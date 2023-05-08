Неожиданная опасность: советы из кулинарных передач могут привести к пожару
Экспериментируя на кухне, мы даже не задумываемся о том, что всевозможные хитрые приемы из кулинарных передач могут привести к пожару. Раз в год стреляет и палка, или вытяжка над плитой. Разберемся, что может произойти, если не ухаживать за ней регулярно.
Самый страшный пример – случай, произошедший в 2013 году в Пярну, где загорелся исторический деревянный дом, в подвальном этаже которого находился паб Vana Villem. Причиной пожара в здании по адресу Кунинга, 11 стало загоревшееся во фритюрнице масло, которое добралось по вентиляции до чердака. Перекрытия дома обвалились, крыша и все, что было внутри дома, разрушились.
„Вытяжка, за которой не ухаживают, представляет опасность не только для ресторанов: в своей работе мы постоянно видим дома, в которых вытяжки по тем или иным причинам загораются. Недавно датчик Nublu зарегистрировал сигнал пожарной тревоги, и на месте происшествия выяснилось, что в кухонной вытяжке произошло короткое замыкание, в результате чего пластмассовая часть начала плавиться. Благодаря быстрому реагированию ущерб ограничился испорченной вытяжкой“, – сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
Недавние примеры – случаи в Йыгева и Вырумаа. Так, в Йыгева в квартире на улице Тяхе во время приготовления еды загорелась вытяжка над плитой, в результате чего один пострадавший был доставлен в больницу. В деревне Халла (волость Выру) на кухне жилого дома также загорелась вытяжка. Жильцам удалось потушить возгорание порошковым огнетушителем еще до приезда спасателей.
Фильтры вытяжки тоже надо мыть в посудомоечной машине!
Главный инспектор надзора за безопасностью Южного спасательного центра Кайдо Воор отметил, что чаще всего вытяжки загораются по причинам, связанным с электричеством: проблема либо в моторе, либо в проводке, либо в подсветке. „Бывали случаи, когда на плите загоралась еда и огонь попадал в вытяжку. Чтобы предотвратить это, следует регулярно чистить фильтры и другие части вытяжки“, – подчеркнул он.
Изоляция вентиляционной трубы, выходящей из вытяжки, должна быть не менее EI30 – цифра показывает, сколько минут сохраняется огнеупорность трубы, то есть в случае EI30 – 30 минут.
Фильтры вытяжки, улавливающие жир, необходимо мыть раз в квартал в посудомоечной машине или вручную с использованием обезжиривающего средства. Не будет лишним открыть мотор вытяжки и очистить его лопасти. Но учтите, что в мотор ни в коем случае не должны попасть вода и химикаты – чистить надо только лопасти.
„Со временем в моторе собирается жир, и не реже одного раза в один-три года его надо открывать. Если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, вызовите специалистов, которые почистят и фильтр, и мотор, – посоветовал член правления Soojus Grupp OÜ Реэмо Кескюла. – Внутреннюю поверхность вытяжки ни в коем случае нельзя чистить химикатами: если вытяжка прикреплена к стене, как следует смыть чистящее средство не получится“.
Вентиляционная система – вотчина квартирного товарищества?
Кескюла приводит еще одну проблему, которой редко уделяют внимание: лишь немногие квартирные товарищества занимаются вентиляционными системами дома, это же касается и вентиляции в квартире – за это отвечают уже собственники квартир.
„Квартирные товарищества несут ответственность за воздухопровод, проходящий через этажи. Однако собственник квартиры может вызвать профессионала, который очистит систему от кухонной вытяжки до воздухопровода“, – отметил Кескюла.
Он подчеркнул, что в обычных домашних кухнях следует как минимум раз в год вызывать специалистов для проверки вытяжки и вентиляционной системы – вне зависимости от того, готовите вы дома или нет. Вентиляцию на профессиональных кухнях следует чистить в зависимости от частоты использования.
Кескюла приводит в пример очистку кухни одного ресторана, где картина открылась не самая радужная. „В канале был не жидкий жир, как, например, растительное масло, там был как будто мазут... эдакий деготь! Рабочие шутили, что тут нечего чистить: просто вынем старое масло и заменим новым. Ситуация была настолько серьезной, что мы просто поменяли там все трубы“, – рассказал он.
В воздухе летают пыль и различные частицы, и если они попадают в жир, все это превращается в месиво.
Противопожарная заслонка спасет и вас, и соседей
Распространению огня и дыма в вентиляционной системе препятствует противопожарная заслонка. Главный инспектор бюро надзора за безопасностью Южного спасательного центра Роман Абубикиров отметил, что она является обязательной везде, где, согласно требованиям, должны быть пожарные секции. „Таким образом, если квартира является отдельной пожарной секцией, проходы ее вентиляции и электросистемы должны быть соответствующего уровня защиты от пожара. Это препятствует распространению пожара из одной секции в другую“, – объяснил он.
Кескюла приводит пример, почему необходимы противопожарные заслонки: „Если в каждой квартире многоквартирного дома есть своя вытяжка, они втягивают воздух в общую трубу. И в каждой квартире есть канал, в котором накопился жир. Если у кого-то на кухне загорится вытяжка или человек использует при приготовлении еды вино и пламя втягивается в трубу, при повышении температуры противопожарная заслонка закроет вентиляционное отверстие“.
Благодаря этому огонь не попадет из соседской квартиры к вам в вентиляцию. „Время от времени следует вызывать профессионалов, чтобы они открыли воздушные клапаны. Например, если кто-то часто жарил мясо и варил картошку, под воздействием горячего пара клапан срабатывал и предохранитель расплавился, хотя в действительности опасности пожара не было“, – подчеркнул он.
Не стоит подражать поварам из телепередач
Многие ищут свежие идеи у знаменитых шеф-поваров и вдохновляются ими. По словам Кескюла, немало людей смотрит кулинарные шоу Гордона Рамзи и других поваров, которые поджигают вино или другие алкогольные напитки. „Человек пытается приготовить себе изысканный ужин, но не учитывает содержание алкоголя и не может оценить, насколько высоко поднимется пламя. Жир ведь как дизель: нужна лишь высокая температура, и он загорится сам собой. На обычных кухнях такие примеры, к сожалению, – обычное дело“, – отметил он.
Кескюла добавил, что в Таллинне очень распространены газовые плиты. „На газовой плите уже есть живое пламя, и если экспериментировать с выпариванием алкоголя, в принципе результатом станет взрывающийся газ. На электрической плите процесс происходит медленнее, а на газовой все загорается особенно быстро“, – сказал он.
„И нет разницы, дорогая или дешевая у вас вытяжка: работают и загрязняются они одинаково, несчастный случай может произойти довольно неожиданно. Предотвратить его поможет очистка вытяжки, а если несчастный случай все же произошел, от худшего спасет датчик дыма и угарного газа“, – добавил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.