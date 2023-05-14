Почему губки для мытья посуды разного цвета: ответ знают не все

Если дома нет посудомоечной машины, то самым популярным помощником при мытье посуды остается обычная поролоновая губка. Оказывается, при мытье посуды есть тонкости, на которые не обращают внимания даже опытные хозяйки.

Почему губки для мытья посуды делают разноцветными и на что это влияет

Привычные для нас цветные губки есть почти на каждой кухне. Мы никогда не задумывались, что за цветом моющей губки могут скрываться ее характеристики.

Причем следует обращать внимание именно на цвет абразивной части — жесткой стороны, которую используют, чтобы отмыть стойкие загрязнения вроде бы пригоревшей пищи. Это называется скотч-брайтом – как раз на него и следует обратить внимание, ведь он обозначает возможности абразивного материала.

Моющие губки с зеленой абразивной стороной способны избавить даже от сильнейших загрязнений. Однако столь жесткий материал легко может испортить некоторые покрытия или оставить царапины. Такой губкой можно повредить даже эмалированную посуду.

Если у губки красный скотч-брайт, то ее абразивная часть средняя по жесткости. Часто это оптимальный выбор, ведь такой губкой легко удалить стойкие загрязнения и даже убрать присохшую пищу. При этом посуде почти не грозит появление царапин после интенсивного трения.

Что касается желтого цвета, то им окрашивают самые легкие губки, которыми следует мыть, например стеклянную посуду. Такой материал довольно нежно обращается с загрязненной поверхностью, а потому лучше тереть как следует.