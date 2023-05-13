Тестируем средства для мытья стекол: какое лучше справляется с грязью?(1)
С приходом тепла в окнах домов появляются первые хозяйки, намывающие до блеска стекла. Но у одних на это уходит совсем немного времени, у других занимает долгие часы. Причина здесь не только в количестве оконных рам, но и в применяемых хозяйками средствах. „МК-Эстония“ протестировала жидкости для мытья стекол, а также узнала, какие приборы и народные методы помогают облегчить этот нелегкий труд.
В обычных супермаркетах ассортимент жидкостей для мытья стекол невелик, торговые сети предлагают на выбор разные средства. И если не брать редкие дорогие экземпляры, то в среднем цена за бутылку колеблется в районе двух евро.
Такие средства подходят обычно для очистки как окон, так и любых других стеклянных поверхностей, а также зеркал. Инструкция по использованию простая и понятная – распылить с расстояния 20–25 см, растереть мягкой тряпочкой или бумажным полотенцем. Никакой воды, никаких дополнительных манипуляций не нужно. Достаточно ли этого для переживших зиму окон? Мы проверили.
Всего было куплено шесть средств для мытья стекол. В магазинах их больше, ведь у некоторых производителей их по две-три штуки. Мы ориентировались на цену (за штуку), чтобы она не выбивалась из сегмента, и действовали как обычный покупатель, который в череде бутылок с одинаковым названием пытается выбрать одну подходящую.
В ходе тестирования оценивали информативность упаковки, удобство использования, запах, насколько быстро средство испаряется и самое главное – насколько хорошо оно справляется с мойкой окон. По каждому критерию в ходе тестирования средство получало 0, 0,5 или 1 балл. Максимально можно было набрать пять баллов.
Rainbow
Объем: 750 мл
Цена: 2,12 евро/л
Произведено в Финляндии
Комментарий: На лицевой стороне бутылки надписи только на финском и английском языках, но отсутствие спереди маркировки на эстонском характерно почти для всех средств. На обороте есть инструкция на эстонском и состав. Средство легко распыляется, ложится пеной, которая быстро стекает. При этом испаряется мгновенно – стоит провести по стеклу пару раз, и средства уже нет. Результат очень хороший: вся грязь остается на бумажном полотенце, разводов на окне нет. Запах у жидкости сильный, но не раздражающий – мыльный и свежий, быстро улетучивается. Особенно приятно, что лучшее во всех отношениях средство еще и стоит дешевле остальных.
Оценка: 5/5 (Выбор редакции)
Clin All in 1
Объем: 500 мл
Цена: 5,18 евро/л
Произведено в Австрии
Комментарий: Удобный флакон, дозатор работает в двух положениях: может разбрызгивать средство как пульверизатор, а может выдавать струю пены. Единственное из протестированных средств, у которого есть эта опция. Есть информация на флаконе на эстонском – с обратной стороны указан состав и рекомендация по применению. Аромат у средства не едкий, характерный для жидкостей для мытья стекол, быстро улетучивается. Будь то пена или распыленные мелкие капли, средство хорошо испаряется с поверхности при мытье. Но если окна сильно запачканы, придется приложить усилия – остаются разводы, по которым нужно пройтись снова.
Оценка: 4,5/5
Mayeri all-care
Объем: 750 мл
Цена: 3,85 евро/л
Произведено в Эстонии
Комментарий: Несмотря на то, что на лицевой стороне флакона все надписи лишь на английском, сбоку есть инструкция и состав на эстонском и на русском языках. И это единственная твердая единица из всех критериев оценки. Запах у средства неприятный, кислый. Распылитель выдает пену, которая не долетает до вертикальной поверхности – нужно использовать с близкого расстояния, иначе брызги пены падают на пол. Испаряется жидкость с поверхности нескоро. Сначала появляются „бензиновые“ разводы, которые в итоге исчезают, но стекло нужно хорошенько натирать. Грязь смывается плохо.
Оценка: 2,5/5
Frosch
Объем: 500 мл
Цена: 4,78 евро/л
Произведено в Германии
Комментарий: Информация на эстонском есть только на обороте бутылки – состав и инструкция по применению. Удобный флакон, распыляет мелкие брызги. Запах у средства резкий, химический, но быстро пропадает. Жидкость испаряется с поверхности небыстро, надо тщательно растирать. Разводов не оставляет, но и грязь убирает не всю, о чем можно судить по относительно чистому после мытья бумажному полотенцу.
Оценка: 3,5/5
Selver
Объем: 750 мл
Цена: 2,39 евро/л
Страна-производитель не указана
Комментарий: Несмотря на то, что флакон был закрыт, средство протекло, пока лежало горизонтально в пакете по пути из магазина. Типичный ли это дефект или единичный случай для флаконов Selver – сказать сложно. Оформление бутылки очень удачное: спереди – надпись на эстонском, сзади – информация на двух языках, эстонском и русском. Дозатор разбрызгивает пену, но сильной струей, которая долетает до поверхности. Пахнет чем-то мыльным, обычный нейтральный аромат. Испаряется с поверхности жидкость медленнее, чем некоторые другие, грязь не растворяет и, к сожалению, оставляет разводы.
Оценка: 3/5
Ajax Crystal
Объем: 500 мл
Цена: 5,98 евро/л
Произведено в Польше
Комментарий: Оформление упаковки очень сложно для восприятия. Спереди информация на английском, сзади – на нескольких языках, но она напечатана на обороте передней этикетки, то есть читать ее нужно сквозь жидкость. И разобрать что-то практически невозможно. Пульверизатор работает хорошо, разбрызгивает мелкие капли. Испаряются они с поверхности быстро, при растирании не оставляя разводов. Второй минус этого средства – запах нашатырного спирта. Для тех, кто не знает, как будет аммиак по-английски (ammonia – это слово есть на этикетке), аромат может стать большим сюрпризом. Это средство лучше использовать, предварительно открыв окна.
Оценка: 3/5
Помощники в уборке
Для облегчения мойки окон существуют также специальные приборы. Это стеклоочистители, которыми все равно нужно пользоваться вручную, и роботы, которые моют окна самостоятельно.
Стеклоочистители состоят из двух частей: рукоятки, в которую наливают жидкость для мытья окон, и насадки. Насадок две. Одна из них – это губка, в которую подается жидкость и которой удобно отмывать загрязнения. Вторая – резиновый скребок, который убирает мыльный раствор, не оставляя разводов. Стоимость стеклоочистителей варьируется примерно от 60 до 130 евро.
Стеклоочиститель Kärcher WV 1 Plus – 59 евро (kaup24.ee)
Роботы стоят дороже – от 300 до 500 евро в среднем, но работают иначе. Робот-мойщик крепится к окну специальным механизмом. Он сам моет стекло, выбирая оптимальную траекторию и разбрызгивая жидкость, которую надо в него предварительно залить. Такие роботы бывают квадратными или овальными, но даже в случае квадратного нет гарантии, что он сможет хорошо вымыть углы.
Робот-мойщик окон HOBOT388–349,99 евро (Euronics)