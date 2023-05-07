Не сделаете одно простое движение – и вор сможет попасть к вам в квартиру за секунду

Запертый подъезд – еще не гарантия

Жильцы многоквартирных домов часто слишком полагаются на запертую дверь подъезда и считают, что воры не зайдут в дом. „Дверь подъезда создает лишь видимость безопасности. У воров есть определенные уловки, как попасть в подъезд, – объяснил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. – Например, у домофонов имеется заводской код, который пользователь должен поменять. Но часто этого не делают“.

Двери и частных домов, и квартир всегда надо закрывать на замок, даже если вы дома. Далеко ходить за примерами не надо: 27 января этого года в Валга вор проник в квартиру через незапертую дверь и украл в прихожей кошелек с документами и наличными.

Пярьяла рассказывает об одном куда более страшном случае, произошедшем с одним знаменитым эстонцем – назовем его Мати. Мати лежал с женой в кровати и заметил, что по их спальне ходит вор. Мати дождался, когда вор повернется к ним спиной, и напрыгнул на него, пытаясь противодействовать. Так, борясь, они оказались в подъезде. Шум был столь громким, что соседи вышли посмотреть, что происходит, и общими усилиями задержали вора.

Наркоманам много не нужно

В 2022 году чуть менее половины краж из жилых помещений составляли кражи в квартирах, чуть более трети – в частных домах, десятая часть – на дачах, восемь процентов – на хуторах и два процента – в общежитиях. Больше всего воровали в квартирах.

Ежедневно люди сталкиваются с т. н. быстрыми кражами, которые, как правило, совершают наркоманы. Им постоянно нужно что-то, что можно быстро продать и получить новую дозу. „Типичный случай – когда они ходят ночью по подъездам и проверяют двери, – предупредил Пярьяла. – Если в восьмиэтажном доме на этаже по четыре квартиры, можно дать руку на отсечение, что кто-то забыл запереть дверь“.