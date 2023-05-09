Семена из-за границы: когда их могут конфисковать?

Согласно последним статистическим данным Налогово-таможенного департамента, с января по апрель этого года работники таможни на различных пограничных пунктах Эстонии обнаружили более 20 кг различных семян, ввоз которых в Эстонию запрещен. Самая большая партия семян — 12 кг смеси травяных семян для газона без необходимого фитосанитарного сертификата — была обнаружена таможенниками на границе 25 апреля.

По словам Элики Бросман, специалиста по развитию Налогово-таможенного департамента, люди обычно хотят провезти через границу или заказать семена и растения для собственного использования. „Есть те, кто ранее выращивал растения из российских семян. Они считают, что такие сорта лучше и устойчивее“, — говорит Бросман.

Однако для защиты своего рынка Европейский союз ввел правило, согласно которому семена или размножительный материал определенных видов растений можно ввозить в ЕС только из страны, признанной равнозначной с государствами-членами, т. е. из страны, где размножительный материал производится по тем же принципам и правилам, что и в самом ЕС. По словам Бросман, причина проста: „Незаконный импорт семян может представлять сильную угрозу. Нелегальные семена могут содержать болезни или вредителей, которые в свою очередь могут распространиться среди местных культур и живой природы“.

По словам советника отдела здоровья растений и размножительных материалов Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Пийи Пуусепп, в Эстонию можно ввозить семена, которые были произведены и проданы в соответствии с требованиями Европейского союза. „Чтобы доказать это, упаковки семян маркируются соответствующим образом. Это дает потребителю уверенность в том, что произведенные семена имеют высокое качество и прошли проверку, — пояснила Пуусепп. — Таким образом Европейский союз также защищает своих селекционеров и производителей семян от недобросовестной конкуренции“.

Примечание для садовода: Все семена при ввозе или заказе из-за пределов Европейского союза должны иметь фитосанитарный сертификат. Фитосанитарный сертификат подтверждает, что семена прошли проверку и не содержат вредителей. Заказчик должен убедиться в наличии этого документа до размещения заказа. Если информации о фитосанитарном сертификате на продукции нет, ее следует выяснить.

Семена овощей разрешено ввозить из следующих стран за пределами Европейского Союза: США, Австралия, Израиль, Япония, Южная Корея, Марокко, Молдова, Великобритания (кроме Северной Ирландии) и Тайвань.

Упаковки должны содержать маркировку и быть запечатаны таким образом, чтобы их нельзя было вскрыть, не повредив упаковку, пломбу или этикетку. На упаковках семян должна быть этикетка с семенной схемой Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Этикетку можно узнать по черной области шириной не менее 3 см в верхней части с надписями „OECD Seed Scheme“ и „Système de l'OCDE pour les Semences“ на английском и французском языках.

В Эстонию запрещено ввозить семена овощей и сельскохозяйственных культур из стран, не входящих в Европейский союз, например, из России, Украины и Беларуси.

Дополнительную информацию об отправке или заказе запрещенных и требующих особого разрешения товаров можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента .