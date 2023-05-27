Выращивать виноград в Эстонии на удивление просто. Надо лишь следовать этим рекомендациям

В расположенном в Тартумаа винном хозяйстве Järiste на открытой местности и в нескольких теплицах растет более 400 виноградных лоз. Основываясь на своем опыте, владелец хозяйства Мартин Сёэт объясняет, что важно знать, приступая к выращиванию винограда.

Первым делом необходимо выбрать подходящий сорт. „При выращивании в теплице выбор сортов гораздо шире, чем при выращивании в открытом грунте. Говорят, что для наших условий подходит около ста сортов. Нужно следить, чтобы это был не слишком поздний сорт, время созревания которого чересчур длинное. Ранние в немецком понимании сорта для нас являются средними“, — говорит Сёэт.