“.

Почти 70% жителей Эстонии живут в многоквартирных домах, поэтому главный ориентир государства для муниципалитетов заключается в том, чтобы все имели возможность сдавать биоотходы мусороуборочным предприятиям на дому.

Тем, кто хочет компостировать кухонные отходы в своем хозяйстве, не нужно заказывать отдельный контейнер.

„Домашнее компостирование очень приветствуется в малонаселенной местности, и запрещать его никто не собирается. Местное самоуправление решает, можно ли компостировать биоотходы в открытом ящике или необходим закрытый бак. В центре города, пригородах и сельской местности могут быть целесообразны разные решения. Мы доверяем самоуправлениям, которые лучше всех знают свои регионы и потребности“, - говорит Реэт Сийлаберг.

Согласно Закону об отходах, все люди и компании обязаны сортировать свои отходы. Решения о том, как целесообразно организовать сбор отходов по видам в каждом регионе, возложены на органы местного самоуправления. Точно так же от местного самоуправления, которое лучше знает местные условия, зависит, нужно ли устанавливать более жесткие требования к домашнему компостированию и в какой степени необходим надзор за этими требованиями.

Делаем компост по правилам

Из хорошо разлагающегося сырья органического происхождения получается отличный компост. Это самый полезный способ утилизации - избавит от отходов, даст прибыль в виде бесплатного качественного удобрения. Обычно для компоста сооружают (или покупают) специальный ящик.

Что туда можно класть:

  • остатки еды;

  • скошенную траву;

  • сорняки после прополки огорода;

  • опавшую листву;

  • разные ветки, остатки древесного происхождения.

Материалы условно можно разделить на „зеленые“ и „коричневые“. Зеленые – пищевые отходы, сорняки и трава. Одно условие: они не должны содержать плоды и цветы. „Коричневые“ содержат углеводороды. Это веточки, земля, опилки.

Располагать нужно слоями. Периодически поливать для увлажнения и обеспечения процесса перегнивания. Для правильного функционирования и созревания компоста должен быть обеспечен доступ воздуха. Обычно для „созревания“ компоста требуется около года.

Спрашивали? Отвечаем!

В редакционной почте немало писем с вопросами от вcтревоженных новшествами владельцев дачных участков. На вопросы дачников ответил член правления концерна по переработке отходов Eesti Keskkonnateenused Бруно Таммару.

„Сейчас, согласно действующему договору, у нас на даче вывозят смешанный мусор. В конце 2023 года в Эстонии изменятся условия вывоза мусора, горожане будут обязаны собирать бытовые биоотходы в отдельный контейнер. Дачников это тоже коснется?“ Алла Краснова

Да, коснется. Правила немного отличаются в разных самоуправлениях, но точно известно, что биоразлагаемые отходы – остатки еды, очистки овощей и т.п., - будет запрещено помещать в контейнеры для смешанных бытовых отходов не позднее конца 2023 года, а в некоторых местах правило будет введено уже этой весной. Отдельно собранные биоотходы можно компостировать у себя или сдавать компании, которая вывозит мусор.

„До сих пор у нас забирали несортированный мусор, и был только один контейнер. Я слышал, что в этом или следующем году дачники тоже начнут сортировать мусор. Значит ли это, что я должен поставить на даче сразу несколько контейнеров?“ Борис Фишман

Да, требуется несколько контейнеров, если биоразлагаемые отходы не компостируются.

„Хотелось бы узнать, правда ли, что владелец дачи или хутора должен доказать использование биоотходов в компосте, и тогда он может не платить за вывоз биоотходов. Если это правда, то как мне подтвердить наличие компостера на даче? Инспектор приедет проверять мое хозяйство?“ Михаил Николаевич

Как правило, достаточно отправить фото компостера, на котором видно, что он находится в использовании, специалисту по охране окружающей среды местного самоуправления. Не исключено, что представитель местного самоуправления захочет убедиться в том, что компостирование на месте действительно проводится. Водители мусоровозов обязательно начнут следить за тем, чтобы среди смешанного бытового мусора не оказалось биоразлагаемых отходов, ведь в дальнейшем их уже не будут принимать на свалку, а контейнеры, содержимое которых не соответствует правилам, не будут опорожнять. И счет за напрасный выезд должен будет оплачен.

„Каким требованиям должен отвечать компост на даче? Должен ли он иметь крышку, ограждение? На каком расстоянии от общего с соседями забора можно размещать компостную кучу?“ Мильви Кукк

Если вы компостируете садовые и ландшафтные отходы (траву, ветки и т.п.), у вас может быть открытая площадка для компостирования, а если вы хотите компостировать пищевые отходы, у вас должен быть закрытый компостер. Разумно договориться о расположении компостера между соседями или использовать один компостер. Если нет соглашения, то общее правило заключается в том, что и открытый ящик для компостирования, и закрывающийся компостер должны быть расположены на расстоянии не менее 5 метров от жилого дома на соседнем участке, если соседи не договорились об ином.

„Живем на даче только летом. Появляемся также по выходным в мае и сентябре. Соответственно - не производим мусора более чем по полгода. Раньше можно было отправить заявку на индивидуальный график на 3 или 5 лет вперед. Правила изменились, теперь я должна подавать заявление каждый год. Это очень неудобно!“ Елена Антоновна

Правила относительно минимального и максимального графиков, а также исключения устанавливает самоуправление. Вывоз мусора должен проходить согласно установленным Правилам обращения с отходами.

„У нас мусор вывозят раз в две недели по понедельникам. Решение, ехать на дачу или нет, мы принимаем спонтанно, это часто зависит от погоды, например. Если на выходных нас на даче не было, то и выставить за ворота контейнер некому. Однако в понедельник уже поздно предупреждать, чтобы к нам не ехали, т.к. мусоровозы начинают работу намного раньше, чем работники конторы. В итоге мы получаем штраф за холостой выезд. Как быть?“ Беляевы

Контейнер можно поставить рядом с воротами, чтобы его не нужно было никуда отдельно перемещать в день вывоза мусора. Если это технически невозможно, ключ от садовых ворот можно дать водителю мусоровоза, чтобы ворота можно было открывать и закрывать ключом и спокойно опорожнить контейнер.

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