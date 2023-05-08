Неожиданная опасность: советы из кулинарных передач могут привести к пожару

Фильтры вытяжки, улавливающие жир, необходимо мыть раз в квартал в посудомоечной машине или вручную с использованием обезжиривающего средства. Не будет лишним открыть мотор вытяжки и очистить его лопасти. Но учтите, что в мотор ни в коем случае не должны попасть вода и химикаты – чистить надо только лопасти.

Изоляция вентиляционной трубы, выходящей из вытяжки, должна быть не менее EI30 – цифра показывает, сколько минут сохраняется огнеупорность трубы, то есть в случае EI30 – 30 минут.

Главный инспектор надзора за безопасностью Южного спасательного центра Кайдо Воор отметил, что чаще всего вытяжки загораются по причинам, связанным с электричеством: проблема либо в моторе, либо в проводке, либо в подсветке. „Бывали случаи, когда на плите загоралась еда и огонь попадал в вытяжку. Чтобы предотвратить это, следует регулярно чистить фильтры и другие части вытяжки“, – подчеркнул он.

Недавние примеры – случаи в Йыгева и Вырумаа. Так, в Йыгева в квартире на улице Тяхе во время приготовления еды загорелась вытяжка над плитой, в результате чего один пострадавший был доставлен в больницу. В деревне Халла (волость Выру) на кухне жилого дома также загорелась вытяжка. Жильцам удалось потушить возгорание порошковым огнетушителем еще до приезда спасателей.

„Вытяжка, за которой не ухаживают, представляет опасность не только для ресторанов: в своей работе мы постоянно видим дома, в которых вытяжки по тем или иным причинам загораются. Недавно датчик Nublu зарегистрировал сигнал пожарной тревоги, и на месте происшествия выяснилось, что в кухонной вытяжке произошло короткое замыкание, в результате чего пластмассовая часть начала плавиться. Благодаря быстрому реагированию ущерб ограничился испорченной вытяжкой“, – сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

Самый страшный пример – случай, произошедший в 2013 году в Пярну, где загорелся исторический деревянный дом, в подвальном этаже которого находился паб Vana Villem. Причиной пожара в здании по адресу Кунинга, 11 стало загоревшееся во фритюрнице масло, которое добралось по вентиляции до чердака. Перекрытия дома обвалились, крыша и все, что было внутри дома, разрушились.

„Со временем в моторе собирается жир, и не реже одного раза в один-три года его надо открывать. Если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, вызовите специалистов, которые почистят и фильтр, и мотор, – посоветовал член правления Soojus Grupp OÜ Реэмо Кескюла. – Внутреннюю поверхность вытяжки ни в коем случае нельзя чистить химикатами: если вытяжка прикреплена к стене, как следует смыть чистящее средство не получится“.

Вентиляционная система – вотчина квартирного товарищества?

Кескюла приводит еще одну проблему, которой редко уделяют внимание: лишь немногие квартирные товарищества занимаются вентиляционными системами дома, это же касается и вентиляции в квартире – за это отвечают уже собственники квартир.

„Квартирные товарищества несут ответственность за воздухопровод, проходящий через этажи. Однако собственник квартиры может вызвать профессионала, который очистит систему от кухонной вытяжки до воздухопровода“, – отметил Кескюла.

Он подчеркнул, что в обычных домашних кухнях следует как минимум раз в год вызывать специалистов для проверки вытяжки и вентиляционной системы – вне зависимости от того, готовите вы дома или нет. Вентиляцию на профессиональных кухнях следует чистить в зависимости от частоты использования.

Кескюла приводит в пример очистку кухни одного ресторана, где картина открылась не самая радужная. „В канале был не жидкий жир, как, например, растительное масло, там был как будто мазут... эдакий деготь! Рабочие шутили, что тут нечего чистить: просто вынем старое масло и заменим новым. Ситуация была настолько серьезной, что мы просто поменяли там все трубы“, – рассказал он.

В воздухе летают пыль и различные частицы, и если они попадают в жир, все это превращается в месиво.

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