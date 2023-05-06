Компостировать будут все: новые требования о сортировке мусора на даче(3)
В ближайшее время требование сортировать мусор, отделяя биоотходы, коснется и горожан, и дачников. „МК-Эстония“ выяснила, как поступать с остатками еды и сорняками, чтобы не получить штраф, и как организовать правильное компостирование на своем участке.
Несколько лет назад, когда дачников обязали заключать договоры о вывозе мусора, это новшество было принято в штыки. Дачники привыкли сортировать мусор главным образом на две категории – то, что горит, и то, что гниет.
Первое сжигали в печах, бочках и кострах, второе отправлялось в компостную яму или на компостную же кучу. Небольшое количество оставшегося мусора вывозили с участка до первого попавшегося контейнера (а то и просто бросали у обочин).
Не сразу дачники оценили, как удобно, если мусор регулярно вывозит машина, но все же жаловаться стали меньше. И вот новая напасть: со следующего года в Эстонии вводится требование сортировать мусор. Коснутся ли новые правила дачников? Чиновники говорят – да.
Правила для всех
По словам Реэт Сийлаберг, руководителя отдела экономики замкнутого цикла Департамента окружающей среды, переходный период завершится в 2023 году, к концу которого все домохозяйства должны иметь возможность либо вывозить отходы, либо компостировать их на месте.
Все изменения направлены на сокращение отходов и загрязнения. Биоотходы, выброшенные в смешанный мусор, портят все содержимое контейнера, в результате для переработки уже ничего не годится. При раздельном сборе снижается вредное воздействие на окружающую среду, и только так можно производить из биоотходов ценный компост или биогаз.
„80% биоотходов в настоящее время не попадают в оборот, потому что их выбрасывают в смешанные бытовые отходы. Во-первых, сами биоотходы представляют собой материал, который можно перерабатывать и превращать в биогаз и компост. Если биоотходы не попадают в контейнер смешанных бытовых отходов, его содержимое также значительно чище, и есть возможность вторичной переработки материалов оттуда, - объясняет специалист. - Загрязненный материал не пригоден для переработки. Когда биоотходы выбрасывают в мусор, они попадают на свалку, где образуют загрязняющий фильтрат и выделяют в воздух метан - парниковый газ“.
Почти 70% жителей Эстонии живут в многоквартирных домах, поэтому главный ориентир государства для муниципалитетов заключается в том, чтобы все имели возможность сдавать биоотходы мусороуборочным предприятиям на дому.
„Домашнее компостирование очень приветствуется в малонаселенной местности, и запрещать его никто не собирается. Местное самоуправление решает, можно ли компостировать биоотходы в открытом ящике или необходим закрытый бак. В центре города, пригородах и сельской местности могут быть целесообразны разные решения. Мы доверяем самоуправлениям, которые лучше всех знают свои регионы и потребности“, - говорит Реэт Сийлаберг.
Согласно Закону об отходах, все люди и компании обязаны сортировать свои отходы. Решения о том, как целесообразно организовать сбор отходов по видам в каждом регионе, возложены на органы местного самоуправления. Точно так же от местного самоуправления, которое лучше знает местные условия, зависит, нужно ли устанавливать более жесткие требования к домашнему компостированию и в какой степени необходим надзор за этими требованиями.
Делаем компост по правилам
Из хорошо разлагающегося сырья органического происхождения получается отличный компост. Это самый полезный способ утилизации - избавит от отходов, даст прибыль в виде бесплатного качественного удобрения. Обычно для компоста сооружают (или покупают) специальный ящик.
Что туда можно класть:
остатки еды;
скошенную траву;
сорняки после прополки огорода;
опавшую листву;
разные ветки, остатки древесного происхождения.
Материалы условно можно разделить на „зеленые“ и „коричневые“. Зеленые – пищевые отходы, сорняки и трава. Одно условие: они не должны содержать плоды и цветы. „Коричневые“ содержат углеводороды. Это веточки, земля, опилки.
Располагать нужно слоями. Периодически поливать для увлажнения и обеспечения процесса перегнивания. Для правильного функционирования и созревания компоста должен быть обеспечен доступ воздуха. Обычно для „созревания“ компоста требуется около года.