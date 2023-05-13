Тестируем средства для мытья стекол: какое лучше справляется с грязью?

Комментарий: На лицевой стороне бутылки надписи только на финском и английском языках, но отсутствие спереди маркировки на эстонском характерно почти для всех средств. На обороте есть инструкция на эстонском и состав. Средство легко распыляется, ложится пеной, которая быстро стекает. При этом испаряется мгновенно – стоит провести по стеклу пару раз, и средства уже нет. Результат очень хороший: вся грязь остается на бумажном полотенце, разводов на окне нет. Запах у жидкости сильный, но не раздражающий – мыльный и свежий, быстро улетучивается. Особенно приятно, что лучшее во всех отношениях средство еще и стоит дешевле остальных.

В ходе тестирования оценивали информативность упаковки, удобство использования, запах, насколько быстро средство испаряется и самое главное – насколько хорошо оно справляется с мойкой окон. По каждому критерию в ходе тестирования средство получало 0, 0,5 или 1 балл. Максимально можно было набрать пять баллов.

Всего было куплено шесть средств для мытья стекол. В магазинах их больше, ведь у некоторых производителей их по две-три штуки. Мы ориентировались на цену (за штуку), чтобы она не выбивалась из сегмента, и действовали как обычный покупатель, который в череде бутылок с одинаковым названием пытается выбрать одну подходящую.

Такие средства подходят обычно для очистки как окон, так и любых других стеклянных поверхностей, а также зеркал. Инструкция по использованию простая и понятная – распылить с расстояния 20–25 см, растереть мягкой тряпочкой или бумажным полотенцем. Никакой воды, никаких дополнительных манипуляций не нужно. Достаточно ли этого для переживших зиму окон? Мы проверили.

В обычных супермаркетах ассортимент жидкостей для мытья стекол невелик, торговые сети предлагают на выбор разные средства. И если не брать редкие дорогие экземпляры, то в среднем цена за бутылку колеблется в районе двух евро.

Комментарий: Удобный флакон, дозатор работает в двух положениях: может разбрызгивать средство как пульверизатор, а может выдавать струю пены. Единственное из протестированных средств, у которого есть эта опция. Есть информация на флаконе на эстонском – с обратной стороны указан состав и рекомендация по применению. Аромат у средства не едкий, характерный для жидкостей для мытья стекол, быстро улетучивается. Будь то пена или распыленные мелкие капли, средство хорошо испаряется с поверхности при мытье. Но если окна сильно запачканы, придется приложить усилия – остаются разводы, по которым нужно пройтись снова.

Оценка: 4,5/5

Mayeri all-care

Объем: 750 мл

Цена: 3,85 евро/л

Произведено в Эстонии

Комментарий: Несмотря на то, что на лицевой стороне флакона все надписи лишь на английском, сбоку есть инструкция и состав на эстонском и на русском языках. И это единственная твердая единица из всех критериев оценки. Запах у средства неприятный, кислый. Распылитель выдает пену, которая не долетает до вертикальной поверхности – нужно использовать с близкого расстояния, иначе брызги пены падают на пол. Испаряется жидкость с поверхности нескоро. Сначала появляются „бензиновые“ разводы, которые в итоге исчезают, но стекло нужно хорошенько натирать. Грязь смывается плохо.

Оценка: 2,5/5

Frosch

Объем: 500 мл

Цена: 4,78 евро/л

Произведено в Германии

Комментарий: Информация на эстонском есть только на обороте бутылки – состав и инструкция по применению. Удобный флакон, распыляет мелкие брызги. Запах у средства резкий, химический, но быстро пропадает. Жидкость испаряется с поверхности небыстро, надо тщательно растирать. Разводов не оставляет, но и грязь убирает не всю, о чем можно судить по относительно чистому после мытья бумажному полотенцу.

Оценка: 3,5/5

Selver

Объем: 750 мл

Цена: 2,39 евро/л

Страна-производитель не указана