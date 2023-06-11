Одно подручное средство сделает полотенца мягкими и пушистыми: что добавить при стирке

Залейте стакан жидкости прямо в барабан, а уже затем загрузите стиральную машину полотенцами. Использовать смягчитель ткани не стоит: он может „забить“ волокна, из-за чего полотенца будут стираться некачественно. Снова запустите стирку, но уже со стакан пищевой соды, чтобы удалить остатки средств и устранить неприятный запах. Не забудьте включить цикл полоскания и отжима. Лучше всего высушить вещи на улице.