Не сделаете одно простое движение – и вор сможет попасть к вам в квартиру за секунду
Уходя из дома, люди всегда запирают дверь, но делать это стоит и по возвращении домой. И если вы не закроете дверь на замок, вернувшись домой, есть большая опасность, что воры потихоньку будут выносить вещи из коридора, пока вы, ничего не подозревая, занимаетесь своими делами в комнате.
Запертый подъезд – еще не гарантия
Жильцы многоквартирных домов часто слишком полагаются на запертую дверь подъезда и считают, что воры не зайдут в дом. „Дверь подъезда создает лишь видимость безопасности. У воров есть определенные уловки, как попасть в подъезд, – объяснил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. – Например, у домофонов имеется заводской код, который пользователь должен поменять. Но часто этого не делают“.
Двери и частных домов, и квартир всегда надо закрывать на замок, даже если вы дома. Далеко ходить за примерами не надо: 27 января этого года в Валга вор проник в квартиру через незапертую дверь и украл в прихожей кошелек с документами и наличными.
Пярьяла рассказывает об одном куда более страшном случае, произошедшем с одним знаменитым эстонцем – назовем его Мати. Мати лежал с женой в кровати и заметил, что по их спальне ходит вор. Мати дождался, когда вор повернется к ним спиной, и напрыгнул на него, пытаясь противодействовать. Так, борясь, они оказались в подъезде. Шум был столь громким, что соседи вышли посмотреть, что происходит, и общими усилиями задержали вора.
Наркоманам много не нужно
В 2022 году чуть менее половины краж из жилых помещений составляли кражи в квартирах, чуть более трети – в частных домах, десятая часть – на дачах, восемь процентов – на хуторах и два процента – в общежитиях. Больше всего воровали в квартирах.
Ежедневно люди сталкиваются с т. н. быстрыми кражами, которые, как правило, совершают наркоманы. Им постоянно нужно что-то, что можно быстро продать и получить новую дозу. „Типичный случай – когда они ходят ночью по подъездам и проверяют двери, – предупредил Пярьяла. – Если в восьмиэтажном доме на этаже по четыре квартиры, можно дать руку на отсечение, что кто-то забыл запереть дверь“.
И если дверь не закрыта на замок, наркоман без труда украдет что-нибудь ценное. В первую очередь он осматривает прихожую: вдруг там найдется кошелек или подготовленная на утро сумка с ноутбуком. „Если в коридоре брать нечего, смотрят в других комнатах. Бывают случаи, что с прикроватной тумбочки воруют мобильный телефон, и только проснувшись утром, человек обнаруживает, что в доме побывали воры“, – добавил Пярьяла.
Двери квартир зачастую остаются незапертыми, потому что у человека нет привычки их закрывать на ключ или же детям нравится играть с вертушкой замка. „Можно взять в привычку: ухожу из дома – запираю дверь, возвращаюсь домой – тоже сразу закрываю дверь на замок“, – посоветовал Пярьяла.