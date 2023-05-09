Семена из-за границы: когда их могут конфисковать?(2)
Весна наступила, и проворные руки садоводов заняты посадкой растений и уходом за ними. Хотя наши садовые центры предлагают широкий ассортимент товаров, многие интересные семена и растения можно найти и в других странах, например, на рынках или в интернет-магазинах. Это может пробудить любопытство и желание попробовать вырастить новые и интересные сорта в собственном саду. Однако перед покупкой стоит убедиться, разрешено ли ввозить в Эстонию или заказывать по почте определенные растения или семена.
Согласно последним статистическим данным Налогово-таможенного департамента, с января по апрель этого года работники таможни на различных пограничных пунктах Эстонии обнаружили более 20 кг различных семян, ввоз которых в Эстонию запрещен. Самая большая партия семян — 12 кг смеси травяных семян для газона без необходимого фитосанитарного сертификата — была обнаружена таможенниками на границе 25 апреля.
По словам Элики Бросман, специалиста по развитию Налогово-таможенного департамента, люди обычно хотят провезти через границу или заказать семена и растения для собственного использования. „Есть те, кто ранее выращивал растения из российских семян. Они считают, что такие сорта лучше и устойчивее“, — говорит Бросман.
Однако для защиты своего рынка Европейский союз ввел правило, согласно которому семена или размножительный материал определенных видов растений можно ввозить в ЕС только из страны, признанной равнозначной с государствами-членами, т. е. из страны, где размножительный материал производится по тем же принципам и правилам, что и в самом ЕС. По словам Бросман, причина проста: „Незаконный импорт семян может представлять сильную угрозу. Нелегальные семена могут содержать болезни или вредителей, которые в свою очередь могут распространиться среди местных культур и живой природы“.
По словам советника отдела здоровья растений и размножительных материалов Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Пийи Пуусепп, в Эстонию можно ввозить семена, которые были произведены и проданы в соответствии с требованиями Европейского союза. „Чтобы доказать это, упаковки семян маркируются соответствующим образом. Это дает потребителю уверенность в том, что произведенные семена имеют высокое качество и прошли проверку, — пояснила Пуусепп. — Таким образом Европейский союз также защищает своих селекционеров и производителей семян от недобросовестной конкуренции“.
Дополнительную информацию об отправке или заказе запрещенных и требующих особого разрешения товаров можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента.