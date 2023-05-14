Беспроводная зарядка: чем она интересна и как может навредить смартфону и человеку

Ugreen отмечает, что есть три основных типа беспроводной зарядки. Радиозарядка чаще используется для питания устройств с малыми батареями и низким энергопотреблением – смартфоны, беспроводные мыши, клавиатуры, медицинские устройства, умные часы, музыкальные плееры и многие другие. Приемник устройства настроен на ту же частоту, что и передатчик, что позволяет ему заряжаться с помощью радиоволн.

Для более мощных устройств используется индуктивная зарядка – устройство нужно разместить на беспроводной или электропроводящей зарядной панели перед подключением к электрической розетке (так можно заряжать сразу несколько гаджетов). Третий тип – резонансная зарядка, ее используют для компьютеров, электромобилей, пылесосов и роботов.

Риски беспроводной зарядки

Обычно она не создает риска для устройства и стоит помнить о нескольких нюансах. Дополнительное тепло, производимое беспроводной зарядкой, снижает срок службы батареи. Решить эту проблему могут беспроводные зарядные устройства с вентилятором.

Беспроводная зарядка создает магнитное поле, которое может нарушить работу других устройств, таких как мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. Нужно держать другие устройства подальше во время зарядки.

Беспроводная зарядка потенциально может повлиять на работу кардиостимуляторов и других типов имплантированных медицинских устройств. Следует расположить их не менее чем в 15 см от зарядки.

Как правильно использовать беспроводную зарядку

Использовать только сертифицированные продукты;

Беспроводную зарядку следует размещать на ровной поверхности подальше от металлических предметов или магнитов;

Металлические украшения с телефона нужно снять перед зарядкой;

Отключайте зарядную панель, когда она не используется.