Одно подручное средство сделает полотенца мягкими и пушистыми: что добавить при стирке(2)
Полотенца опять будут шелковистыми, если постирать их с уксусом и пищевой содой.
Первое правило, которое нужно знать при стирке полотенец, необходимо стирать вещи при высокой температуре. Ключевой ингредиент для мягкости волокон ткани – обычный уксус.
Как вернуть полотенцам мягкость?
Залейте стакан жидкости прямо в барабан, а уже затем загрузите стиральную машину полотенцами. Использовать смягчитель ткани не стоит: он может „забить“ волокна, из-за чего полотенца будут стираться некачественно. Снова запустите стирку, но уже со стакан пищевой соды, чтобы удалить остатки средств и устранить неприятный запах. Не забудьте включить цикл полоскания и отжима. Лучше всего высушить вещи на улице.
Этот лайфхак рекомендуется проделывать раз в месяц или сразу же, как только заметили „хруст“ полотенец. Благодаря простому алгоритму вы сохраните изделия в идеальном состоянии.