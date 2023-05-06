7 вещей, которые нельзя выбрасывать из дома: иначе ждите проблем

Хлеб – символ достатка, приметы о нем создали еще наши предки. Чтобы не притянуть беду в дом, нельзя выбрасывать хлеб в мусорное ведро.

Иконы и Библия. Эти символы веры передавались из поколения в поколение веками, над ними молилось огромное количество людей. Не стоит предметы с такой сильной энергетикой отправлять в урну, даже если вы атеист.

Свадебное платье и фата. Приметы об этих атрибутах в один голос гласят, что передав их кому-то владелица привлечет в свою жизнь несчастья. Даже если вы отдадите платье или фату родственнику, то распрощаетесь со своим счастьем.

Часы. Если часы исправны, в них циркулирует энергию движения. Выбрасывать часы, которые ходят, нельзя, иначе выбросите вмести с ними время, свои годы жизни. Не зря есть примета о том, что дарить часы – плохая идея.

Фотографии близких. В эзотерике считается, что у любого снимка есть своя энергетика. Не стоит выкидывать и уж тем более рвать или сжигать фото, это сулит негатив и беды.

Волосы и ногти – это маленькая часть человека, с которой стоит быть осторожнее. Лучше сжечь, а не просто бросить в урну. Не зря раньше их использовали для так называемых магических ритуалов.